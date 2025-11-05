AGCO s'apprête à présenter des innovations sur l'ensemble de sa gamme et ses technologies d'agriculture intelligente au salon AGRITECHNICA 2025

Les systèmes autonomes, les machines de pointe, le concept du tracteur parlant et la plateforme de gestion de flottes mixtes occuperont le devant de la scène.

HANOVRE, Allemagne, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- AGCO (NYSE : AGCO), un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision, sera de retour au salon AGRITECHNICA 2025. Le group y présenter ses marques emblématiques de machines et de technologies – Fendt®, Massey Ferguson®, PTx™ et Valtra® – lors du plus grand salon agricole couvert au monde. Des centaines de milliers d'agriculteurs et de concessionnaires pourront découvrir les derniers lancements de produits et les technologies innovantes des marques phares d'AGCO, ainsi que les offres d'AGCO Power™ et d'AGCO Finance®.

"Nous sommes impatients de revenir à AGRITECHNICA et de partager la manière dont nos marques proposent des solutions plus intelligentes et plus durables qui continuent de placer les agriculteurs en premier (« Farmer First »)," a déclaré Eric Hansotia, PDG d'AGCO. "De la croissance de la gamme complète aux mises à niveau de précision pour l'équipement existant (retrofit), notre stack technologique continue d'évoluer, aidant les agriculteurs à être plus productifs, plus rentables et prêts pour l'avenir."

AGCO présentera son portefeuille différenciés, notamment :

Fendt lancera cinq nouvelles séries de tracteurs, ainsi que la puissance de récolte de la moissonneuse-batteuse Fendt IDEAL ® et de l'ensileuse Katana ® , renforçant ainsi les capacités de la gamme complète de la marque. La Future Zone présentera la combinaison puissante de l'ingénierie Fendt et de l'innovation PTx, incluant les technologies autonomes OutRun™ et les solutions basées sur l'IA comme RowPilot™ pour un désherbage durable.

lancera cinq nouvelles séries de tracteurs, ainsi que la puissance de récolte de la moissonneuse-batteuse Fendt IDEAL et de l'ensileuse Katana , renforçant Massey Ferguson présentera sa série MF 5S, la meilleure de sa catégorie, et la série spéciale MF 3 dotée d'une nouvelle transmission. Ces innovations rejoignent la gamme complète de produits Massey Ferguson – des tracteurs compacts aux dernières mises à jour de tracteurs, en passant par les télescopiques, les outils de fenaison, les presses et les moissonneuses-batteuses – dont beaucoup sont équipés de solutions d'agriculture intelligente intégrées telles que le guidage PTx Trimble™ sur un large éventail de modèles.

présentera sa série MF 5S, la meilleure de sa catégorie, et la série spéciale MF 3 dotée d'une nouvelle transmission. Ces innovations rejoignent la gamme complète de produits Massey Ferguson – des tracteurs compacts aux dernières mises à jour de tracteurs, en passant par les télescopiques, les outils de fenaison, les presses et les moissonneuses-batteuses – dont beaucoup sont équipés de solutions d'agriculture intelligente intégrées telles que le guidage PTx Trimble™ sur un large éventail de modèles. PTx présentera ses solutions d'agriculture de précision en seconde monte ( retrofit ) et en première monte ( factory fit ), y compris la nouvelle plateforme de gestion de flotte agricole mixte, FarmENGAGE™, le système de pulvérisation basé sur la vision par IA, SymphonyVision®, et son Precision Planting® vConnect | Drive™, qui fournit un contrôle ISOBUS des doseurs vSet® couplés aux moteurs électriques vDrive® pour une précision de semis en temps réel.

présentera ses solutions d'agriculture de précision en seconde monte ( ) et en première monte ( ), y compris la nouvelle plateforme de gestion de flotte agricole mixte, FarmENGAGE™, le système de pulvérisation basé sur la vision par IA, SymphonyVision®, et son Precision Planting® vConnect | Drive™, qui fournit un contrôle ISOBUS des doseurs vSet® couplés aux moteurs électriques vDrive® pour une précision de semis en temps réel. Valtra mettra en lumière le Valtra Coach Talking Tractor , un assistant d'intelligence artificielle (IA) de validation de concept ( proof-of-concept ) conçu pour rendre l'agriculture plus facile, plus intuitive et plus axée sur les données.

mettra en lumière le , un assistant d'intelligence artificielle (IA) de validation de concept ( ) conçu pour rendre l'agriculture plus facile, plus intuitive et plus axée sur les données. Également à l'honneur : un portefeuille durable et tourné vers l'avenir, comprenant le tracteur entièrement électrique à batterie Fendt e100 Vario®, ainsi que les dernières innovations d'AGCO Power, notamment le lancement du Future Battery Concept , le Calculateur de CO₂ développé en collaboration avec Valtra et des capacités de remise à neuf ( remanufacturing ) étendues. Chaque initiative est conçue pour réduire les émissions, prolonger la durée de vie des machines et soutenir une agriculture rentable et à faibles émissions de carbone.

, le Calculateur de CO₂ développé en collaboration avec Valtra et des capacités de remise à neuf ( ) étendues. Chaque initiative est conçue pour réduire les émissions, prolonger la durée de vie des machines et soutenir une agriculture rentable et à faibles émissions de carbone. La technologie de transmission à variation continue (Continuously Variable Transmission – CVT) d'AGCO sera présentée sur plusieurs marques et machines, y compris la série G de Valtra.

Visitez les produits exposés de la marque AGCO dans le Hall 20 pendant le salon AGRITECHNICA, du 9 au 15 novembre, pour découvrir comment AGCO offre de la valeur à ses clients grâce à son portefeuille différencié et à son innovation axée sur l'agriculteur (« Farmer-First »).

AGCO Finance, Fendt, IDEAL, Katana, Massey Ferguson, Valtra et Vario sont des marques déposées d'AGCO. AGCO Power, Dyna-VT, FarmENGAGE, IDEALdrive, IDEALharvest, Outrun, PTx, PTx Trimble et RowPilot sont des marques commerciales d'AGCO. Precision Planting, SymphonyVision, vConnect|Drive, vDrive et vSet sont des marques déposées de Precision Planting, LLC.

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un chef de file mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de machines agricoles et des technologies agricoles de précision. AGCO apporte de la valeur aux agriculteurs et aux clients OEM grâce à son portefeuille de marques différenciées, dont les marques phares Fendt®, Massey Ferguson®, PTx et Valtra®. La gamme complète d'équipements, de solutions agricoles intelligentes et de services d'AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Fondée en 1990 et basée à Duluth, en Géorgie (États-Unis), AGCO a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 11,7 milliards USD en 2024. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.agcocorp.com.

