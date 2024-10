Aignostics obtient une série B de 34 millions de dollars pour améliorer la médecine de précision grâce à l'IA

Les investissements permettront de financer l'offre de nouveaux produits, l'expansion aux États-Unis et le développement de modèles de base en pathologie.

BERLIN et NEW YORK, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Aignostics, une société mondiale d'intelligence artificielle (IA) qui transforme les données pathologiques multimodales complexes en informations transformatrices, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait levé 34 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série B. Ce financement supplémentaire servira à développer une offre de nouveau produits pour les clients biopharmaceutiques, à alimenter la croissance aux États-Unis et à développer des modèles de base de pointe en pathologie en collaboration avec la Mayo Clinic. Le tour de financement sursouscrit a été mené par ATHOS, avec des investissements de Mayo Clinic et un financement de croissance de HTGF, ainsi que le soutien des investisseurs existants Wellington Partners, Boehringer Ingelheim Venture Fund, CARMA Fund, et VC Fonds Technologie géré par IBB Ventures. Au total, Aignostics a levé plus de 55 millions de dollars, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans ses modèles d'IA différenciés et sa stratégie commerciale claire.

La médecine de précision devenant de plus en plus nuancée et complexe, les entreprises biopharmaceutiques se tournent de plus en plus vers l'IA pour améliorer l'utilité, la performance et l'évolutivité des analyses de pathologie informatique pour le développement de médicaments et le diagnostic. En parallèle, les technologies d'apprentissage automatique évoluent rapidement, produisant des modèles d'IA d'une précision et d'une robustesse record, ouvrant de nouvelles voies à la recherche biopharmaceutique et au diagnostic.

« Aignostics est une entreprise d'apprentissage automatique de classe mondiale », a déclaré Julian Zachmann d'ATHOS. « Le domaine progresse si rapidement que, pour réussir, les entreprises d'IA doivent éviter les distractions tape-à-l'œil, rester concentrées sur la science de la plus haute qualité et innover sans relâche. C'est précisément ce que fait Aignostics, qui apporte à ses clients biopharmaceutiques un niveau de transparence et de rigueur qui est, selon nous, vraiment unique. »

« Nous savons que la pathologie numérique, associée aux vastes capacités de l'IA, a un immense potentiel d'impact sur le diagnostic et le traitement des patients. La Mayo Clinic explore activement les nouvelles frontières des soins prédictifs et personnalisés », a déclaré Jim Rogers, PDG de la Mayo Clinic Digital Pathology.

Le nouveau financement renforcera les offres d'Aignostics en matière d'identification des cibles, de recherche translationnelle et de diagnostics compagnons (CDx), et soutiendra plusieurs initiatives stratégiques, notamment :

Le lancement de produits « prêts à l'emploi » à l'échelle pour une série d'indications et de tâches, y compris le profilage du microenvironnement tumoral et des biomarqueurs.

La poursuite de l'expansion aux États-Unis avec des effectifs supplémentaires et un soutien aux partenaires américains.

Le développement de modèles de fondation et d'offres de produits biopharmaceutique en collaborations avec la Mayo Clinic.

« 2024 a été une année charnière pour nous, avec notamment une collaboration stratégique majeure avec Bayer et le lancement de notre premier modèle de base, RudolfV », a déclaré Viktor Matyas, PDG et cofondateur d'Aignostics. « Avec RudolfV, nous avons acquis la capacité de développer rapidement des algorithmes rentables qui s'adaptent au monde réel. Grâce à cette nouvelle levée de fonds, nous transformons nos algorithmes les plus populaires en produits qui contribueront à l'avènement d'une ère d'IA véritablement généralisable pour la pathologie informatique. »

À propos d'Aignostics

Aignostics est une société d'intelligence artificielle (IA) qui transforme les données pathologiques multimodales complexes en informations transformatrices. En combinant un accès exclusif à des données cliniques multimodales, des technologies de pointe et une science rigoureuse, Aignostics développe des produits et des services de premier ordre pour la prochaine génération de médecine de précision. En collaborant avec ses partenaires biopharmaceutiques, Aignostics contribue à la découverte de médicaments, à la recherche translationnelle, aux essais cliniques et au développement de CDx. Fondée en 2018, Aignostics est une spin-off de la Charité Berlin, l'un des hôpitaux universitaires les plus grands et les plus estimés au monde. Aignostics est financé par des investisseurs de premier plan et a des activités à Berlin et à New York.

À propos d'ATHOS

Fort de son héritage dans le domaine de la santé et des sciences de la vie, ATHOS est un single-family office qui aide les entrepreneurs à avoir un impact positif sur la santé et le bien-être. Connu du grand public comme l'investisseur majoritaire à long terme de BioNTech, ATHOS reste déterminé à faire progresser l'innovation médicale et à créer des entreprises transformatrices pour l'avenir.

À propos de HTGF - High-Tech Gründerfonds

HTGF est l'un des investisseurs précoces les plus importants et les plus actifs en Allemagne et en Europe, finançant des start-ups dans les domaines de la Deep Tech, de la technologie industrielle, de la technologie climatique, de la technologie numérique, des sciences de la vie et de la chimie. Grâce à son équipe d'investissement expérimentée, HTGF soutient les start-ups dans toutes les phases de leur développement pour en faire des leaders du marché international. HTGF investit dans la phase de pré-amorçage et d'amorçage et participe de manière significative à d'autres cycles de financement, depuis 2024 avec le fonds de croissance HTGF Opportunity. Tous fonds confondus, HTGF gère plus de 2 milliards d'euros. Depuis sa création en 2005, HTGF a financé plus de 750 start-ups et a vendu avec succès des actions dans plus de 180 entreprises. Le ministère fédéral de l'économie et de l'action climatique, KfW Capital et de nombreuses entreprises investissent dans les fonds d'amorçage du FTHG. Les investisseurs du fonds de croissance HTGF Opportunity comprennent le fonds spécial ERP et la KfW avec les ressources du Zukunftsfonds (« Future Fund »).

