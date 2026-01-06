Aiper dévoile son nouvel écosystème intelligent pour la piscine et le jardin au CES 2026

Les Scuba V3 Ultra et EcoSurfer Senti, distingués par le prix de l'innovation du CES 2026, s'imposent comme les produits phares de la nouvelle gamme Aiper.

Euromonitor International remettra un certificat attestant qu'Aiper est la première marque mondiale de robots de piscine intelligents, sur la base du volume de ventes.

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Aiper, marque n°1 mondiale des robots de piscine intelligents, présente au CES 2026 son écosystème intelligent pour la piscine et le jardin, combinant robots de piscine Cognitive AI Powered, irrigation intelligente et gestion de la qualité de l'eau.

Deux produits se distinguent particulièrement : Scuba V3 Ultra et EcoSurfer Senti, tous deux lauréats du prix de l'innovation du CES 2026. Cette double distinction marque la quatrième année consécutive durant laquelle Aiper est reconnue par la Consumer Technology Association (CTA) pour l'excellence de son design et de son ingénierie.

Des robots de piscine intégrant la Cognitive AI Powered : l'entretien de la piscine en toute sérénité

La technologie Cognitive AI Powered d'Aiper alimente la série Scuba V3 — Scuba V3, Scuba V3 Pro et Scuba V3 Ultra — et inaugure une nouvelle génération de robots de piscine offrant une expérience de nettoyage véritablement sans effort. Grâce aux modes avancés AI Navium™ et AI Patrol Cleaning, la série Aiper Scuba V3 optimise automatiquement les trajets de nettoyage, la fréquence et la puissance d'aspiration en analysant l'environnement spécifique de chaque piscine, incluant sa taille, sa forme, son historique de nettoyage et même les conditions météorologiques.

Scuba V3 – Premier robot nettoyeur de piscine au monde intégrant la Cognitive AI Powered

Conçu pour l'entretien quotidien des piscines, Scuba V3 s'adapte intelligemment à la configuration du bassin grâce au mode Navium™ de la technologie Cognitive AI Powered d'Aiper. Il combine la navigation adaptative VisionPath™ et le nettoyage horizontal de la ligne d'eau JetAssist™ pour des résultats complets, constants et précis.

Prix de vente conseillé : 1 099 € – Disponible à partir de mars 2026

Scuba V3 Pro – Le premier robot de piscine auto-optimisé au monde alimenté par la Cognitive AI Powered

Pensé pour offrir une eau parfaitement limpide, Scuba V3 Pro nettoie le fond, les parois et les zones peu profondes grâce aux technologies JellyFloat™, Energy-Smart Lift Engine et à une filtration MicroMesh™ multicouche.

Disponible au printemps 2026

Scuba V3 Ultra – Premier robot nettoyeur de piscine 6-en-1 au monde doté de la Cognitive AI Powered

Véritable concentré d'innovation, Scuba V3 Ultra repousse les limites de l'automatisation. Grâce à son système de navigation VisionPath™ 2.0 à double caméra, à son mode Navium™ Cognitive AI Powered et à son moteur JellyFloat™, il cartographie et nettoie le fond, les parois, la ligne d'eau et la surface en un seul cycle. Il offre une aspiration puissante de 32 200 litres par heure, une filtration MicroMesh™ ultra-fine, une intégration complète à l'application Smart App Center ainsi qu'une protection certifiée des données.

Prix de vente conseillé : 2 299 € – Disponible au printemps 2026

Robot de piscine autonome nouvelle génération : une expérience entièrement mains libres

Dernière innovation d'Aiper, le robot de piscine autonome présenté en avant-première au CES offre une utilisation 100 % mains libres grâce à ses fonctions de nettoyage et de recharge autonomes. Équipé d'un système de perception IA multi-capteurs à 360°, il assure un nettoyage complet du bassin et de la surface, et s'impose comme un nouveau standard de l'entretien autonome.

Aiper IrriSense 2 : une irrigation intelligente, simple et responsable

IrriSense 2 est le premier système d'irrigation intelligent multi-zones 4-en-1 au monde. Il combine programmateur, arroseurs, électrovanne et distributeur de nutriments dans une solution compacte et tout-en-un. Grâce à sa technologie Weather-Sense Response, l'arrosage s'ajuste automatiquement aux conditions météorologiques, permettant jusqu'à 40 % d'économies d'eau. Certifié TÜV, IrriSense 2 intègre la technologie EvenRain™, assurant une couverture homogène jusqu'à 445 m².

Prix de vente conseillé : 499 € – Disponible en mars 2026

Une gestion proactive de la piscine grâce au skimmer intelligent d'Aiper alimenté par l'IA

EcoSurfer Senti est le premier nettoyeur de surface de piscine au monde intégrant une intelligence artificielle et un système de gestion de la qualité de l'eau. Fonctionnant à l'énergie solaire, il associe nettoyage intelligent de la surface et surveillance continue de la qualité de l'eau.

Prix de vente conseillé : 1 099 € – Disponible au printemps 2026

Richard Wang, PDG d'Aiper, souligne que les solutions Cognitive AI Powered ouvrent de nouvelles perspectives pour un entretien extérieur plus simple, durable et intuitif.

