AeroPress élargit sa gamme de machines à café emblématiques avec sa collection AeroPress Clear Colors

La presse à café la mieux cotée au monde répond à la demande croissante des consommateurs pour des solutions de café esthétiques avec cinq nouvelles couleurs

PALO ALTO, Californie, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- AeroPress, Inc. , le fabricant de la presse à café emblématique avec plus de 55 000 critiques cinq étoiles dans plus de 60 pays, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de sa dernière collection de machines à café, l'AeroPress Clear Colors. Cette nouvelle collection présente cinq nouvelles couleurs pour la cafetière brevetée 3-en-1 qui permet de préparer une tasse de café exceptionnellement délicieuse à tout moment et n'importe où. La collection AeroPress Clear Colors qui comprend Clear Purple, Clear Blue, Clear Red, Clear Green et Clear Black a fait son apparition il y a moins d'un an après le lancement d'AeroPress Clear et quelques mois après la commercialisation de l'édition limitée AeroPress Clear Pink qui a été rapidement en rupture de stock. Les machines à café AeroPress Clear Colors sont désormais disponibles sur le site AeroPress.com .

« C'est la première fois qu'AeroPress commercialise une ligne complète de couleurs, ce qui donne aux amateurs de café la possibilité d'ajouter une touche de style à leur cuisine ou à leurs déplacements, a déclaré David Cole, directeur marketing d'AeroPress. À l'approche de la fête des mères, des pères et des remises de diplôme, la collection AeroPress Clear Colors arrive à point nommé pour ce cadeau parfait et bien pensé. »

La collection AeroPress Clear Colors rejoint l'AeroPress Original, l'AeroPress XL, l'AeroPress Go et l'AeroPress Clear en tant que seules machines à café conçues avec soin pour offrir une expérience de café complètement personnalisable avec un contrôle total sur la taille de la mouture, la température et le temps d'immersion. Grâce à leur conception portable brevetée et à leur processus d'infusion rapide (prêt en 60 secondes), les machines à café AeroPress permettent aux utilisateurs de préparer des centaines de recettes délicieuses et uniques, comme le fameux AeroPress brew, cold brew et l'expresso, où qu'ils soient. Et maintenant, ils peuvent assortir leurs latte ube, charcoal ou matcha avec leur cafetière préférée et profiter du processus coloré d'infusion du début à la fin.

« Dans un monde où l'uniformité est de mise, la collection AeroPress Clear Colors faite en Titan™ transparent et incassable répond à l'engagement de la marque en faveur de solutions fonctionnelles, mais esthétiques, a expliqué Gerard Meyer, PDG d'AeroPress. Nos machines à café s'appuient sur une base de fans passionnés ; leur style élégant et leurs couleurs sont différents de ce que ces amateurs ont vu auparavant et leur permettront de collectionner et de les exposer à la maison ou en déplacement. »

Fabriquée aux États-Unis et lavable au lave-vaisselle, la collection AeroPress Clear Colors est désormais disponible au prix de 49,95 $ sur le site d' AeroPress.com et sera également proposée sur Amazon et chez des distributeurs nationaux et internationaux dans les prochains mois.

Pour en savoir plus sur AeroPress, leurs méthodes d'infusion et les prochaines nouveautés, visitez AeroPress.com ou suivez-nous sur Instagram , TikTok et YouTube .

À PROPOS D'AEROPRESS

Les machines à café AeroPress offrent aux amateurs de café dans plus de 60 pays du monde la possibilité de préparer leur tasse parfaite n'importe où. Cette technologie unique combine le meilleur des trois techniques d'infusion dans une presse facile à utiliser, portable et abordable. Les amateurs de café obtiennent une tasse de café unique et délicieuse avec le corps plein d'une presse française, la douceur d'un pourover, la richesse de l'espresso et une qualité de finition qui persiste bien après la dernière gorgée. Avec un design emblématique et un processus d'infusion incroyablement rapide, les machines à café AeroPress sont les préférées des baristas, des champions du monde du café et des buveurs de café de tous les jours exigeants - et ses plus de 55 000 avis en ligne 5 étoiles parlent d'eux-mêmes. Pour en savoir plus sur AeroPress, visitez AeroPress.com ou suivez-nous sur Instagram , TikTok et YouTube .

Tritan est une marque commerciale d'Eastman Chemical Company.