Les marques AGCO remportent d'importants prix AGRITECHNICA

Fendt et Valtra remportent plusieurs prix : Tracteur de l'année, Machine agricole 2026, Innovation et Concept Agrifuture.

HANOVRE, Allemagne, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- AGCO (NYSE : AGCO) a annoncé plusieurs récompenses importantes lors du salon AGRITECHNICA 2025. Les marques Fendt® et Valtra® ont reçu le prix du Tracteur de l'année, le prix Machine agricole 2026 et une reconnaissance pour des outils qui permettent aux exploitations agricoles mixtes et aux producteurs de fourrage d'être plus productifs, plus rentables et plus durables.

Eric Hansotia, président-directeur général d'AGCO, a déclaré : « Ces prix montrent l'engagement d'AGCO à aider les agriculteurs du monde entier. Nos équipes travaillent dur pour fournir des solutions qui rendent l'agriculture plus productive et plus durable. »

À l'occasion d'AGRITECHNICA, AGCO a obtenu les distinctions suivantes :

LeFendt 516 Vario® a remporté le Tracteur de l'année - MidPower. Ce modèle entièrement repensé comprend le système VarioDrive™, le contrôle intégré de la pression des pneus et de meilleurs systèmes de soutien. Ces caractéristiques permettent aux agriculteurs de travailler plus efficacement et en toute sécurité.

LeValtra G Series CVT Active Model a remporté le prix Tracteur de l'année - Utilitaire. Ce tracteur est équipé d'une nouvelle transmission à variation continue (CVT). Il est confortable, facile à utiliser et permet d'économiser du carburant. Les technologies intelligentes aident les agriculteurs à être plus productifs.

Fendt ForageQualityCam ™ pour Fendt Katana®a remporté le Prix de l'innovation - Médaille d'argent et le prix Machine agricole 2026 - Agriculture intelligente et robotique. Ce système de modernisation utilise des caméras et l'intelligence artificielle (IA) pour surveiller et analyser la qualité du traitement des céréales en temps réel. Les opérateurs peuvent régler les paramètres de l'abatteuse depuis la cabine pour obtenir les meilleurs résultats.

LeFendt 832 Varioa remporté le prix Machine agricole 2026 - Tracteur Mid-Range et le prix Choix du public. Ce tracteur a été récompensé pour sa refonte complète qui comprend le VarioDrive, le concept de vitesse lente iD™ de Fendt, le filtre à air autonettoyant du moteur et un concept d'éclairage innovant.

FieldDataSync est un lauréat du concept Agrifuture de la DLG. Ce projet est un partenariat avec d'autres groupes, dont Fendt. Il utilise une interface ouverte et le Wi-Fi pour la communication en temps réel entre des machines de marques différentes. Les agriculteurs peuvent ainsi travailler de manière plus autonome, plus efficace et plus sûre.

Les prix AGRITECHNICA d'AGCO soulignent l'engagement de l'entreprise en faveur de la productivité et de la durabilité des agriculteurs. Pour en savoir plus, visitez les liens ci-dessus ou allez sur Fendt.com et Valtra.com.

Fendt, Katana, Valtra et Vario sont des marques déposées d'AGCO. Fendt iD, ForageQualityCam et VarioDrive sont des marques déposées d'AGCO.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2821598/AGCO_PR___Agritechnica_Awards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2354035/AGCO_Red_Black_Logo.jpg