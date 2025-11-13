Las marcas de AGCO ganan importantes premios AGRITECHNICA

Fendt y Valtra obtienen múltiples premios: Tractor del Año, Máquina Agrícola 2026, Innovación y Concepto Agrifuture.

HANOVER, Alemania, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- AGCO (NYSE: AGCO) anunció varios premios importantes en la feria AGRITECHNICA 2025. Las marcas Fendt® y Valtra® de la compañía recibieron el premio al Tractor del Año, el premio a la Maquinaria Agrícola 2026 y reconocimientos por herramientas que permiten a los agricultores con flotas mixtas y dedicados al cultivo de forraje ser más productivos, rentables y sostenibles.

Five AGCO products received awards at the 2025 Agritechnica trade show, including Fendt's 832 and 516 Vario tractors, the Valtra G Series CVT Active Model, Fendt's ForageQualityCam for Fendt Katana and FieldDataSync (a collaboration with multiple entities).

Eric Hansotia, director general y consejero delegado de AGCO, declaró: "Estos premios demuestran el compromiso de AGCO de ayudar a los agricultores de todo el mundo. Nuestros equipos trabajan arduamente para ofrecer soluciones que hagan que la agricultura sea más productiva y sostenible".

Los galardones de AGCO en AGRITECHNICA incluyen los siguientes:

El Fendt 516 Vario® ganó el premio al Tractor del Año en la categoría de potencia media. Este modelo completamente rediseñado incluye VarioDrive™, control integrado de la presión de los neumáticos y mejores sistemas de asistencia. Estas características ayudan a los agricultores a trabajar de forma más eficiente y segura.

El modelo Valtra G Series CVT Active ganó el premio al Tractor del Año en la categoría Utilitario. Este tractor cuenta con una nueva transmisión continuamente variable (CVT). Es cómodo, fácil de usar y ahorra combustible. Su tecnología inteligente ayuda a los agricultores a ser más productivos.

El sistema Fendt ForageQualityCam™ para Fendt Katana® obtuvo el Premio a la Innovación (Medalla de Plata) y el Premio Farm Machine 2026 en la categoría de Agricultura Inteligente y Robótica. Este sistema de modernización utiliza cámaras e inteligencia artificial (IA) para supervisar y analizar la calidad del procesamiento del grano en tiempo real. Los operadores pueden ajustar la configuración de la cosechadora desde la cabina para obtener los mejores resultados.

El Fendt 832 Vario ganó el premio Farm Machine 2026 en la categoría de tractores de gama media y el premio del público. Este tractor fue reconocido por su rediseño completo, que incluye VarioDrive, el sistema de baja velocidad iD™ de Fendt, un filtro de aire del motor autolimpiante y un innovador sistema de iluminación.

FieldDataSync es un proyecto ganador del premio DLG Agrifuture Concept. Se trata de una colaboración con otros grupos, entre ellos Fendt. Utiliza una interfaz abierta y Wi-Fi para la comunicación en tiempo real entre máquinas de diferentes marcas. Esto permite a los agricultores con flotas mixtas trabajar de forma más autónoma, eficiente y segura.

Los premios AGRITECHNICA de AGCO destacan el compromiso de la empresa con la productividad agrícola y la sostenibilidad. Descubra más visitando los enlaces anteriores o accediendo a Fendt.com y Valtra.com .

Fendt, Katana, Valtra y Vario son marcas comerciales registradas de AGCO. Fendt iD, ForageQualityCam y VarioDrive son marcas comerciales de AGCO.

Acerca de AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) es líder mundial en el diseño, la fabricación y la distribución de maquinaria agrícola y tecnología para la agricultura de precisión. AGCO aporta valor a los agricultores y a los fabricantes de equipos originales (OEM) a través de su portafolio de marcas diferenciadas, que incluye marcas líderes como Fendt®, Massey Ferguson®, PTx y Valtra®. La completa gama de equipos, soluciones para la agricultura inteligente y servicios de AGCO ayuda a los agricultores a alimentar al mundo de forma sostenible. Fundada en 1990 y con sede en Duluth, Georgia, Estados Unidos, AGCO registró ventas netas de aproximadamente 11.700 millones de dólares en 2024. Para obtener más información, visite www.agcocorp.com .