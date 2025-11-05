AGCO presenterà leinnovazioni Full-Line e le tecnologie Smart Farming ad AGRITECHNICA 2025

Sistemi autonomi, macchinari avanzati, il concetto di "Talking Tractor" e la piattaforma di gestione per flotte miste al centro dell'attenzione.

HANOVER, Germania, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- AGCO (NYSE: AGCO), leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di macchinari agricoli e tecnologia agricola di precisione, tornerà ad AGRITECHNICA 2025 per esporre i suoi iconici marchi di macchine e tecnologia – Fendt®, Massey Ferguson®, PTx™ e Valtra® – alla più grande fiera agricola indoor del mondo. Centinaia di migliaia di agricoltori e concessionari potranno conoscere gli ultimi prodotti e le tecnologie innovative dei marchi leader di AGCO, insieme alle offerte di AGCO Power™ e AGCO Finance®.

AGCO’s full-line innovation and precision agriculture technologies take center stage at AGRITECHNICA 2025, featuring autonomous systems, advanced machinery and future-ready solutions from Fendt, Massey Ferguson, PTx and Valtra

"Siamo entusiasti di tornare ad AGRITECHNICA e condividere le soluzioni più intelligenti e sostenibili dei nostri brand che continuano a mettere gli Agricoltori al Primo Posto," ha affermato Eric Hansotia, Presidente e Amministratore Delegato di AGCO. "Dalla crescita della full-line agli aggiornamenti di precisione retrofit, la nostra offerta tecnologica continua ad evolversi, aiutando gli agricoltori ad essere più produttivi, redditizi e pronti per il futuro".

AGCO presenterà il suo portafoglio differenziato, tra cui:

Fendt debutterà con cinque nuove serie di trattori , oltre alle macchine da raccolta, la mietitrebbia Fendt IDEAL® e la trincia-caricatrice Katana® , rafforzando le capacità full-line del marchio. La Future Zone presenterà la potente combinazione di ingegneria Fendt e innovazione PTx , incluse le tecnologie autonome OutRun™ e le soluzioni alimentate da AI come RowPilot™ per il controllo sostenibile delle erbe infestanti.

debutterà con , oltre alle macchine da raccolta, la mietitrebbia e la trincia-caricatrice , rafforzando le capacità full-line del marchio. Massey Ferguson presenterà per la prima volta la serie MF 5S leader nella propria categoria e la serie MF 3 Speciality con una nuova trasmissione Queste innovazioni si uniscono alla linea completa di prodotti Massey Ferguson – dai trattori compatti e le macchine di alta potenza, ai sollevatori telescopici, l'attrezzatura per fienagione, le presse e le mietitrebbie – molti dei quali sono dotati di soluzioni di agricoltura intelligente integrate, come la guida PTx Trimble™ in una vasta gamma di modelli.

presenterà per la prima volta la serie leader nella propria categoria e la serie con una nuova trasmissione Queste innovazioni si uniscono alla linea completa di prodotti Massey Ferguson – dai trattori compatti e le macchine di alta potenza, ai sollevatori telescopici, l'attrezzatura per fienagione, le presse e le mietitrebbie – molti dei quali sono dotati di soluzioni di agricoltura intelligente integrate, come la guida in una vasta gamma di modelli. PTx mostrerà le sue soluzioni di agricoltura di precisione retrofit o montate in fabbrica, tra cui la nuova piattaforma di gestione agricola per flotte miste, FarmENGAGE™ , il sistema di irrorazione basato sulla visione AI SymphonyVision® e il suo Precision Planting® vConnect | Drive™, che fornisce il controllo ISOBUS dei dosatori vSet® abbinati ai motori elettrici vDrive® per la precisione di semina in tempo reale.

mostrerà le sue soluzioni di agricoltura di precisione retrofit o montate in fabbrica, tra cui la nuova piattaforma di gestione agricola per flotte miste, , il sistema di irrorazione basato sulla visione AI e il suo Precision Planting® vConnect | Drive™, che fornisce il controllo ISOBUS dei dosatori abbinati ai motori elettrici per la precisione di semina in tempo reale. Valtra metterà in evidenza il Valtra Coach Talking Tractor , un proof-of-concept di assistente basato su intelligenza artificiale (AI), progettato per rendere l'agricoltura più semplice, intuitiva e basata sull'analisi di dati.

metterà in evidenza il , un di assistente basato su intelligenza artificiale (AI), progettato per rendere l'agricoltura più semplice, intuitiva e basata sull'analisi di dati. In primo piano anche: un portafoglio sostenibile e orientato al futuro che presenta il trattore Fendt e100 Vario® completamente elettrico, insieme alle ultime innovazioni di AGCO Power , incluso il debutto del Future Battery Concept , del CO ₂ Calculator sviluppato in collaborazione con Valtra e di capacità di rigenerazione ampliate. Ogni iniziativa è progettata per ridurre le emissioni, estendere la durata delle macchine e supportare un'agricoltura a basso contenuto di carbonio e conveniente.

completamente elettrico, insieme alle ultime innovazioni di , incluso il debutto del , del sviluppato in collaborazione con e di capacità di rigenerazione ampliate. Ogni iniziativa è progettata per ridurre le emissioni, estendere la durata delle macchine e supportare un'agricoltura a basso contenuto di carbonio e conveniente. La rinomata Trasmissione a Variazione Continua (CVT) di AGCO sarà presente nei tre brand su più modelli, inclusa la serie G di Valtra.

Visitate gli stand dei marchi AGCO nel Padiglione 20 durante AGRITECHNICA, dal 9 al 15 novembre, per scoprire come AGCO offre valore al cliente attraverso il suo portafoglio differenziato e l'innovazione "Farmer-First".

Informazioni su AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di macchinari agricoli e tecnologia agricola di precisione. AGCO offre valore agli agricoltori e ai clienti OEM attraverso il suo portafoglio di marchi differenziato che include i marchi leader Fendt®, Massey Ferguson®, PTx e Valtra®. La linea completa di attrezzature, soluzioni di agricoltura intelligente e servizi di AGCO aiuta gli agricoltori a nutrire il nostro mondo in modo sostenibile. Fondata nel 1990 e con sede a Duluth, Georgia, USA, AGCO ha registrato un fatturato netto di circa 11,7 miliardi di dollari nel 2024. Per maggiori informazioni, visitate www.agcocorp.com..

