Aeson Power établit une nouvelle référence en matière de sécurité et de performance avec les batteries sodium-ion à All-Energy Australia 2025

MELBOURNE, Australie, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- L'innovateur australien de stockage d'énergie Aeson Power redéfinit la sécurité, la performance et la durabilité des batteries avec le lancement de ses systèmes de stockage d'énergie sodium-ion de nouvelle génération à All-Energy Australia 2025 à Melbourne.

1

Après un succès mondial dans les applications automobiles, la technologie sodium-ion polyanionique d'Aeson Power fait maintenant son entrée sur les marchés australiens hors réseau, des télécommunications et commerciaux avec le lancement des systèmes APSI2500, APSI2500-UPS, et HaloDyne-HV.

Fondée en 2015 et basée à Melbourne, Aeson Power est un partenaire majeur du géant de la fabrication de batteries Xupai, combinant plus de 30 ans d'expérience et un chiffre d'affaires annuel d'un milliard de dollars avec l'expertise locale australienne en matière d'ingénierie et d'essais sur le terrain.

"Notre objectif a toujours été simple : pour créer un nouveau choix de batterie conforme aux normes australiennes et néo-zélandaises", a déclaré Scott Clark, directeur des ventes et du marketing pour l'Océanie, à l'adresse . "S'il peut fonctionner ici, il peut fonctionner partout dans le monde.

"Nous sommes également fiers d'être rejoints chez All-Energy par notre premier distributeur national, DPA, un partenaire de confiance qui a testé nos batteries sodium-ion dans les conditions réelles de l'Australie".

HaloDyne APSI2500 : Robuste pour les applications hors réseau

Avec plus de 5 000 cycles, une garantie de 10 ans, et une plage de fonctionnement de -30°C à +80°C, l'APSI2500 offre une sécurité élevée sans les risques d'incendie ou les problèmes d'emballement thermique du lithium-ion. Sa conception 48V 50Ah montée en rack ne nécessite pas de refroidissement actif ou d'extinction d'incendie, ce qui réduit les coûts et la complexité. Compatible avec les onduleurs Deye, Noark, Victron Energy et Selectronic SP Pro , il permet une intégration transparente et une surveillance à distance.

StatoDyne APSI2500-UPS : De l'énergie pour les environnements difficiles

Conçu pour les applications de télécommunications , les onduleurs et les applications de secours , l'APSI2500-UPS offre des performances sans risque et sans maintenance, sans dépendance à l'égard d'un BMS ou d'un micrologiciel. Il fonctionne de manière fiable de -30°C à +80°C et peut se décharger complètement jusqu'à 0V et se rétablir en toute sécurité.

HaloDyne-HV : Puissance évolutive pour C&I

Pour les utilisateurs industriels, les systèmes HaloDyne-HV 75/150 et 125/150 offrent un stockage évolutif jusqu'à 3 MWh, fonctionnant en toute sécurité sans refroidissement ni extinction d'incendie - idéal pour les projets miniers, commerciaux et éloignés.

À propos d'Aeson Power

Aeson Power est un fournisseur australien de technologies de batteries sodium-ion, qui propose des solutions énergétiques sûres, propres et abordables dans les secteurs automobile, résidentiel, commercial et des services publics. En tant que partenaire majeur de Xupai, Aeson Power s'appuie sur une expertise mondiale avec 7 usines, 5 000 employés et des opérations dans plus de 100 régions, combinant échelle et innovation locale pour apporter l'avenir du stockage de l'énergie en Australie et au-delà.

Scott Clark - Directeur des ventes et du marketing, Océanie

[email protected]

www.aesonpower.com.au

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808049/1.jpg