AGCO-Marken erhalten bedeutende AGRITECHNICA-Auszeichnungen

Fendt und Valtra erhalten mehrere Auszeichnungen als Tractor of the Year, Farm Machine 2026, Innovation und Agrifuture Concept.

HANNOVER, Deutschland, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- AGCO (NYSE: AGCO) gab auf der Fachmesse AGRITECHNICA 2025 mehrere bedeutende Auszeichnungen bekannt. Die Marken Fendt® und Valtra® des Unternehmens wurden mit den Auszeichnungen Tractor of the Year, Farm Machine 2026 und weiteren Anerkennungen für Werkzeuge geehrt, die es Landwirten mit gemischten Fuhrparks und Futtermittelproduzenten ermöglichen, produktiver, rentabler und nachhaltiger zu arbeiten.

Five AGCO products received awards at the 2025 Agritechnica trade show, including Fendt's 832 and 516 Vario tractors, the Valtra G Series CVT Active Model, Fendt's ForageQualityCam for Fendt Katana and FieldDataSync (a collaboration with multiple entities).

Eric Hansotia, Vorsitzender, Präsident und Geschäftsführer von AGCO, erklärte: „Diese Auszeichnungen verdeutlichen das Engagement von AGCO, Landwirte weltweit zu unterstützen. Unsere Teams arbeiten intensiv daran, Lösungen zu entwickeln, die die Landwirtschaft produktiver und nachhaltiger machen."

Zu den Auszeichnungen, die AGCO auf der AGRITECHNICA erhalten hat, gehören:

DerFendt 516 Vario® gewann Tractor of the Year – MidPower. Dieses vollständig überarbeitete Modell verfügt über VarioDrive™, eine integrierte Reifendruckkontrolle und verbesserte Unterstützungssysteme. Diese Funktionen helfen den Landwirten, effizienter und sicherer zu arbeiten.

Das Valtra G-Serie CVT Active Model wurde zum Tractor of the Year – Utility gekürt. Dieser Traktor verfügt über ein neues stufenloses Getriebe („Continuously Variable Transmission", CVT). Er ist bequem, einfach zu bedienen und spart Kraftstoff. Intelligente Technologie hilft Landwirten, produktiver zu sein.

Die Fendt ForageQualityCam™ für Fendt Katana® wurde mit dem Innovation Award – Silver Medal und dem Farm Machine 2026 Award – Smart Farming & Robotics ausgezeichnet. Dieses Nachrüstsystem nutzt Kameras und künstliche Intelligenz (KI), um die Qualität der Getreideverarbeitung in Echtzeit zu überwachen und zu analysieren. Der Fahrer kann die Einstellungen des Mähdreschers von der Kabine aus vornehmen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

DerFendt 832 Variowurde mit dem Farm Machine 2026 Award - Mid-Range Tractor und dem Audience Choice Award ausgezeichnet. Dieser Traktor wurde für seine vollständige Neukonstruktion ausgezeichnet, die VarioDrive, das iD™-Niedriggeschwindigkeitskonzept von Fendt, einen selbstreinigenden Motorluftfilter und ein innovatives Beleuchtungskonzept umfasst.

FieldDataSync ist ein DLG Agrifuture Concept Winner. Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, darunter Fendt, durchgeführt. Es nutzt eine offene Schnittstelle und WLAN für die Echtzeitkommunikation zwischen Maschinen verschiedener Hersteller. So können Landwirte mit gemischten Flotten autonomer, effizienter und sicherer arbeiten.

Die AGRITECHNICA-Auszeichnungen von AGCO unterstreichen das Engagement des Unternehmens für die Produktivität und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter den obigen Links oder unter Fendt.com und Valtra.com.

Fendt, Katana, Valtra und Vario sind eingetragene Marken von AGCO. Fendt iD, ForageQualityCam und VarioDrive sind Marken von AGCO.

