AeroPress, Inc. présente sa plus grande cafetière à ce jour : l'AeroPress XL

L'AeroPress XL a une capacité deux fois supérieure à celle de la célèbre AeroPress Original, et est dotée de la même technologie brevetée

PALO ALTO, Californie, 30 juin 2023 /PRNewswire/ -- AeroPress, Inc. , créateur de la presse à café emblématique qui a reçu plus de 45 000 avis cinq étoiles dans plus de 60 pays, annonce le lancement officiel de sa cafetière la plus demandée et la plus grande de tous les temps : l' AeroPress XL .

Les amateurs de café qui souhaitent obtenir de leur AeroPress des tasses de café plus délicieuses et plus onctueuses, sans grains, ont vu leur vœu exaucé avec la nouvelle AeroPress XL. Cette nouvelle cafetière a une capacité deux fois supérieure à celle des versions AeroPress Original et Clear, avec la même technologie d'infusion révolutionnaire et brevetée qui a fait d'AeroPress une référence internationale parmi les baristas et les buveurs de café exigeants. Le nouveau produit tant attendu est livré avec une carafe multiservice en Tritan™ transparent et incassable (d'une valeur de 19,95 $) et peut préparer jusqu'à six doses de café de type expresso, ou jusqu'à deux tasses de café d'une simple pression. Seule cafetière sur le marché à combiner le meilleur de trois techniques d'infusion en une seule pression simple à utiliser, les consommateurs peuvent obtenir une infusion personnalisée et fraîche en une minute environ.

L'AeroPress XL rejoint l'AeroPress Original, l'AeroPress Go et l'AeroPress Clear en tant que seules machines à café conçues avec soin pour offrir une expérience de café unique et personnalisable avec un contrôle total sur la taille de la mouture, la température et le temps d'immersion. Avec une conception portable brevetée et un processus d'infusion incroyablement rapide, les machines à café AeroPress permettent aux utilisateurs de créer un délicieux café américain, latte, infusé à froid et expresso à tout moment, n'importe où.

« Nous avons pris connaissance de la demande enthousiaste de notre communauté pour une cafetière AeroPress avec une plus grande capacité d'infusion et nous sommes ravis de répondre à leurs besoins avec le lancement de l'AeroPress XL, a déclaré Gerard Meyer, PDG de la société. Il était essentiel que nous maintenions la norme AeroPress pour la préparation de tasses de café inégalées avec ce nouveau modèle, et nous sommes ravis de proposer ce produit tant attendu aux consommateurs. C'est la solution parfaite pour les familles amatrices de café, les colocataires et les collègues de bureau qui veulent préparer plus de tasses à la fois. »

L'AeroPress XL est disponible dès maintenant aux États-Unis chez REI et sur aeropress.com au prix de 79,95 $ et sera disponible sur Amazon, chez certains détaillants américains et chez des distributeurs internationaux au cours des prochains mois.

À PROPOS D'AEROPRESS

Les cafetières AeroPress permettent aux amateurs de café de plus de 60 pays de préparer la tasse parfaite, n'importe où et en une minute environ. Notre technologie brevetée combine de manière unique le meilleur de trois techniques d'infusion en une seule machine facile à utiliser, extrêmement portable et abordable. Les amateurs de café obtiennent une tasse de café au caractère généreux d'une presse française, à la douceur d'une tasse à piston et à la richesse d'un expresso, avec une finition équilibrée, complexe et qui se prolonge après la dernière gorgée. Les cafetières AeroPress sont les préférées des baristas, des champions du monde du café et des consommateurs de café exigeants de tous les jours ; nos plus de 45 000 avis cinq étoiles en ligne parlent d'eux-mêmes. Pour en savoir plus sur AeroPress, consultez aeropress.com ou suivez-nous sur Instagram (@ aeropress ) et TikTok ( @aeropress ).

