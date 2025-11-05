AGCO Presentará Innovación Full-Line y Tecnologías de Agricultura Inteligente en AGRITECHNICA 2025
Nov 05, 2025, 07:15 ET
Sistemas Autónomos, Maquinaria Avanzada, el Concepto de "Tractor Parlante" y la Plataforma de Gestión de Flotas Mixtas Ocupan un Lugar Central.
HANOVER, Alemania, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- AGCO (NYSE: AGCO), líder mundial en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria agrícola y tecnología agrícola de precisión , regresará a AGRITECHNICA 2025 para exhibir sus marcas icónicas de máquinas y tecnología – Fendt®, Massey Ferguson®, PTx™ y Valtra® – en la feria comercial agrícola indoor más grande del mundo. Cientos de miles de agricultores y distribuidores experimentarán los últimos lanzamientos de productos y tecnologías innovadoras de las marcas líderes de AGCO, junto con las ofertas de AGCO Power™ y AGCO Finance®.
"Estamos emocionados de volver a AGRITECHNICA y compartir cómo nuestras marcas están ofreciendo soluciones más inteligentes y sostenibles que continúan poniendo a los Agricultores Primero," dijo Eric Hansotia, Presidente y Director Ejecutivo de AGCO. "Desde el crecimiento del portfolio completo hasta las actualizaciones de precisión retrofit, nuestro conjunto de tecnologías sigue evolucionando, ayudando a los agricultores a ser más productivos, rentables y preparados para el futuro".
AGCO mostrará su portfolio diferenciado que incluye:
- Fendt presentará cinco nuevas series de tractores junto con la imponente cosechadora Fendt IDEAL® y la picadora de forraje Katana®, reforzando las capacidades full-line de la marca.
- La Future Zone presentará la potente combinación de ingeniería Fendt e innovación PTx, incluyendo las tecnologías autónomas OutRun™ y soluciones impulsadas por IA como RowPilot™ para el control sostenible de malezas.
- Massey Ferguson exhibirá su serie MF 5S de primera clase y la serie MF 3 Specialty con una nueva transmisión. Estas innovaciones se unen al portfolio completa de productos Massey Ferguson, desde tractores compactos y las últimas actualizaciones de tractores, hasta manipuladores telescópicos, herramientas para heno, empacadoras y cosechadoras. Muchos de estos equipos están equipados con soluciones integradas de agricultura inteligente, como la guía PTx Trimble™, en una amplia gama de modelos.
- PTx exhibirá sus soluciones de agricultura de precisión retrofit y de ajuste de fábrica, incluyendo la nueva plataforma de gestión agrícola de flotas mixtas, FarmENGAGE™. También mostrará el sistema de pulverización basado en visión de IA SymphonyVision® y su Precision Planting® vConnect | Drive™, que proporciona control ISOBUS de los dosificadores vSet® combinados con motores de accionamiento eléctricos vDrive® para una precisión de siembra en tiempo real.
- Valtra destacará el Valtra Coach Talking Tractor, una prueba de concepto de asistente de inteligencia artificial (IA) diseñado para hacer que la agricultura sea más fácil, más intuitiva y más impulsada por datos.
- También como punto importante: un portafolio sostenible y enfocado en el futuro que presenta el tractor totalmente eléctrico de batería Fendt e100 Vario®. Esto acompaña las últimas innovaciones de AGCO Power, incluyendo el debut del Future Battery Concept, la Calculadora de CO₂ desarrollada en colaboración con Valtra, y capacidades de refabricación ampliadas. Cada iniciativa está diseñada para reducir las emisiones, extender la vida útil de las máquinas y respaldar una agricultura de bajo carbono y rentable.
- La tecnología distintiva de Transmisión Continua Variable (CVT) de AGCO se presentará en varias marcas y máquinas, incluida la serie G de Valtra.
Visite las exhibiciones de las marcas de AGCO en el Pabellón 20 durante AGRITECHNICA, del 9 al 15 de noviembre, para experimentar cómo AGCO ofrece valor al cliente a través de su portafolio diferenciado e innovación "Farmer-First".
AGCO Finance, Fendt, IDEAL, Katana, Massey Ferguson, Valtra y Vario son marcas registradas de AGCO. AGCO Power, Dyna-VT, FarmENGAGE, IDEALdrive, IDEALharvest, Outrun, PTx, PTx Trimble y RowPilot son marcas comerciales de AGCO. Precision Planting, SymphonyVision, vConnect|Drive, vDrive y vSet son marcas comerciales de Precision Planting, LLC.
Acerca de AGCO
AGCO (NYSE: AGCO) es un líder mundial en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria agrícola y tecnología agrícola de precisión. AGCO ofrece valor a los agricultores y clientes OEM a través de su portafolio de marcas diferenciadas que incluye las marcas líderes Fendt®, Massey Ferguson®, PTx y Valtra®. La línea completa de equipos, soluciones de agricultura inteligente y servicios de AGCO ayuda a los agricultores a alimentar nuestro mundo de manera sostenible. Fundada en 1990 y con sede en Duluth, Georgia, EE. UU., AGCO tuvo ventas netas de aproximadamente $11.7 mil millones en 2024. Para obtener más información, visite www.agcocorp.com.
.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810830/AGCO_AGRITECHNICA.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2354035/5595546/AGCO_Red_Black_Logo.jpg
