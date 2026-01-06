Aiper stellt sein neues smartes KI-Pool- und Gartenökosystem auf der CES 2026 vor

Aiper präsentiert den bereits mit dem Innovation Award ausgezeichneten Scuba V3 Ultra und EcoSurfer Senti, die die neue Produktpalette von Aiper anführen



Euromonitor International überreicht Aiper Zertifikat als weltweit die Nr. 1 Marke für intelligente Roboter-Poolreiniger gemessen am Absatzvolumen1

LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Aiper, die Nr. 1 Marke für intelligente Roboter-Poolreiniger gemessen am Absatzvolumen[1] und ein Vorreiter im Bereich intelligenter Garteninnovation, präsentiert auf der CES 2026 seine kommende Produktpalette, die das Leben im Freien smarter, zuverlässiger und sorgenfreier macht. Angeführt werden die neuen Produkte von kognitiven KI gestützten Roboterlösungen für die Poolreinigung und mit einer Lösung, das intelligente Bewässerung und Wasserqualitätsmanagement umfasst.

Aiper - Der weltweit die Nr. 1 intelligente Roboter-Poolreiniger

Produkthighlights sind dabei die zwei Gewinner des CES 2026 Innovation Award: der Scuba V3 Ultra und der EcoSurfer Senti. Damit wird Aiper zum vierten Mal in Folge von der Consumer Technology Association (CTA) für herausragendes Design und hervorragende Technik ausgezeichnet.

Mit Innovationen von kognitiven KI gestützten Roboter-Poolreinigern, autonomen Poolrobotern über fortschrittliches Wasserqualitätsmanagement bis hin zu intelligenten Bewässerungssystemen gestaltet Aiper die Zukunft eines sorgenfreien, nachhaltigen Lebens im Freien.

Kognitive KI gestützte Roboter-Poolreiniger: Ein wirklich sorgenfreies Erlebnis

Die kognitive KI Technologie von Aiper kommt in der Scuba V3-Serie zum Einsatz – Scuba V3, V3 Pro und V3 Ultra – und stellt eine neue Generation von Roboter-Poolreinigern vor, die ein wirklich müheloses Reinigungserlebnis bieten. Durch den Einsatz des fortschrittlichen AI Navium™ Modus und der AI Patrol Cleaning-Funktion kann die Aiper Scuba V3-Serie automatisch den Reinigungsweg, die Häufigkeit und die Saugleistung optimieren, indem sie die einzigartige Umgebung des Pools analysiert – einschließlich Größe, Form, Reinigungshistorie und sogar Wetterbedingungen. Dies bietet Poolbesitzern echten Komfort, da sie sich um nichts mehr kümmern müssen und mit minimalem Aufwand kristallklares Poolwasser genießen können.

Weltweit erste Produkte der nächsten Generation, die intelligenter arbeiten

Scuba V3 – Der weltweit erste kognitive, KI-gestützte Poolreinigungsroboter

Der Scuba V3 wurde für die tägliche Poolpflege entwickelt und passt sich mithilfe des kognitiven KI-Navium™-Modus von Aiper intelligent an die Größe und Form des Pools an. Die adaptive Navigation VisionPath™ und die horizontale Wasserlinienreinigung JetAssist™ sorgen für vollständige und gleichbleibende Reinigung. Er ist kompakt, schnell und präzise und für die mühelose tägliche Pflege konzipiert.

(UVP: 1.099 € | Erhältlich ab März 2026)

Scuba V3 Pro – Der weltweit erste selbstoptimierende Roboter-Poolreiniger mit kognitiver KI

Der Scuba V3 Pro wurde für kristallklare Ergebnisse entwickelt und reinigt Böden, Wände und flache Bereiche mit dem JellyFloat™ Energy-Smart Lift Engine und der mehrschichtigen MicroMesh™-Filterung.

(UVP: wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben | verfügbar im Frühjahr 2026)

Scuba V3 Ultra – Der weltweit erste kognitive, KI-gestützte 6-in-1-Poolreinigungsroboter

Das Flaggschiff Scuba V3 Ultra bringt die Poolautomatisierung noch weiter voran. Mit der branchenweit ersten Dual-Kamera-KI-Patrol-Cleaning-VisionPath™ 2.0-Navigation, dem kognitiven KI-Navium™-Modus und dem energiesparenden JellyFloat™-Lift-Motor kartiert und reinigt er Boden, Wände, Wasserlinie und Oberfläche in einem Durchgang. Er reinigt schwer zugängliche Bereiche, bewältigt flache Zonen ab 20 cm Wassertiefe und bietet mit seiner Dual-Pumpen-Technologie eine kraftvolle Saugleistung von 32.200 Litern pro Stunde. Mit MicroMesh™ Ultra-Feinfilterung, Smart App Center-Integration und zertifiziertem Datenschutz ist er der beste Poolreiniger für freihändiges Reinigen.

(UVP: 2.299 € | Erhältlich ab Frühjahr 2026)

Zukunftsfähiger autonomer Poolroboter: Das ultimative freihändige Erlebnis

Die bislang fortschrittlichste Innovation von Aiper, der Autonomous Pool Robot, hebt die Poolpflege auf ein neues Niveau, indem er manuelle Aufgaben überflüssig macht. Dieser Roboter verfügt über eine Selbstreinigungs- und Selbstaufladefunktion an Land und bietet das ultimative freihändige Erlebnis. Angetrieben vom weltweit ersten Unified Multi-Sensor AI Perception System, integriert der Roboter nahtlos mehrere Sensoren und Sonare für eine 360-Grad-Erfassung und sorgt so für eine Reinigung ohne tote Winkel im Pool und auf Wasserflächen. Er kehrt präzise zu seiner Station zurück und fügt sich perfekt in ein smartes Zuhause ein.

Dieser zukunftsfähige Poolroboter, der auf der CES vorgestellt wird, ist bereit, einen neuen Standard in der autonomen Poolpflege zu setzen und die Art und Weise, wie Benutzer ihre Pools pflegen, zu revolutionieren.

Intelligente Bewässerung einfach und nachhaltig: Aiper IrriSense 2

IrriSense 2 – Das weltweit erste, smarte 4-in-1-Bewässerungssystem für mehrere Zonen – definiert die Rasenpflege neu, indem es einen Controller, Sprinkler, ein elektrisches Ventil und einen Nährstoffspender in einem kompakten System vereint. Das Gerät ermöglicht präzise, individuell definierbare Bewässerungszonen und deckt mit nur einer Einheit den gesamten Garten ab – für eine bedarfsgerechte Versorgung jeder Pflanze. Die Weather-Sense Response-Technologie passt die Bewässerung automatisch an die Umgebungsbedingungen an und spart so bis zu 40 Prozent Wasser, während der Rasen gesund und grün bleibt. IrriSense 2 ist TÜV-zertifiziert für stabilen Wasserdruck und verfügt über die EvenRain™-Technologie für eine gleichmäßige Abdeckung von bis zu 445 Quadratmetern und unterstützt auf natürliche Weise die Pflanzengesundheit.

(UVP: € 499 | Erhältlich ab März 2026)

Proaktive Poolpflege mit dem KI-gestützten proaktiven Poolskimmer von Aiper

EcoSurfer Senti ist der weltweit erste KI-gestützte Skimmer mit Wasserqualitätsmanagement. Aiper definiert die Wasserpflege für Schwimmbäder mit seinem KI-gestützten Proactive Pool Skimmer neu. Der solarbetriebene Skimmer kombiniert KI-gesteuerte Oberflächenreinigung mit kontinuierlicher Wasserqualitätsüberwachung und bietet so eine proaktive und nachhaltige Lösung für die Pflege von klarem, gesundem Schwimmbadwasser.

Der preisgekrönte EcoSurfer Senti ist das Flaggschiffprodukt in dieser Kategorie und bietet modernste, nachhaltige Schwimmbadpflege

(UVP: € 1099 | erhältlich im Frühjahr 2026).

„Intelligentere Lösungen und KI eröffnen neue Möglichkeiten in jedem Bereich des Hauses – und jetzt verändern sie auch Pool- und den Rasenpflege", so Richard Wang, CEO von Aiper. „Mit unseren neuen kognitiven, KI-gesteuerten Poolreinigern und intuitiven Smart-Yard-Lösungen macht Aiper die Pflege im Außenbereich einfacher und nachhaltiger. Es geht darum, wie Automatisierung und Design zusammenwirken können, um mehr Zeit für Leben und Spaß zu schaffen – sei es am Pool oder im Garten."

Weitere Informationen über Aiper finden Sie unter Aiper.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok und X.

Über Aiper

Aiper gilt weltweit als Pionier kabelloser Robotertechnologie für die Poolreinigung und als führender Anbieter smarter Gartenpflege-Lösungen. Mit der Kampagne „Bring Vacation Home" möchte Aiper Hausbesitzende dabei unterstützen, ihren Garten in eine persönliche Wohlfühloase zu verwandeln – durch innovative, umweltfreundliche Produkte, die Pool- und Rasenpflege effizienter und einfacher machen und gleichzeitig Zeit, Geld und Energie sparen. Das Sortiment umfasst moderne Poolreinigungsroboter bis hin zu intelligenten Bewässerungssystemen und bildet ein umfassendes Ökosystem für die komfortable Pflege des Außenbereichs. Aiper wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Red Dot Design Award, dem iF Design Award sowie redaktionellen Preisen von USA Today und TWICE. Zudem wurde Aiper 2023, 2024 und 2025 als CES Innovation Awards Honoree geehrt – ein Zeichen für das kontinuierliche Engagement in der Entwicklung smarter Lösungen für Garten und Pool.

[1] Euromonitor International Co. Ltd., bezogen auf das weltweite Hersteller-Verkaufsvolumen (Stück) im Jahr 2025. Intelligente Roboter-Poolreiniger sind definiert als intelligente Serviceroboter, die mechanische, elektronische, Software-Algorithmus- und Sensortechnologien integrieren. Sie führen autonom oder mit minimalem menschlichem Eingriff Poolreinigungs- und Wartungsaufgaben durch und verfügen in der Regel über intelligente Navigation, Wegplanung und mehrere Reinigungsmodi. Die Studie wurde im Dezember 2025 abgeschlossen.

