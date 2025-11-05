AGCO präsentiert auf der AGRITECHNICA 2025 Innovationen für das gesamte Produktangebot und Smart-Farming-Technologien

Autonome Systeme, fortschrittliche Maschinen, das Konzept des "Talking Tractor" und eine Platform für das Management der gemischten Flotte stehen im Mittelpunkt.

HANNOVER, Deutschland, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- AGCO (NYSE: AGCO), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Landmaschinen und Technologien für Präzisionslandwirtschaft, kehrt zur AGRITECHNICA 2025, der weltweit größten Indoor-Landwirtschaftsmesse, zurück um seine legendären Maschinen- und Technologiemarken – Fendt®, Massey Ferguson®, PTx™ und Valtra® – auf zu präsentieren. Hunderttausende Landwirte und Händler werden die neuesten Produktneuheiten und innovativen Technologien von AGCOs führenden Marken sowie die Angebote von AGCO Power™ und AGCO Finance® erleben können.

„Wir freuen uns, zur AGRITECHNICA zurückzukehren und zu zeigen, wie unsere Marken intelligentere und nachhaltigere Lösungen liefern, die die Landwirte an erste Stelle setzen", sagte Eric Hansotia, Chairman, President und Chief Executive Officer von AGCO. „Von der Erweiterung des gesamten Produktangebots bis hin zu Nachrüstungen für Präzision – unser Technologie-Stack entwickelt sich ständig weiter und hilft Landwirten, produktiver, profitabler und zukunftssicher zu sein".

AGCO wird sein differenziertes Portfolio vorstellen, darunter:

Fendt wird fünf neue Traktorserien zusammen mit der Ernteleistung des Fendt IDEAL® Mähdreschers und des Katana® Feldhäckslers vorstellen, und damit die Full-Line-Fähigkeiten der Marke unterstreichen. Die Future Zone wird die leistungsstarke Kombination aus Fendt Engineering und PTx Innovation präsentieren, einschließlich autonomer Technologien von OutRun™ und KI-gestützter Lösungen wie RowPilot™ für eine nachhaltige Unkrautbekämpfung.

wird fünf neue Traktorserien zusammen mit der Ernteleistung des Mähdreschers und des Feldhäckslers vorstellen, und damit die Full-Line-Fähigkeiten der Marke unterstreichen. Massey Ferguson wird seine erstklassige MF 5S Serie und die MF 3 Specialty Serie mit einem neuen Getriebe präsentieren. Diese Innovationen ergänzen die vollständige Produktpalette von Massey Ferguson – von Kompakttraktoren und den neuesten Traktor-Updates bis hin zu Teleskopladern, Heugeräten, Ballenpressen und Mähdreschern. Viele Modelle sind mit integrierten Smart-Farming-Lösungen wie der PTx Trimble™ Spurführung ausgestattet.

wird seine erstklassige und die mit einem neuen Getriebe präsentieren. Diese Innovationen ergänzen die vollständige Produktpalette von Massey Ferguson – von Kompakttraktoren und den neuesten Traktor-Updates bis hin zu Teleskopladern, Heugeräten, Ballenpressen und Mähdreschern. Viele Modelle sind mit integrierten Smart-Farming-Lösungen wie der Spurführung ausgestattet. PTx wird seine Nachrüst- und ab Werk installierten Präzisions-Agrarlösungen zeigen, darunter die neue plattformübergreifende FarmENGAGE™ Farm-Management-Plattform für gemischte Flotten, das KI-Vision-basierte Sprühsystem SymphonyVision® und sein Precision Planting® vConnect | Drive™, das die ISOBUS-Steuerung von vSet® Messern in Verbindung mit vDrive® Elektromotoren für die Echtzeit-Pflanzgenauigkeit ermöglicht.

wird seine Nachrüst- und ab Werk installierten Präzisions-Agrarlösungen zeigen, darunter die neue plattformübergreifende Farm-Management-Plattform für gemischte Flotten, das KI-Vision-basierte Sprühsystem und sein Precision Planting® vConnect | Drive™, das die ISOBUS-Steuerung von Messern in Verbindung mit Elektromotoren für die Echtzeit-Pflanzgenauigkeit ermöglicht. Valtra wird den Valtra Coach Talking Tractor zeigen. Einen Proof-of-Concept eines künstlichen Intelligenz (KI)-Assistenten, der Landwirtschaft einfacher, intuitiver und datengesteuerter gestalten soll.

wird den zeigen. Einen Proof-of-Concept eines künstlichen Intelligenz (KI)-Assistenten, der Landwirtschaft einfacher, intuitiver und datengesteuerter gestalten soll. Ebenfalls im Rampenlicht: Ein nachhaltiges, zukunftsorientiertes Portfolio, das den vollelektrischen Fendt e100 Vario® Traktor, zusammen mit den neuesten Innovationen von AGCO Power , einschließlich des Debüts des Future Battery Concept , des in Zusammenarbeit mit Valtra entwickelten CO ₂ -Rechners und erweiterter Wiederaufbereitungskapazitäten (Remanufacturing Capabilities) zeigt. Jede Initiative zielt darauf ab, Emissionen zu reduzieren, die Lebensdauer von Maschinen zu verlängern und kostengünstige, kohlenstoffarme Landwirtschaft zu unterstützen.

Traktor, zusammen mit den neuesten Innovationen von , einschließlich des Debüts des , des in Zusammenarbeit mit entwickelten und erweiterter Wiederaufbereitungskapazitäten (Remanufacturing Capabilities) zeigt. Jede Initiative zielt darauf ab, Emissionen zu reduzieren, die Lebensdauer von Maschinen zu verlängern und kostengünstige, kohlenstoffarme Landwirtschaft zu unterstützen. AGCOs charakteristische Continuously Variable Transmission (CVT) Technologie wird bei mehreren Marken und Maschinen, einschließlich der Valtra G-Serie, vorgestellt.

Besuchen Sie AGCO und seine Marken in Halle 20 während der AGRITECHNICA vom 9. bis 15. November, um zu erleben, wie wir durch unser differenziertes Portfolio und unsere "Farmer-First"-Innovationen Kundennutzen schaffen

Fendt, IDEAL, Katana, Massey Ferguson, Valtra und Vario sind eingetragene Marken von AGCO. AGCO Power, Dyna-VT, FarmENGAGE, IDEALdrive, IDEALharvest, Outrun, PTx, PTx Trimble und RowPilot sind Marken von AGCO. Precision Planting, SymphonyVision, vConnect|Drive, vDrive und vSet sind Marken von Precision Planting, LLC.

Über AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) ist ein weltweit führendes Unternehmen in Design, Herstellung und Vertrieb von Landmaschinen und Präzisions-Agrartechnologie. AGCO bietet Landwirten und OEM-Kunden durch sein differenziertes Markenportfolio, darunter die führenden Marken Fendt®, Massey Ferguson®, PTx und Valtra®, einen Mehrwert. AGCOs vollständige Produktpalette an Geräten, Smart-Farming-Lösungen und Dienstleistungen hilft Landwirten, unsere Welt nachhaltig zu ernähren. AGCO wurde 1990 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Duluth, Georgia, USA, und erzielte 2024 einen Nettoumsatz von rund 11,7 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.agcocorp.com.

