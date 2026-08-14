AI+ • Beyond Boundaries: AWE2027 officieel van start

SHANGHAI, 15 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Op 12 augustus is de 2027 Appliance & Electronics World Expo (AWE2027) officieel van start gegaan. Onder het thema 'AI+ • Beyond Boundaries' vindt het evenement van 17 tot en met 20 maart 2027 plaats in het Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Het beslaat een oppervlakte van 150.000 vierkante meter en brengt naar verwachting meer dan 1.200 exposanten en 280.000 bezoekers samen.

AWE2027

AWE2027 profileert zich als 'Het wereldwijde platform voor de presentatie en beleving van slim wonen'. Met AI als drijvende kracht zal het evenement sectoren, technologieën en toepassingsscenario's met elkaar verbinden om een opener ecosysteem voor slim wonen tot stand te brengen waarin meer wordt samengewerkt.

De lancering bouwt voort op de sterke resultaten van AWE2026, dat alleen al in het SNIEC een oppervlakte van 140.000 vierkante meter besloeg. Het evenement trok meer dan 1.000 exposanten en 250.000 bezoekers. Het aantal bezoekers steeg met 30%, terwijl het aantal internationale bezoekers met 50% toenam tot een recordhoogte.

AWE2027 zal drie initiatieven voorstellen: de AWE Plus Innovation & Technology Zone, de nieuwe AWE Startup Zone en de New Product & Technology Launch Area.

De AWE Plus Innovation & Technology Zone zal de aandacht vestigen op belichaamde intelligentie, AI-hardware, digitale levensstijlen, de lagehoogte-economie, geavanceerde beeldschermen en computerchips. De zone zal technologieën en producten presenteren en professionals een eerste blik bieden op toekomstige trends.

De nieuwe AWE Startup Zone brengt jonge teams, door incubators ondersteunde ondernemingen en startups in contact met de sector, kapitaalverschaffers en markten en geeft zo een nieuwe impuls aan het wereldwijde ecosysteem.

De New Product & Technology Launch Area biedt ruimte voor productdebuten, technologielanceringen, innovatiepresentaties en het delen van trends. Zo kunnen exposanten hun innovaties presenteren, toegang krijgen tot middelen binnen de sector en marktkansen verkennen.

AWE2027 zal zijn internationale handelsecosysteem versterken door wereldwijde inkopers, internationale distributeurs en multinationale delegaties uit de sector samen te brengen en zo de lancering van geavanceerde technologieën te koppelen aan commerciële kansen.

AWE is meer dan een tentoonstelling: het is een toegangspoort tot de sectoren van de toekomst. Het evenement presenteert oplossingen voor slim wonen, van humanoïde robots, viervoetige robots en huishoudelijke servicerobots tot nieuwe-energievoertuigen, slimme elektrische mobiliteit, intelligente luchtvaartuigen en opkomende ecosystemen waarin mens, voertuig en woning met elkaar verbonden zijn. Daarnaast ligt de nadruk op AI-apparaten als een nieuwe generatie interactieve interfaces, de nieuwste displaytechnologieën en gezondheidsoplossingen voor uiteenlopende toepassingen in huis, waarmee de wereldwijde ontwikkeling van gezondere huishoudelijke apparaten wordt belicht. AWE besteedt bovendien aandacht aan oplossingen voor de energietransitie, waaronder de combinatie van zonne-energie en energieopslag, energiebeheer voor woningen en AI-gestuurde energie-efficiëntie, naast een compleet industrieel ecosysteem dat chips, modules, algoritmen, kerncomponenten en geïntegreerde oplossingen omvat.

Elk jaar in maart betreden toonaangevende internationale bedrijven het podium in Shanghai, samen met leiders uit de sector, R&D-teams, internationale inkopers, beroepsorganisaties, investeerders en vooraanstaande media. AWE is de plek waar de toekomst centraal staat en wereldwijde middelen samenkomen.