Adyen faz parceria com Hungry Jack's para melhorar seu atendimento ao cliente com atualizações baseadas em pagamentos

AMSTERDÃ, 8 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Adyen (AMS: ADYEN), uma plataforma de pagamentos global preferida por muitas das principais empresas do mundo, anunciou hoje que fez parceria com Hungry Jack's, o restaurante de serviço rápido com sede na Austrália, para melhorar sua frota de terminais de ponto de venda (PDV) e ajudar a unificar seus canais de loja e de comércio eletrônico - impulsionando a economia de custos e melhorando as receitas e a experiência do cliente.

"A oferta de PDV da Adyen teve um impacto significativo nos negócios. A última coisa que você deseja é que seu sistema de pagamento falhe em uma noite movimentada. Uma configuração de pagamentos confiável permite experiências de cliente rápidas e contínuas e, portanto, melhora nossa rotatividade", disse Bruce Nolte, CIO da Hungry Jack's. "Queremos tornar o pagamento o mais fácil possível e nos concentrar em ter uma opção preferencial para todos em todos os canais. A integração com a plataforma Adyen desbloqueou isso para nós. Além disso, a solução de comércio unificado da Adyen nos permitiu utilizar opções on-line, de entrega e drive-thru durante o período em que o restaurante estava fechado em virtude da pandemia de COVID-19", concluiu Nolte.

"Oferecer experiências descomplicadas aos clientes é crucial para QSRs (Restaurante de Serviço Rápido) - especialmente durante horários de pico de serviço e para drive-thru e entrega", disse Michel von Aalten, gerente nacional da Adyen para a Austrália e Nova Zelândia. "Estamos entusiasmados com os resultados que o Hungry Jack's já alcançou e esperamos apoiá-los ainda mais em sua jornada de comércio unificado."

Sobre o Hungry Jack's

O Hungry Jack's tem sido a sede do famoso Whopper grelhado na brasa na Austrália por quase 50 anos. Os australianos gostam de visitar a rede de mais de 440 restaurantes Hungry Jack's em todo o país para degustação de alimentos frescos e saborosos. Desde deliciosos hambúrgueres de carne 100% australiana grelhados na brasa, a variedade à base de plantas, os suculentos itens do menu de frango, wrakky wraps ou o café feito pelo barista, Hungry Jack's é o destino dos favoritos clássicos, novos itens inovadores do menu e aquele famoso churrasco defumado grelhado na brasa. Para saber mais sobre o Hungry Jack's, visite www.hungryjacks.com.au ou siga-nos no Facebook e Twitter.

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de pagamentos escolhida por muitas empresas líderes do mundo, fornecendo uma moderna infraestrutura de ponta a ponta conectada diretamente à Visa, ao Mastercard e aos métodos de pagamento preferidos globalmente pelos consumidores. A Adyen oferece pagamentos descomplicados nos canais on-line, pelo celular e na loja. Com escritórios no mundo todo, a Adyen atende clientes que incluem Facebook, Uber, Spotify, Microsoft, Singapore Airlines e L'Oréal. A cooperação com a Hungry Jack's como descrita nesta atualização da empresa destaca o crescimento contínuo de Adyen com comerciantes atuais e novos ao longo dos anos.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg

FONTE Adyen

SOURCE Adyen