Aignostics sichert sich 34 Millionen US-Dollar in der Serie B, um die Präzisionsmedizin mit KI zu verbessern

Die Investitionen dienen der Unterstützung neuer Produktangebote, der Expansion in den USA und der Entwicklung von Grundlagenmodellen für Pathologie.

BERLIN und NEW YORK, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Aignostics, ein globales Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das komplexe multimodale Pathologiedaten in transformative Erkenntnisse umwandelt, gab heute bekannt, dass es eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 34 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die zusätzlichen Mittel werden für den Aufbau neuer Produktangebote für biopharmazeutische Kunden, die Förderung des Wachstums in den Vereinigten Staaten (USA) und die Entwicklung führender Grundlagenmodelle für Pathologie in Zusammenarbeit mit der Mayo Clinic verwendet. Die überzeichnete Finanzierungsrunde stand unter der Leitung von ATHOS mit Investitionen der Mayo Clinic und einer Wachstumsfinanzierung durch den HTGF sowie mit Unterstützung der bestehenden Investoren Wellington Partners, Boehringer Ingelheim Venture Fund, CARMA Fund und dem von IBB Ventures verwalteten VC Fonds Technologie. Insgesamt hat Aignostics nun über 55 Millionen US-Dollar eingeworben, was das Vertrauen der Investoren in seine differenzierten KI-Modelle und seine klare Geschäftsstrategie widerspiegelt.

Da die Präzisionsmedizin immer nuancierter und komplexer wird, setzen biopharmazeutische Unternehmen zunehmend auf KI, um den Nutzen, die Leistung und die Skalierbarkeit computergestützter Pathologieanalysen für die Arzneimittelentwicklung und Diagnostik zu verbessern. Parallel dazu entwickeln sich die Technologien des maschinellen Lernens rasant weiter und bringen KI-Modelle mit rekordverdächtiger Genauigkeit und Robustheit hervor, die neue Wege für die biopharmazeutische Forschung und Diagnostik eröffnen.

„Im Kern ist Aignostics ein Weltklasse-Unternehmen für maschinelles Lernen", sagte Julian Zachmann von ATHOS. „Das Feld schreitet so schnell voran, dass KI-Unternehmen, um erfolgreich zu sein, funkelnde Ablenkungen vermeiden, sich auf die hochwertigste Wissenschaft konzentrieren und unermüdlich innovativ sein müssen. Aignostics tut genau das und bietet seinen biopharmazeutischen Kunden ein Maß an Transparenz und Sorgfalt, das unserer Meinung nach wirklich einzigartig ist."

„Wir wissen, dass die digitale Pathologie, gepaart mit den enormen Möglichkeiten der KI, ein immenses Potenzial für die Diagnose und Behandlung von Patienten hat. Die Mayo Clinic ist aktiv dabei, die neuen Grenzen der prädiktiven und personalisierten Pflege zu erkunden", sagte Jim Rogers, CEO von Mayo Clinic Digital Pathology.

Die neue Finanzierung wird das Angebot von Aignostics in den Bereichen Target ID, translationale Forschung und Begleitdiagnostik (CDx) stärken und mehrere strategische Initiativen unterstützen, darunter

Einführung von skalierten Plug-and-Play-Produkten für eine Reihe von Indikationen und Aufgaben, einschließlich Tumormikroumgebung und Biomarker-Profiling.

Fortgesetzte Expansion in den USA mit zusätzlichen Mitarbeitern und Unterstützung für US-Partner.

mit zusätzlichen Mitarbeitern und Unterstützung für US-Partner. Gemeinsame Entwicklung von Grundlagenmodellen und biopharmazeutischen Produktangeboten mit der Mayo Clinic.

„2024 war ein entscheidendes Jahr für uns, das eine wichtige strategische Zusammenarbeit mit Bayer und die Einführung unseres ersten Grundlagenmodells, RudolfV, beinhaltete", sagte Viktor Matyas, CEO und Mitbegründer von Aignostics. „Mit RudolfV haben wir die Fähigkeit erlangt, schnell kosteneffiziente Algorithmen zu entwickeln, die sich auf die reale Welt übertragen lassen. Mit dieser neuen Finanzierungsrunde setzen wir unsere beliebtesten Algorithmen in Produkte um, die dazu beitragen werden, eine Ära der wirklich verallgemeinerbaren KI für die Computerpathologie einzuleiten."

Informationen zu Aignostics

Aignostics ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das komplexe multimodale Pathologiedaten in transformative Erkenntnisse verwandelt. Durch die Kombination von proprietärem Zugang zu multimodalen klinischen Daten, branchenführenden Technologien und strenger Wissenschaft entwickelt Aignostics erstklassige Produkte und Dienstleistungen für die nächste Generation der Präzisionsmedizin. Durch die Zusammenarbeit mit seinen Biopharma-Partnern unterstützt Aignostics die Entdeckung von Medikamenten, die translationale Forschung, klinische Studien und die CDx-Entwicklung. Das 2018 gegründete Unternehmen Aignostics ist ein Spin-off der Charité Berlin, einer der größten und renommiertesten Universitätskliniken der Welt. Aignostics wird von führenden Investoren finanziert und hat Niederlassungen in Berlin und New York.

Weitere Informationen unter: www.aignostics.com

Folgen Sie uns auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/aignostics

Informationen zu ATHOS

ATHOS ist ein Single-Family-Office, das sich auf die Bereiche Gesundheit und Biowissenschaften spezialisiert hat und Unternehmer unterstützt, die Gesundheit und Wohlbefinden positiv beeinflussen. ATHOS ist einer breiteren Öffentlichkeit als langfristiger Mehrheitsinvestor von BioNTech bekannt und engagiert sich weiterhin für die Förderung medizinischer Innovationen und den Aufbau zukunftsweisender Unternehmen.

Informationen zu HTGF - High-Tech Gründerfonds

Der HTGF ist einer der führenden und aktivsten Frühphaseninvestoren in Deutschland und Europa und finanziert Start-ups in den Bereichen Deep Tech, Industrial Tech, Climate Tech, Digital Tech, Life Sciences und Chemie. Mit seinem erfahrenen Investmentteam unterstützt der HTGF Start-ups in allen Phasen der Entwicklung zu internationalen Marktführern. Der HTGF investiert in der Pre-Seed- und Seed-Phase und beteiligt sich maßgeblich an weiteren Finanzierungsrunden, und zwar seit 2024 mit dem HTGF Opportunity Wachstumsfonds. Über seine Fonds verwaltet der HTGF mehr als 2 Milliarden Euro. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat der HTGF mehr als 750 Start-ups finanziert und erfolgreich Anteile an mehr als 180 Unternehmen verkauft. An den HTGF-Seedfonds sind das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, die KfW Capital und zahlreiche Unternehmen beteiligt. Investoren des Wachstumsfonds HTGF Opportunity sind unter anderem das ERP-Sondervermögen und die KfW mit Mitteln des Zukunftsfonds.

Weitere Informationen unter: www.htgf.de

Folgen Sie uns auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/high-tech-gruenderfonds

Kontakt

Lisa Zheng

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2540827/Aignostics_Logo.jpg