Adyen et Microsoft lancent la Network Token Optimization

En collaborant avec Adyen sur la Network Token Optimization, Microsoft a constaté une croissance positive des taux d'autorisation.

AMSTERDAM, 10 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme de paiement mondiale de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, élargit sa collaboration avec Microsoft afin d'accélérer l'innovation en matière de paiements pour les deux entreprises avec le lancement de la solution Network Token Optimization d'Adyen. Adyen est l'une des premières plateformes de paiement à permettre des paiements par jetons (token) dans de multiples systèmes et à offrir l'optimisation automatisée de l'utilisation de jetons pour accroître les taux d'autorisation. En adoptant la Network Token Optimization, les commerçants comme Microsoft peuvent générer des revenus beaucoup plus élevés grâce à l'augmentation des taux d'autorisation.

« L'expérience client est au centre de tout ce que nous faisons, et nous voulons faire en sorte que le processus de paiement soit rapide, plus simple et plus sûr », a déclaré Matt Rossmeissl, vice-président, Exploitation-Ingénierie commerciale chez Microsoft. L'innovation des produits est au cœur des activités de Microsoft, et la Network Token Optimization d'Adyen est un facteur qui contribue à améliorer les taux d'autorisation et la satisfaction de la clientèle. »

Adyen et Microsoft travaillent ensemble depuis juillet 2015, date de l'acquisition européenne. Aujourd'hui, Adyen traite les paiements pour Microsoft à l'échelle mondiale, pour tous les produits et services de Microsoft. Outre Network Token Optimization, Microsoft a recours à plusieurs produits d'Adyen, y compris le service Real Time Account Updater de l'entreprise, pour assurer une expérience d'achat homogène en facturant toujours la carte la plus récente. Adyen soutient également différentes méthodes de paiement locales dans un certain nombre de pays pour Microsoft, y compris les réseaux de débit aux États-Unis, un exemple de développement plus récent pour Adyen.

« Quand nous concevons des produits, nous mettons toujours l'accent sur nos commerçants et leurs clients finaux. Microsoft nous pousse à créer de meilleures solutions mondiales. Nous avons bénéficié de la volonté constante de Microsoft d'offrir de meilleures expériences à ses clients, a déclaré Kamran Zaki, chef d'exploitation chez Adyen. L'équipe de Microsoft est à l'avant-garde de l'innovation et est toujours prête à adopter rapidement bon nombre de nos nouveaux produits et de nos nouvelles fonctionnalités. Nous faisons de notre mieux tous les jour pour créer des expériences d'achat positives pour les clients de Microsoft, et nous sommes impatients de voir ce que nous créerons ensuite. »

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, fournissant une infrastructure moderne de bout en bout reliant directement Visa, Mastercard et les méthodes de paiement préférées des consommateurs du monde entier. Adyen propose des solutions de paiement faciles sur des canaux en ligne, mobiles et en magasin. Avec des bureaux partout dans le monde, Adyen sert des clients comme Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos et L'Oréal. La collaboration avec Microsoft, décrite dans le présent communiqué, souligne la croissance continue d'Adyen auprès des commerçants actuels et nouveaux au fil des ans.

