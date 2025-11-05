AGCO Presentará Innovación Full-Line y Tecnologías de Agricultura Inteligente en AGRITECHNICA 2025

Sistemas Autónomos, Maquinaria Avanzada, el Concepto de "Tractor Parlante" y la Plataforma de Gestión de Flotas Mixtas Ocupan un Lugar Central.

HANOVER, Alemania, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- AGCO (NYSE: AGCO), líder mundial en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria agrícola y tecnología agrícola de precisión , regresará a AGRITECHNICA 2025 para exhibir sus marcas icónicas de máquinas y tecnología – Fendt®, Massey Ferguson®, PTx™ y Valtra® – en la feria comercial agrícola indoor más grande del mundo. Cientos de miles de agricultores y distribuidores experimentarán los últimos lanzamientos de productos y tecnologías innovadoras de las marcas líderes de AGCO, junto con las ofertas de AGCO Power™ y AGCO Finance®.

"Estamos emocionados de volver a AGRITECHNICA y compartir cómo nuestras marcas están ofreciendo soluciones más inteligentes y sostenibles que continúan poniendo a los Agricultores Primero," dijo Eric Hansotia, Presidente y Director Ejecutivo de AGCO. "Desde el crecimiento del portfolio completo hasta las actualizaciones de precisión retrofit, nuestro conjunto de tecnologías sigue evolucionando, ayudando a los agricultores a ser más productivos, rentables y preparados para el futuro".

AGCO mostrará su portfolio diferenciado que incluye:

Fendt presentará cinco nuevas series de tractores junto con la imponente cosechadora Fendt IDEAL® y la picadora de forraje Katana®, reforzando las capacidades full-line de la marca. La Future Zone presentará la potente combinación de ingeniería Fendt e innovación PTx, incluyendo las tecnologías autónomas OutRun™ y soluciones impulsadas por IA como RowPilot™ para el control sostenible de malezas.

de la marca. Massey Ferguson exhibirá su serie MF 5S de primera clase y la serie MF 3 Specialty con una nueva transmisión. Estas innovaciones se unen al portfolio completa de productos Massey Ferguson, desde tractores compactos y las últimas actualizaciones de tractores, hasta manipuladores telescópicos, herramientas para heno, empacadoras y cosechadoras. Muchos de estos equipos están equipados con soluciones integradas de agricultura inteligente, como la guía PTx Trimble™, en una amplia gama de modelos.

PTx exhibirá sus soluciones de agricultura de precisión retrofit y de ajuste de fábrica, incluyendo la nueva plataforma de gestión agrícola de flotas mixtas, FarmENGAGE™. También mostrará el sistema de pulverización basado en visión de IA SymphonyVision® y su Precision Planting® vConnect | Drive™, que proporciona control ISOBUS de los dosificadores vSet® combinados con motores de accionamiento eléctricos vDrive® para una precisión de siembra en tiempo real.

Valtra destacará el Valtra Coach Talking Tractor, una prueba de concepto de asistente de inteligencia artificial (IA) diseñado para hacer que la agricultura sea más fácil, más intuitiva y más impulsada por datos.

También como punto importante: un portafolio sostenible y enfocado en el futuro que presenta el tractor totalmente eléctrico de batería Fendt e100 Vario®. Esto acompaña las últimas innovaciones de AGCO Power, incluyendo el debut del Future Battery Concept, la Calculadora de CO₂ desarrollada en colaboración con Valtra, y capacidades de refabricación ampliadas. Cada iniciativa está diseñada para reducir las emisiones, extender la vida útil de las máquinas y respaldar una agricultura de bajo carbono y rentable.

La tecnología distintiva de Transmisión Continua Variable (CVT) de AGCO se presentará en varias marcas y máquinas, incluida la serie G de Valtra.

Visite las exhibiciones de las marcas de AGCO en el Pabellón 20 durante AGRITECHNICA, del 9 al 15 de noviembre, para experimentar cómo AGCO ofrece valor al cliente a través de su portafolio diferenciado e innovación "Farmer-First".

AGCO Finance, Fendt, IDEAL, Katana, Massey Ferguson, Valtra y Vario son marcas registradas de AGCO. AGCO Power, Dyna-VT, FarmENGAGE, IDEALdrive, IDEALharvest, Outrun, PTx, PTx Trimble y RowPilot son marcas comerciales de AGCO. Precision Planting, SymphonyVision, vConnect|Drive, vDrive y vSet son marcas comerciales de Precision Planting, LLC.

Acerca de AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) es un líder mundial en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria agrícola y tecnología agrícola de precisión. AGCO ofrece valor a los agricultores y clientes OEM a través de su portafolio de marcas diferenciadas que incluye las marcas líderes Fendt®, Massey Ferguson®, PTx y Valtra®. La línea completa de equipos, soluciones de agricultura inteligente y servicios de AGCO ayuda a los agricultores a alimentar nuestro mundo de manera sostenible. Fundada en 1990 y con sede en Duluth, Georgia, EE. UU., AGCO tuvo ventas netas de aproximadamente $11.7 mil millones en 2024. Para obtener más información, visite www.agcocorp.com.

