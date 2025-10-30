Aeson Power setzt neue Sicherheits- und Leistungsmaßstäbe mit Natrium-Ionen-Batterien auf der All-Energy Australia 2025

MELBOURNE, Australien, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der australische Energiespeicher-Innovator Aeson Power definiert mit der Einführung seiner Natrium-Ionen-Energiespeichersysteme der nächsten Generation auf der All-Energy Australia 2025 in Melbourne die Sicherheit, Leistung und Nachhaltigkeit von Batterien neu.

Nach dem weltweiten Erfolg in der Automobilbranche betritt Aeson Power's polyanionische Natrium-Ionen-Technologie nun den australischen Off-Grid-, Telekommunikations- und kommerziellen Markt mit dem Debüt der Systeme APSI2500, APSI2500-UPS, und HaloDyne-HV.

Aeson Power wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne. Das Unternehmen ist ein wichtiger Partner des Batterieherstellers Xupai und kombiniert über 30 Jahre Erfahrung und einen Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar mit lokalem australischem Know-how in den Bereichen Technik und Feldtests.

"Unser Ziel war immer einfach: , um eine neue Batterieauswahl zu schaffen, die den australischen und neuseeländischen Standards entspricht", so Scott Clark, Sales & Marketing Manager-Oceania, . "Wenn es hier funktioniert, kann es überall auf der Welt funktionieren."

"Wir sind auch stolz darauf, dass wir bei All-Energy unseren ersten nationalen Vertriebspartner DPA haben, der unsere Natrium-Ionen-Batterien unter den realen Bedingungen Australiens getestet hat."

HaloDyne APSI2500: Robust für den netzunabhängigen Einsatz 
Mit mehr als 5.000 Zyklen, einer 10-Jahres-Garantie und einem Betriebsbereich von -30°C bis +80°C bietet das APSI2500 hohe Sicherheit ohne die Brandgefahr oder das thermische Durchgehen wie bei Lithium-Ionen-Akkus. Das 48V 50Ah rack-mount Design erfordert keine aktive Kühlung oder Feuerunterdrückung, was Kosten und Komplexität reduziert. Kompatibel mit den Wechselrichtern Deye, Noark, Victron Energy und Selectronic SP Pro , unterstützt es die nahtlose Integration und Fernüberwachung.

StatoDyne APSI2500-UPS: Strom für raue UmgebungenDas
APSI2500-UPS wurde für Telekommunikations-, USV- und Standby-Anwendungen entwickelt und bietet eine risikofreie, wartungsfreie Leistung ohne BMS oder Firmware-Abhängigkeit. Er arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von -30°C bis +80°C und kann sich vollständig auf 0 V entladen und sicher wiederherstellen.

HaloDyne-HV: Skalierbare Leistung für C&I 
Für industrielle Anwender bieten die HaloDyne-HV 75/150 und 125/150 Systeme skalierbare Speicher bis zu 3 MWh, die sicher ohne Kühlung oder Brandunterdrückung betrieben werden können - ideal für Bergbau, Gewerbe und abgelegene Projekte.

Über Aeson Power
Aeson Power ist ein australischer Anbieter von Natrium-Ionen-Batterietechnologien, der sichere, saubere und erschwingliche Energielösungen für den Automobil-, Wohn-, Gewerbe- und Versorgungssektor anbietet. Als wichtiger Partner von Xupai kann Aeson Power auf globales Know-how zurückgreifen: 7 Fabriken, 5.000 Mitarbeiter und Niederlassungen in mehr als 100 Regionen verbinden Größe mit lokaler Innovation, um die Zukunft der Energiespeicherung nach Australien und darüber hinaus zu bringen.

Scott Clark - Sales & Marketing Manager, Ozeanien
[email protected]
www.aesonpower.com.au

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808049/1.jpg

