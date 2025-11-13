I marchi AGCO ottengono i riconoscimenti AGRITECHNICA più importanti

Fendt e Valtra si aggiudicano numerosi riconoscimenti come Trattore dell'anno, Macchina agricola 2026, Innovazione e Agrifuture Concept.

HANOVER, Germania, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- AGCO (NYSE: AGCO) ha annunciato di avere ottenuto vari importanti riconoscimenti alla fiera AGRITECHNICA 2025. I suoi marchi Fendt® e Valtra® hanno ricevuto i riconoscimenti di Trattore dell'anno e Farm Machine 2026 nonché il riconoscimento per gli strumenti che consentono agli agricoltori che gestiscono parchi veicoli misti di essere più produttivi, redditizi e sostenibili.

Five AGCO products received awards at the 2025 Agritechnica trade show, including Fendt's 832 and 516 Vario tractors, the Valtra G Series CVT Active Model, Fendt's ForageQualityCam for Fendt Katana and FieldDataSync (a collaboration with multiple entities).

Commenta Eric Hansotia, presidente e amministratore delegato AGCO: "Questi riconoscimenti dimostrano l'impegno di AGCO ad aiutare gli agricoltori di tutto il mondo. I nostri team fanno ogni sforzo per fornire soluzioni che rendano l'agricoltura più produttiva e sostenibile".

I riconoscimenti ricevuti da AGCO ad AGRITECHNICA sono:

Il Fendt 516 Vario® ha ottenuto il riconoscimento Trattore dell'anno – MidPower. Questo modello completamente riprogettato include VarioDrive™, il sistema di controllo integrato della pressione dei pneumatici e sistemi di supporto migliori. Queste caratteristiche aiutano gli agricoltori a lavorare in modo più efficiente e sicuro.

Il modello Valtra G Series CVT Active ha ottenuto il riconoscimento Trattore dell'anno – Utility. Questo trattore è dotato di una nuova trasmissione a variazione continua (CVT). È comodo, facile da usare e fa risparmiare carburante. La tecnologia intelligente aiuta gli agricoltori a essere più produttivi.

Fendt ForageQualityCam ™ per Fendt Katana®ha ottenuto l' Innovation Award – Silver Medal e il Farm Machine 2026 Award – Smart Farming & Robotics. Questo sistema di retrofit utilizza telecamere e intelligenza artificiale (IA) per monitorare e analizzare in tempo reale la qualità della lavorazione dei cereali. Per ottenere risultati ottimali, gli operatori possono regolare le impostazioni della mietitrice direttamente dalla cabina.

Il Fendt 832 Varioha ottenuto il riconoscimento Farm Machine 2026 – Mid-Range Tractor e l' Audience Choice Award grazie a una riprogettazione completa che include VarioDrive, il concetto di bassa velocità Fendt iD™, il filtro autopulente dell'aria del motore e un innovativo concetto di illuminazione.

FieldDataSync ha ottenuto un DLG Agrifuture Concept Winner. Questo progetto è frutto di una collaborazione con altri gruppi, tra cui Fendt. Utilizza un'interfaccia aperta e Wi-Fi per la comunicazione in tempo reale tra macchine di marche diverse. Ciò aiuta gli agricoltori con parchi veicoli misti a lavorare in modo più autonomo, efficiente e sicuro.

I riconoscimenti AGRITECHNICA conferiti ad AGCO ne sottolineano l'impegno nei confronti della produttività e sostenibilità degli agricoltori. Per saperne di più visitare i link di cui sopra o i siti Fendt.com e Valtra.com.

Fendt, Katana, Valtra e Vario sono marchi di fabbrica registrati di AGCO. Fendt iD, ForageQualityCam e VarioDrive sono marchi di fabbrica di AGCO.

Informazioni su AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) è un leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di macchinari agricoli e tecnologie per l'agricoltura di precisione. Offre valore agli agricoltori e ai clienti OEM attraverso un portafoglio di marchi differenziati all'avanguardia – Fendt®, Massey Ferguson®, PTx e Valtra®. La linea completa di attrezzature, soluzioni per l'agricoltura intelligente e servizi AGCO aiutano gli agricoltori a nutrire il mondo in modo sostenibile. Fondata nel 1990 e con sede a Duluth, Georgia, USA, AGCO ha registrato un fatturato netto di circa 11,7 miliardi di dollari nel 2024. Per maggiori informazioni visitare www.agcocorp.com.

