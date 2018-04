Air China Limited annonce ses résultats du premier trimestre de 2018 : Amélioration de la qualité de développement pour réaliser une croissance significative du profit

Le bénéfice total a augmenté de 66,31 % en glissement annuel pour atteindre 4,024 milliards RMB

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 9,11 % en glissement annuel pour atteindre 31,607 milliards RMB

Le total des coûts d'exploitation a augmenté de 6,71 % en glissement pour atteindre 28,230 milliards RMB

Points saillants opérationnels et commerciaux

Au premier trimestre de 2018, l'économie chinoise s'est développée de manière croissante. Comme la demande des résidents pour les voyages était forte, le trafic des passagers aériens a maintenu une croissance régulière ; parallèlement, la demande sur le marché du fret a continué elle aussi de croître. Au cours de la période, le groupe a enregistré un bénéfice d'exploitation de 31,607 milliards RMB, soit une hausse de 9,11 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le total des coûts d'exploitation de la Société a été de 28,230 milliards RMB, soit une augmentation de 6,71 % par comparaison à la même période de l'année dernière. Le bénéfice total de la société a été de 4,024 milliards RMB, ce qui représente une augmentation de 66,31 % comparativement à la même période l'année dernière. Enfin, le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées a été de 2,628 milliards RMB, soit une hausse de 79,23 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Durant la période, la capacité de transport de passagers du groupe, mesurée en sièges-kilomètres disponibles, a augmenté de 10,96 % en glissement annuel pour atteindre 65,758 milliards. Le trafic des passagers, mesuré par le nombre de passagers-kilomètres payants (PKP), était de 53,350 milliards, soit une augmentation de 9,75 % en glissement annuel. Les PKP des vols nationaux, des vols internationaux et des vols régionaux ont atteint 32,596 milliards, 18,849 milliards et 1,905 milliard, respectivement, soit des hausses respectives de 7,44 %, de 13,65 % et de 12,92 % en glissement annuel. Le coefficient d'occupation passagers s'est établi à 81,13 %, soit une légère diminution de 0,90 point de pourcentage, en glissement annuel ; les coefficients d'occupation passagers des vols nationaux, internationaux et régionaux ont été de 83,02 %, de 78,28 % et de 78,90 %, respectivement.

En matière de fret aérien, le nombre de tonnes-kilomètres offertes s'est élevé à 3,518 milliards, soit une hausse de 9,81 % en glissement annuel, tandis que le revenu par tonnes-kilomètres de fret s'est élevé à 1,803 milliard, soit une augmentation de 10,90 % en glissement annuel. Le coefficient de chargement de courrier et de fret a été de 51,26 %, soit une hausse de 0,51 point de pourcentage sur un an.

Perspectives

Grâce au développement continu de l'industrie mondiale de l'aviation, à la croissance régulière de la macroéconomie de la Chine, ainsi qu'à l'influence d'une série de politiques favorables à l'industrie, nous prévoyons que la société aura une plus grande marge de croissance cette année. Adhérant à la philosophie de développement fondée sur « l'innovation, la coordination, l'écologie, l'ouverture et le partage », le groupe maintiendra les efforts pour réaliser des progrès tout en visant la stabilité, continuera d'approfondir sa réforme et de stimuler l'innovation, renforcera le contrôle et la gestion des coûts, optimisera les capitaux et la structure de la dette et consolidera les avantages concurrentiels afin d'atteindre une meilleure performance et un développement durable au meilleur de ses capacités.

À propos d'Air China

Air China Limited (Air China) est le transporteur national de la Chine et l'un des principaux fournisseurs de services voyageurs, de fret aérien ainsi que de services et de produits liés au transport aérien en Chine. Son siège d'exploitation est à Beijing, une importante plaque tournante nationale et internationale en Chine. Il fournit également des services liés aux compagnies aériennes, y compris la maintenance des avions, les services d'assistance en escale à Beijing, Chengdu et d'autres endroits. En date du 31 décembre 2017, le groupe Air China exploitait une flotte constituée de 655 avions, âgés en moyenne de 6,53 ans, tandis que la société exploitait une flotte comprenant 396 avions âgés en moyenne de 6,57 ans. Le nombre de destinations offertes aux passagers s'est accru pour atteindre un total de 420, dont 101 destinations internationales, 16 destinations régionales et 303 destinations intérieures. Le réseau de la société couvrait 40 pays et régions du monde ainsi que 185 villes, dont 66 villes internationales, 3 villes régionales et 116 villes nationales. Le 15 décembre 2004, Air China a fait son entrée à la bourse de Hong Kong et à la Bourse de Londres sous les codes 00753 et AIRC, respectivement. Le 30 juin 2006, un programme parrainé de niveau 1 de certificat américain d'actions étrangères (ADR) a été mis en place pour Air China sous le symbole AIRYY. Le 18 août 2006, Air China est entrée à la bourse de Shanghai, sous le code 601111. Pour plus de détails, veuillez visiter le site Web d'Air China : www.airchina.com.cn.

Déclaration d'exonération

Le présent communiqué de presse contient des projections et des énoncés prospectifs qui reflètent les estimations actuelles de la société à l'égard d'événements et de rendement financier futurs. Ces opinions sont basées sur des hypothèses actuelles soumises à divers risques et susceptibles de changer avec le temps. Rien ne garantit que les événements futurs se produiront, que les prévisions se réaliseront ou que les hypothèses de la société se révéleront exactes. Les résultats réels peuvent être très différents de ces prévisions.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/458020/Air_China_Logo.jpg

SOURCE Air China

Related Links

http://www.airchina.com