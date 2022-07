African Leadership International podpisuje umowę przejęcia Holberton Inc. celem uzupełnienia braków kompetencyjnych z zakresu inżynierii oprogramowania na świecie

Według Światowego Forum Ekonomicznego pandemia przyspieszyła tempo cyfrowych przemian w prawie wszystkich branżach i powstanie 97 milionów nowych stanowisk, które będą znacznie lepiej dostosowane do nowego podziału pracy między ludzi, maszyny i algorytmy. Ze względu na starzenie się społeczeństw, Chiny, Indie i „Zachód" – tradycyjne źródła talentów technologicznych – doświadczają niedoborów, które pozwoliłyby im sprostać temu nowemu zapotrzebowaniu.

Afryka doświadcza intensywnego wzrostu liczby ludności. Ma najmłodszą siłę roboczą na świecie, ze średnią wieku 19 lat, w porównaniu do 48 lat w Niemczech lub Japonii. Przewiduje się, że do 2035 roku kontynent ten będzie miał 1,1 miliarda pracowników – więcej niż Chiny czy Indie. W związku z tym światowe koncerny technologiczne coraz częściej postrzegają ten kontynent jako kolejne źródło talentów technologicznych. W ciągu ostatnich trzech lat między innymi Twitter, Google, Microsoft, IBM, Alibaba zapowiedziały plany otwarcia centrów technologicznych w Afryce.

Takie tendencje skłoniły ALI do podjęcia dwa lata temu współpracy z programem zaawansowanych technologii Holberton w celu intensywnego szkolenia inżynierów oprogramowania na kontynencie afrykańskim. W ciągu ostatniego roku ponad 95 tys. studentów zapisało się na program podnoszenia kwalifikacji ALX prowadzony przez African Leadership International, który w ciągu ostatnich 15 miesięcy rozszerzył się ponad 2 tys. razy.

Za pośrednictwem The ROOM , działu rekrutacji African Leadership International, te młode osoby dysponujące umiejętnościami światowej klasy zostaną na podstawie dopasowania połączone z globalnymi korporacjami, które chciałyby zbudować swoje zespoły technologiczne, podobnie jak dziś firmy technologiczne poszukują talentów w Europie Wschodniej i Indiach.

Dzięki tej transakcji ALI ma zamiar stać się czołowym źródłem talentów technologicznych na kontynencie afrykańskim i jednym z największych na świecie. Technologia Holberton potwierdziła, że będzie odgrywać kluczową rolę w ekosystemie ALI. Studenci przeszkoleni z jej wykorzystaniem zostali zatrudnieni przez takie spółki jak Apple, Google, Tesla, LinkedIn, Dropbox, Pinterest, Rappi i Nvidia.

Dzięki połączeniu programu ALX, technologii Holberton i pośrednictwa pracy The ROOM, ALI zamierza zaoferować światowej klasy usługę, która ugruntuje pozycję Afryki w rozwoju technologii, a jednocześnie zapewni trwałe rozwiązanie dla światowego niedoboru specjalistów w dziedzinie technologii.

Wypowiedzi

„Dzięki naszym dotychczasowym wspólnym wysiłkom udało nam się zapewnić młodym Afrykańczykom najwyższej jakości doświadczenia edukacyjne na masową skalę. To nieporównywalne z czymkolwiek, czego doświadczyłem w ciągu moich 20 lat pracy nad rozwojem kapitału ludzkiego na kontynencie. Przy obecnej tendencji jestem przekonany, że na przestrzeni następnej dekady wykształcimy miliony afrykańskich liderów cyfrowych, którzy będą w stanie rozwiązać największe wyzwania Afryki. Naszą ambicją jest stać się największym pojedynczym źródłem zasobów talentów technologicznych dla świata" – powiedział Fred Swaniker, założyciel i prezes African Leadership International.

„Dzięki temu przejęciu przyczynimy się do rozwiązania problemu ogólnoświatowego niedoboru umiejętności technologicznych, łącząc nasze mocne strony z afrykańskimi specjalistami, którzy przygotują grunt pod dalsze działania. To środowisko oparte na współpracy i projektach sprawia, że każdy student jest gotowy do pracy po ukończeniu szkoły. Nasi inżynierowie oprogramowania umożliwią organizacjom na całym świecie błyskawiczne skalowanie zapotrzebowania na fachowców w dziedzinie technologii" – powiedział Julien Barbier, współzałożyciel Holberton.

African Leadership International

Do 2035 roku Afryka będzie dysponowała największą siłą roboczą na świecie i będzie musiała zapoczątkować transformację poprzez wzmocnienie pozycji swojego największego niewykorzystanego zasobu – ludzi. W związku z tym wyzwaniem, African Leadership International jest częścią ekosystemu African Leadership Group (ALG), instytucji o wspólnej wizji wykorzystania ogromnego kapitału ludzkiego Afryki poprzez wybór, rozwój i połączenie 3 milionów odpowiedzialnych i przedsiębiorczych liderów z kontynentu do 2035 roku. Inicjatywa została założona w 2004 roku przez Freda Swanikera, przedsiębiorcę uznanego w 2019 roku przez Time Magazine za jednego ze 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Również w 2019 roku Fast Company uznał ALG's African Leadership University za najbardziej innowacyjną organizację w Afryce oraz za jedną z 50 najbardziej innowacyjnych firm na świecie za „przygotowanie edukacji do nowej ery".

East Wind Advisors, Winston & Strawn LLP oraz Mazars pełniły na rzecz ALI odpowiednio funkcje doradztwa finansowego, prawnego i księgowego.

Holberton

Założona w Dolinie Krzemowej w 2015 r. innowacyjna i elastyczna firma Holberton dostarcza „System operacyjny edukacji" z unikalnym portfelem narzędzi, automatycznie ocenianych programów i metod dydaktycznych, aby pomóc swoim klientom – instytucjom oświatowym, uniwersytetom, korporacjom, rządom i franczyzobiorcom Holberton School– szkolić kolejne pokolenie cyfrowych talentów na szeroką skalę.

Lowenstein Sandler LLP pełniła przy tej transakcji funkcję doradcy Holberton, Inc.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1858447/African_Leadership_International.jpg

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1858448/Holberton_Julien_Barbier.jpg

SOURCE African Leadership Group; Holberton