Affidea élargit sa présence en Espagne et en Irlande du Nord avec deux acquisitions, élargissant son portefeuille de services ambulatoires

LA HAYE, Pays-Bas, 3 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de sa vision stratégique visant à étendre son modèle d'affaires au domaine des services de soins ambulatoires, Affidea, premier fournisseur européen de services d'imagerie diagnostique, de soins ambulatoires et de soins oncologiques, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de deux opérateurs réputés en Espagne et en Irlande du Nord : Medicentro, fournisseur de services ambulatoires à Madrid, en Espagne, et la clinique privée Hillsborough, fournisseur de soins de santé en Irlande du Nord offrant un éventail de services ambulatoires et d'interventions chirurgicales avancées.

Avec cette acquisition, le réseau d'Affidea atteint 312 centres dans 15 pays européens, travaillant avec près de 11 200 professionnels et accueillant plus de 10 millions de patients chaque année. Cette année seulement, Affidea a réalisé sept acquisitions, ajoutant 43 nouveaux centres de consultation externe à son réseau. L'entreprise a ainsi montré qu'elle reste engagée à étendre avec succès son modèle d'affaires et à continuer de croître.

Affidea a une longue expérience en acquisition et intégration de centres médicaux, ayant ajouté 85 centres médicaux à son réseau depuis 2019. Grâce à ces acquisitions, l'entreprise a construit un réseau médical européen solide, résilient et proposant un éventail diversifié de services. S'inscrivant dans la stratégie globale d'Affidea, ces acquisitions ont renforcé les services de soins ambulatoires et de laboratoire de l'entreprise en Italie, en Grèce, au Portugal, en Lituanie, en Roumanie, en Croatie et au Royaume-Uni, tout en créant une synergie puissante avec son modèle d'affaires existant.

Giuseppe Recchi, PDG d'Affidea, a déclaré ceci au sujet des derniers investissements de l'entreprise en Espagne et en Irlande du Nord : « Ces deux nouveaux investissements en Espagne et en Irlande du Nord font suite à nos récentes expansions en Italie, au Royaume-Uni et en Croatie. Ils font suite aussi à plus de 17 acquisitions exécutées avec grand succès au cours des 24 derniers mois. Il s'agit d'un pas en avant important dans la stratégie de croissance d'Affidea. Cette étape clé fait partie d'une stratégie cohérente et exécutée avec précision visant à accélérer notre processus de transformation et à fournir un modèle intégré de services de soins ambulatoires et d'imagerie numérique. L'entreprise s'efforcera de maintenir une forte présence géographique en vue de devenir un leader national dans les pays où elle opère. Affidea possède un héritage exceptionnel fondé sur les compétences uniques de plus de 4 000 médecins, qui se sont engagés à servir les patients selon les normes cliniques les plus élevées et en tirant parti des technologies de pointe. »

À propos de Medicentro, fournisseur de soins ambulatoires en Espagne

Opérant dans la capitale espagnole depuis 1986, Medicentro est un fournisseur de soins ambulatoires exploitant trois centres de soins ambulatoires dans le sud-ouest de Madrid. La société offre un large éventail de soins ambulatoires spécialisés, notamment dans les domaines de la médecine familiale, la cardiologie, la dermatologie, la gynécologie, l'ophtalmologie et la traumatologie, ainsi que des services d'imagerie diagnostique et de prélèvement de sang. Grâce à l'acquisition de Medicentro, Affidea Spain enrichit son portefeuille de services d'imagerie diagnostique destinés aux patients privés et aux établissements médicaux privés en offrant aux patients un accès direct à des services de soins de santé privés dans plusieurs spécialités.

Avec cette acquisition, le réseau d'Affidea Spain atteint 47 centres, accueillant plus de 390 000 patients au total chaque année et travaillant avec 730 professionnels, dont 145 employés de Medicentro. Deuxième acquisition réalisée par Affidea en Espagne cette année, l'ajout de Medicentro fait suite à celui du fournisseur spécialisé en médecine nucléaire Gamma Clinica, qui a rejoint Affidea en janvier 2021.

À propos de Hillsborough, basée en Irlande du Nord

Établie en 2002 et située juste à côté de Belfast, la clinique privée Hillsborough effectue chaque année environ 4 000 interventions chirurgicales d'un jour et reçoit 11 000 patients en consultation externe.

La clinique privée Hillsborough réalise les interventions chirurgicales ambulatoires suivantes, entre autres : les chirurgies de la cataracte et les chirurgies oculaires ; les chirurgies endoscopiques, y compris l'endoscopie oeso-gastro-duodénale, la coloscopie, la sigmoïdoscopie, la cystoscopie et l'hystéroscopie ; les chirurgies pédiatriques ainsi que les interventions chirurgicales générales comme la chirurgie des varices, la chirurgie de perte de poids et les procédures ambulatoires relatives aux tunnels carpiens. Elle offre également un large éventail de services spécialisés, notamment dans les domaines suivants : cardiologie, dermatologie, oto-rhino-laryngologie, obstétrique et gynécologie, nutrition, orthopédie, pédiatrie, rhumatologie et urologie.

Hillsborough est la deuxième acquisition d'Affidea en Irlande du Nord au cours des sept derniers mois et la troisième entreprise actuellement exploitée par Affidea sur le marché nord-irlandais. En faisant cette acquisition, l'entreprise montre qu'elle est engagée à investir fortement dans l'île d'Irlande en vue d'améliorer et d'accélérer l'accès aux soins ambulatoires de qualité axés sur les patients.

À propos du groupe Affidea

Affidea (www.affidea.com) est le premier fournisseur européen de services d'imagerie diagnostique, de soins ambulatoires et de soins oncologiques, opérant dans 312 centres répartis dans 15 pays d'Europe et travaillant avec plus de 11 000 professionnels. La société est détenue par des intérêts associés à la famille Bertarelli qui sont conseillés par leur entreprise commerciale, Waypoint Capital.

