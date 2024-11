AEKE revolutioniert das Fitnesserlebnis zuhause mit der Einführung des KI-gestützten Smart Home Gym K1 auf Kickstarter

NEW YORK, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- Mit der Einführung des Smart Home Gym K1, das am 3. Dezember auf Kickstarter vorgestellt wird, definiert AEKE die Fitness für zuhause neu. Das KI-gestützte All-in-One-Fitnessstudio mit automatisch faltbarem und beweglichem Design bringt ein neues Maß an Zugänglichkeit und Effizienz in den Fitnessbereich, indem es jeden Raum in ein hyper-personalisiertes Trainingszentrum verwandelt.

Das neue AEKE K1 benötigt nur 0,3 Quadratmeter und verfügt über ein KI-Coaching-System, das es den Anwendern ermöglicht, intelligenter statt härter zu trainieren.

AEKE K1 Smart Home Gym

Hauptmerkmale des AEKE K1:

KI-gestützte Personalisierung : Dank fortschrittlicher künstlicher Intelligenz erstellt das K1 individuelle Trainingspläne und -kurse und passt sie anhand einer sechsdimensionalen Körperbewertung an die individuellen Fortschritte und Ziele an.

: Dank fortschrittlicher künstlicher Intelligenz erstellt das K1 individuelle Trainingspläne und -kurse und passt sie anhand einer sechsdimensionalen Körperbewertung an die individuellen Fortschritte und Ziele an. Präzise Bewegungsverfolgung : Mithilfe hochsensibler KI-Kameras und leistungsstarker 5T-Chips sorgt unser selbst entwickeltes vertikales KI-Modell für ein präzises Tracking und bietet Echtzeit-Feedback zu Form, Geschwindigkeit, Balance und Wiederholungszahl.

: Mithilfe hochsensibler KI-Kameras und leistungsstarker 5T-Chips sorgt unser selbst entwickeltes vertikales KI-Modell für ein präzises Tracking und bietet Echtzeit-Feedback zu Form, Geschwindigkeit, Balance und Wiederholungszahl. Kompaktes Smart Design : Mit seinem schlanken, kompakten Design fügt sich das K1 problemlos in jeden Raum ein, ohne den Raum zu dominieren.

: Mit seinem schlanken, kompakten Design fügt sich das K1 problemlos in jeden Raum ein, ohne den Raum zu dominieren. Keine laufenden Kosten : Der Zugriff auf alle Funktionen und Updates ist ohne Abonnement möglich und somit eine kostengünstige Lösung.

: Der Zugriff auf alle Funktionen und Updates ist ohne Abonnement möglich und somit eine kostengünstige Lösung. Umfassende Trainingslösung : Für eine Reihe von Fitnesszielen wie Gewichtsabnahme oder Muskelaufbau bietet das K1 eine Vielzahl von Trainingsprogrammen – vom Krafttraining bis zum Yoga –, um die Trainingsroutinen abwechslungsreich und effektiv zu gestalten.

: Für eine Reihe von Fitnesszielen wie Gewichtsabnahme oder Muskelaufbau bietet das K1 eine Vielzahl von Trainingsprogrammen – vom Krafttraining bis zum Yoga –, um die Trainingsroutinen abwechslungsreich und effektiv zu gestalten. Zielgerichtete Strategie für den Kraftaufbau : Mit fortschrittlichen Algorithmen, die von AEKE entwickelt wurden, passt das K1 die Intensität an die zunehmende Kraft des Benutzers an, unterstützt durch professionelle Krafttrainingspläne und datengestützte Leistungsdaten, die dem Benutzer helfen, auf Kurs zu bleiben.

: Mit fortschrittlichen Algorithmen, die von AEKE entwickelt wurden, passt das K1 die Intensität an die zunehmende Kraft des Benutzers an, unterstützt durch professionelle Krafttrainingspläne und datengestützte Leistungsdaten, die dem Benutzer helfen, auf Kurs zu bleiben. Individuelles und intensives Erlebnis: Bewegungsspiele und Übungswettbewerbe, ein 2.1-Kanal-Bluetooth-Lautsprecher und die Möglichkeit, während des Trainings eine eigene Musikwiedergabeliste zu erstellen, machen das Training noch intensiver und unterhaltsamer.

„Wir sind unseren Crowdfunding-Unterstützern sehr dankbar, dass sie es uns ermöglichen, ein innovatives Fitness-Erlebnis zu schaffen. Ich habe aus erster Hand erfahren, wie finanzielle, zeitliche und räumliche Beschränkungen viele Menschen davon abhalten, an hochwertigen Fitnesskursen teilzunehmen. Eine inkonsistente Trainingsintensität kann es schwieriger machen, zuverlässige Trainer zu finden und Ergebnisse zu sehen, selbst wenn man Zeit und Geld investiert hat. Das K1 beseitigt häufige Barrieren für das Training und macht professionelles Fitnesstraining für jedermann verfügbar, sodass jeder seine Ziele schneller erreichen kann, unabhängig von der Verfügbarkeit von Zeit und Raum", erklärt Loong, COO bei AEKE.

Mit dem Start der Kickstarter-Kampagne in diesem Monat können frühzeitige Unterstützer zu den Ersten gehören, die sich auf die einzigartige Fitnessreise begeben, die mit dem preisgekrönten AEKE K1 möglich ist. Seit seiner Einführung hat das Gerät den deutschen Red Dot Award, den amerikanischen IDA Design Award und den International CMF Design Award gewonnen.

Derzeit bereitet sich AEKE auf das Crowdfunding vor und bietet zahlreiche Vorteile für Kunden, die eine Einzahlung tätigen. Weitere Einzelheiten und aktuelle Informationen finden Sie unter aeke.com.

Informationen zu AEKE

AEKE wurde 2022 gegründet. Mit einem Team von über 200 Sportwissenschaftlern, Hardware-Ingenieuren und KI-Experten kombiniert AEKE KI-Technologie mit einem menschenzentrierten Ansatz, um das intelligenteste und effektivste Fitnesserlebnis zu bieten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2558001/1____1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2558002/AEKE_Logo.jpg