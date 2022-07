AFRICAN LEADERSHIP INTERNATIONAL UZATVÁRA ZMLUVU O AKVIZÍCII SPOLOČNOSTI HOLBERTON INC. ZO SILICON VALLEY S CIEĽOM PREKLENÚŤ GLOBÁLNY NEDOSTATOK ZRUČNOSTÍ V OBLASTI SOFTVÉROVÉHO INŽINIERSTVA

PORT LOUIS, Maurícius, 14. júla 2022 /PRNewswire/ -- African Leadership International (ALI), ktorej cieľom je transformovať Afriku vyškolením troch miliónov podnikateľských lídrov do roku 2035, uzavrela zmluvu o akvizícii spoločnosti Holberton Inc., založenej v Silicon Valley, vysokoškolskej alternatívy založenej na projektoch, ktorá vzdeláva ďalšiu generáciu softvérových inžinierov. Akvizíciou získa ALI vlastníctvo programu pokročilých technológií, ktorý umožní ALI poskytovať globálnym organizáciám prístup k významnej nevyužitej pracovnej sile schopnej preklenúť rastúci globálny nedostatok technologických talentov. Zmení tiež životy miliónov Afričanov tým, že im poskytne zručnosti v oblasti softvérového inžinierstva, ktoré sú nevyhnutné pre budúce digitálne pracovisko. Dokončenie akvizície sa očakáva v treťom štvrťroku. V rámci transakcie bude sieť škôl Holberton School oddelená do nezávislej organizácie.