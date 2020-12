Společnost Adyen uzavírá partnerství s Hungry Jack's za účelem zlepšení zákaznického servisu aktualizacemi plateb

AMSTERDAM, 9. prosince 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Adyen (AMS: ADYEN), globální platební platforma populární mezi řadou předních světových společností, dnes oznámila, že uzavřela partnerství s australskou franšízou rychlého občerstvení Hungry Jack's za účelem vylepšení její flotily pokladních „point-of-sale" terminálů (POS) a sjednocení fyzických obchodních kanálů s elektronickými, což má přinést větší úspory nákladů a zlepšení výnosů a zkušeností zákazníků.

"Nabídka POS terminálů společnosti Adyen měla významný dopad na podnikání. Poslední věc, co chcete, je, aby vám uprostřed rušné noci selhal platební systém. Spolehlivé nastavení plateb umožňuje rychlou a bezproblémovou zákaznickou zkušenost, díky čemuž se zvyšuje náš obrat," uvedl IT ředitel společnosti Hungry Jack's, Bruce Nolte. „Chceme se zaměřit se na to, aby každý měl preferovanou možnost platby napříč všemi kanály a aby platby byly co nejjednodušší. Integrace s platformou Adyen nám toto umožnila. Navíc řešení Adyenu pro sjednocení komerce nám umožnilo přejít do on-line prostředí, doručování objednávek a drive-through obsluhu v době, kdy prostory restaurací byly během pandemie COVID-19 uzavřeny," dodal Nolte.

„Možnost nabídnout bezproblémové zákaznické zkušenosti je pro restaurace s rychlým občerstvením zásadní – zejména v časech největšího vytížení, při doručování jídla a drive-through obsluhování," sdělil Michel von Aalten, oblastní manažer společnosti Adyen pro Austrálii a Nový Zéland. „Jsme nadšeni z výsledků, kterých v Hungry Jack's dosáhli a těší nás, že je budeme moci i nadále podporovat na jejich cestě sjednoceného obchodu."

O řetězci Hungry Jack's

Australský řetězec Hungry Jack's je domovem slavného hamburgeru Whopper, grilovaného na plameni, již téměř 50 let. Australané rádi navštěvují síť více než 440 restaurací Hungry Jack's po celé zemi, protože si zde mohou pochutnat na skvělém a čerstvém jídle. Restaurace Hungry Jack's jsou se svou nabídkou lahodných 100% hovězích hamburgerů Aussie, rostlinných jídel a šťavnatých kuřecích pokrmů, brekky wrapů nebo kávy připravené baristy destinací pro každého, kdo chce ochutnat oblíbené klasické pokrmy, inovativní nová menu či onu slavnou chuť BBQ grilovaného na plameni. Další informace o Hungry Jack's najdete na www.hungryjacks.com.au nebo nás sledujte na Facebooku a Twitteru.

O společnosti Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) je platební platforma využívaná řadou předních světových společností. Poskytuje moderní komplexní infrastrukturu přímo propojenou s platebními kartami Visa, Mastercard a dalšími, zákazníky z celého světa preferovanými platebními způsoby. Adyen poskytuje bezproblémové platby napříč on-line, mobilními a fyzickými obchodními kanály. Adyen má kanceláře po celém světě a spolupracuje se společnostmi, jako jsou Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos a L'Oréal. Spolupráce se společností Hungry Jack's, jak je pospána v této obchodní aktualizaci, podtrhuje kontinuální šíření platformy mezi stálými i novými obchodníky v průběhu let.

