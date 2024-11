AEKE réinvente l'expérience du fitness à domicile avec le lancement sur Kickstarter de Smart Home Gym K1 optimisé par l'IA

NEW YORK, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- AEKE redéfinit le fitness à domicile avec le lancement du Smart Home Gym K1, qui fera ses débuts sur Kickstarter le 3 décembre. Cette solution tout-en-un, optimisée par l'IA et dotée d'un design auto-pliable et mobile, apporte un nouveau niveau d'accessibilité et d'efficacité au fitness en transformant n'importe quel espace en un centre d'entraînement hyper-personnalisé.

D'une surface de seulement 0,3 mètre carré, le nouvel AEKE K1 est doté d'un système de coaching IA qui permet aux utilisateurs de s'entraîner plus intelligemment.

AEKE K1 Smart Home Gym

Caractéristiques principales de l'AEKE K1 :

Personnalisation pilotée par l'IA : Grâce à l'IA avancée, le K1 élabore des plans d'entraînement et des cours personnalisés, en les adaptant aux progrès et aux objectifs de chacun grâce à une évaluation corporelle en six dimensions.

: Grâce à l'IA avancée, le K1 élabore des plans d'entraînement et des cours personnalisés, en les adaptant aux progrès et aux objectifs de chacun grâce à une évaluation corporelle en six dimensions. Suivi précis des mouvements : Grâce à des caméras IA à haute sensibilité et de puissantes puces 5T, notre modèle IA vertical auto-développé assure un suivi précis, offrant un retour en temps réel sur la forme, la vitesse et l'équilibre, ainsi que le nombre de répétition.

: Grâce à des caméras IA à haute sensibilité et de puissantes puces 5T, notre modèle IA vertical auto-développé assure un suivi précis, offrant un retour en temps réel sur la forme, la vitesse et l'équilibre, ainsi que le nombre de répétition. Conception compact et futée : Avec son design élégant et compact, le K1 s'intègre facilement dans n'importe quelle pièce et se fond dans l'espace.

: Avec son design élégant et compact, le K1 s'intègre facilement dans n'importe quelle pièce et se fond dans l'espace. Pas de frais continus : Accédez à toutes les fonctionnalités et mises à jour sans abonnement, ce qui en fait une solution rentable.

: Accédez à toutes les fonctionnalités et mises à jour sans abonnement, ce qui en fait une solution rentable. La solution pour un entraînement complet : Répondant à un large éventail d'objectifs de remise en forme, de la perte de poids à la prise de masse, le K1 comprend une variété de programmes d'entraînement, de la musculation au yoga, afin de maintenir des routines d'exercice diversifiées et efficaces.

: Répondant à un large éventail d'objectifs de remise en forme, de la perte de poids à la prise de masse, le K1 comprend une variété de programmes d'entraînement, de la musculation au yoga, afin de maintenir des routines d'exercice diversifiées et efficaces. Stratégie ciblée de renforcement des capacités : Grâce à des algorithmes avancés conçus par AEKE, K1 adapte l'intensité au fur et à mesure que les utilisateurs deviennent plus forts, avec l'appui de plans d'entraînement de force professionnels et d'informations sur les performances basées sur des données pour aider les utilisateurs à rester sur la bonne voie.

: Grâce à des algorithmes avancés conçus par AEKE, K1 adapte l'intensité au fur et à mesure que les utilisateurs deviennent plus forts, avec l'appui de plans d'entraînement de force professionnels et d'informations sur les performances basées sur des données pour aider les utilisateurs à rester sur la bonne voie. Expérience personnalisée et immersive : Les jeux de mouvements et les compétitions d'exercices, un haut-parleur Bluetooth à 2.1 canaux et la possibilité pour le client de personnaliser sa propre liste de lecture musicale pendant le cours rendent l'expérience plus immersive et plus amusante.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants aux personnes qui nous ont soutenus par le biais du crowdfunding de nous avoir permis de créer une expérience de fitness innovante. J'ai pu constater par moi-même que les critères financiers, de temps et d'espace empêchent de nombreuses personnes d'avoir accès à des cours de fitness de qualité. La disparité des niveaux d'entraînement peut également empêcher les gens de trouver des formateurs fiables et d'obtenir des résultats, même après avoir investi du temps et de l'argent. Le K1 élimine les barrières communes au fitness et rend l'entraînement professionnel accessible à tous, en les aidant à atteindre plus efficacement leurs objectifs, quel que soit leur emploi du temps ou leur espace », déclare Loong, COO d'AEKE.

Avec le lancement de la campagne Kickstarter ce mois-ci, les premiers donateurs pourront être parmi les premiers à bénéficier d'une remise en forme unique offerte par l'AEKE K1, qui a été récompensé par le prix allemand Red Dot, le prix américain IDA Design Award et le prix international CMF Design Award depuis qu'il a été présenté.

Actuellement, AEKE se prépare au crowdfunding et offre de nombreux avantages aux clients qui effectuent un dépôt. Pour plus d'informations et pour suivre notre actualité, visitez le site aeke.com

À propos d'AEKE

Créé en 2022, avec une équipe de plus de 200 scientifiques du sport, ingénieurs en matériel et experts en IA, AEKE combine la technologie de l'IA avec une approche centrée sur l'homme pour offrir l'expérience de fitness la plus intelligente et la plus efficace.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2558001/1____1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2558002/AEKE_Logo.jpg