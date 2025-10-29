Aeson Power Hadirkan Standar Keamanan dan Performa Baru Lewat Baterai Sodium-Ion di Ajang All-Energy Australia 2025

Berdiri pada 2015 dan berbasis di Melbourne, Aeson Power merupakan mitra utama dari Xupai, produsen baterai berskala global yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun, serta mencatat pendapatan tahunan hingga USD 1 miliar. Kolaborasi ini memadukan keahlian manufaktur global dengan riset serta pengujian lokal di Australia.

"Kami memiliki target yang jelas — menyediakan pilihan baterai baru yang memenuhi standar Australia dan Selandia Baru," ujar Scott Clark, Sales & Marketing Manager–Oceania, Aeson Power. "Jika sukses di kawasan ini, maka sebuah produk bisa sukses di mana saja."

Ia menambahkan, "Kami juga bangga bermitra dengan DPA, distributor nasional pertama kami, yang telah menguji baterai sodium-ion kami menurut kondisi riil di pasar Australia."

HaloDyne APSI2500: Tangguh untuk Sistem Off-Grid

Dengan daya tahan lebih dari 5.000 siklus, garansi produk 10 tahun, dan rentang suhu operasional –30°C hingga +80°C, APSI2500 memiliki sistem keamanan unggulan tanpa risiko kebakaran atau thermal runaway, seperti pada baterai litium-ion. Dengan desain rack-mount 48V 50Ah, APSI2500 tidak memerlukan sistem pendingin aktif atau sistem pemadam kebakaran sehingga lebih hemat biaya dan mudah dipasang. Produk ini kompatibel dengan inverter dari Deye, Noark, Victron Energy, dan Selectronic SP Pro, mendukung integrasi dan pemantauan jarak jauh.

StatoDyne APSI2500-UPS: Daya Listrik yang Andal untuk Lingkungan Ekstrem

Dirancang untuk kebutuhan sektor-sektor telekomunikasi, UPS, dan cadangan daya, APSI2500-UPS menghadirkan performa bebas risiko dan bebas perawatan perangkat, tanpa bergantung pada BMS atau firmware. Baterai ini beroperasi andal dalam rentang suhu –30°C hingga +80°C, mendukung discharge hingga 0V, dan tetap aman saat diaktifkan kembali.

HaloDyne-HV: Daya Listrik yang Skalanya Mudah Dikembangkan untuk C&I

Untuk sektor industri, sistem HaloDyne-HV 75/150 dan 125/150 menjadi sistem penyimpanan energi yang skalanya dapat diperluas hingga 3 MWh, beroperasi dengan aman tanpa sistem pendinginan atau proteksi kebakaran tambahan — ideal untuk pertambangan, proyek komersial, dan lokasi terpencil.

Tentang Aeson Power

Aeson Power adalah penyedia solusi baterai sodium-ion asal Australia yang menyediakan solusi energi yang aman, bersih, dan terjangkau bagi sektor otomotif, residensial, komersial, dan utilitas. Sebagai mitra utama Xupai, Aeson Power memanfaatkan jaringan global dengan tujuh pabrik, 5.000 karyawan, dan jangkauan operasional di lebih dari 100 wilayah. Menggabungkan skala global dengan inovasi lokal, Aeson Power membangun masa depan sistem penyimpanan energi di Australia dan dunia.

