AFRICAN LEADERSHIP INTERNATIONAL UZAVÍRÁ DOHODU O PŘEVZETÍ SPOLEČNOSTI HOLBERTON INC. ZE SILICON VALLEY K PŘEKLENUTÍ GLOBÁLNÍHO NEDOSTATKU SOFTWAROVÝCH INŽENÝRŮ

Afrika nyní prochází obdobím rychlého růstu populace. V jeho důsledku má nejmladší pracovní sílu na světě, jejíž průměrný věk je 19 let, zatímco v Německu nebo Japonsku je to 48 let. Očekává se, že do roku 2035 bude mít africký kontinent k dispozici 1,1 miliardy pracovníků, tedy více, než Čína nebo Indie. Globální technologické společnosti proto stále častěji považují tento kontinent za budoucí zdroj technologických talentů. V posledních třech letech oznámily plány na otevření technologických center v Africe mimo jiné společnosti Twitter, Google, Microsoft, IBM či Alibaba.

Tyto trendy motivovaly před dvěma lety ALI k navázání partnerství s programem pokročilého technologického vzdělávání společnosti Holberton, který jí umožní rychle zvýšit počty softwarových inženýrů vzdělávaných na africkém kontinentu. Za poslední rok se do akceleračního programu ALX organizace African Leadership International přihlásilo více než 95.000 studentů, čímž se jejich počet za posledních patnáct měsíců zvýšil více než dvoutisíckrát.

Tyto prvotřídní talenty budou následně prostřednictvím umísťovací divize společnosti African Leadership International „The ROOM" vyhledávány a propojovány s globálními korporacemi, které hledají své technologické týmy – podobně, jako dnes technologické společnosti jezdí hledat talenty do východní Evropy a Indie.

Prostřednictvím této akvizice se chce společnost ALI stát předním zdrojem technologických talentů na africkém kontinentu a zároveň jedním z největších na světě. Technologie společnosti Holberton se v jejím ekosystému již osvědčila jako klíčová složka. Studenti vyškolení pomocí jejího technologického vzdělávání získali zaměstnání u společností, jako je například Apple, Google, Tesla, LinkedIn, Dropbox, Pinterest, Rappi a Nvidia.

Kombinací vzdělávání pomocí programu ALX a technologie společnosti Holberton s podporou kariérního umístění prostřednictvím The ROOM se ALI snaží nabídnout špičkovou službu, která upevní pozici Afriky jako dosud nevyčerpaného zdroje v oboru technologií a zároveň poskytne trvalé řešení globálního nedostatku technologických talentů.

„Díky našemu dosavadnímu společnému úsilí jsme dokázali poskytnout ohromnému počtu mladých Afričanů vysoce kvalitní vzdělání. Za svého dvacetiletého působení v oblasti rozvoje lidského kapitálu na africkém kontinentu jsem dosud nic podobného neviděl. Jsem přesvědčen, že při současném tempu růstu vychováme během příštího desetiletí miliony afrických digitálních lídrů, kteří dokážou vyřešit mnoho zásadních problémů svého kontinentu. Naším cílem je stát se největším jednotným zdrojem technologických talentů pro celý svět," řekl zakladatel a generální ředitel společnosti African Leadership International Fred Swaniker.

„Tato akvizice pomůže řešit celosvětový nedostatek technologicky schopných pracovníků tím, že spojí naše silné stránky s průkopnictvím nových afrických talentů. Díky vzdělávacímu prostředí založenému na spolupráci a praktických projektech je každý student ihned po absolvování školy připraven nastoupit do zaměstnání. Naši softwaroví inženýři umožní organizacím z celého světa naplnit jejich rychle rostoucí požadavky na technologické talenty," řekl spoluzakladatel společnosti Holberton Julien Barbier.

Afrika bude mít do roku 2035 nejpočetnější pracovní sílu na světě. Tento svůj největší nevyužitý zdroj – své lidi – bude muset rozvíjet také v zájmu urychlení ekonomické transformace. Odpovědí na tuto výzvu je společnost African Leadership International, součást ekosystému institucí African Leadership Group (ALG), který spojuje společná vize využití bohatého lidského kapitálu Afriky prostřednictvím výběru, rozvoje a propojování tří milionů etických a podnikatelských lídrů pocházejících z afrického kontinentu do roku 2035. Iniciativu založil v roce 2004 Fred Swaniker, sériový podnikatel, kterého časopis Time v roce 2019 zahrnul do svého seznamu 100 nejvlivnějších světových osobností. Ve stejném roce také ocenil časopis Fast Company organizaci African Leadership University ze skupiny ALG jako nejinovativnější společnost v Africe a jednu z 50 nejinovativnějších společností na světě za její „transformaci vzdělávání pro novou éru".

Finanční, právní a účetní poradenství ALI poskytly společnosti East Wind Advisors, Winston & Strawn LLP a Mazars.

Společnost Holberton vznikla v roce 2015 v Silicon Valley. Prostřednictvím svého inovativního a flexibilního „operačního systému pro studium" nabízí jedinečné portfolio vzdělávacích nástrojů, automaticky hodnocených osnov na míru a výukových metod, které jejím zákazníkům - vzdělávacím institucím, univerzitám, korporacím, vládám a franšízantům Holberton School - pomáhají masově vzdělávat novou generaci digitálních talentů.

Poradcem společnosti Holberton, Inc. při této transakci byla společnost Lowenstein Sandler LLP.

