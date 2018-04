Air China Limited ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku 2018: podnoszenie jakości rozwoju w celu realizacji znacznego wzrostu zysków

Całkowity zysk wzrósł o 66,31% w porównaniu do roku poprzedniego do poziomu 4,024 miliarda RMB

Przychód operacyjny wzrósł o 9,11% w porównaniu do roku poprzedniego do poziomu 31,607 miliarda RMB

Całkowity koszt operacyjny wzrósł o 6,71% w porównaniu do roku poprzedniego do poziomu 28,230 miliarda RMB

Osiągnięcia biznesowe i operacyjne

W pierwszym kwartale roku 2018 chińska gospodarka systematycznie się rozwijała. Wraz z dużym zapotrzebowaniem mieszkańców na podróże lotniczy ruch pasażerski rósł, natomiast zapotrzebowanie na rynku towarowym ciągle się polepszało. W tym okresie grupa zanotowała przychód operacyjny w wysokości 31,607 miliarda RMB, co stanowi wzrost o 9,11% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Całkowity koszt operacyjny wyniósł 28,230 miliarda RMB, co stanowi wzrost o 6,71% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Całkowity zysk wyniósł 4,024 miliarda RMB, co równa się wzrostowi o 66,31% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Zysk netto trafiający do udziałowców spółek notowanych na giełdzie wyniósł 2,628 miliarda RMB, co stanowi wzrost o 79,23% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym.

W omawianym okresie przepustowość pasażerska firmy mierzona w dostępnych fotelokilometrach (ASK) wzrosła o 10,96% w porównaniu do roku ubiegłego do poziomu 65,758 miliarda. Ruch pasażerski mierzony w zysku na pasażerokilometr (RPK) wyniósł 53,350 miliarda, co stanowi wzrost o 9,75% w porównaniu do ubiegłego roku. Ruch na trasach krajowych, międzynarodowych i regionalnych wyniósł odpowiednio 32,596 miliarda, 18,849 miliarda i 1,905 miliarda, co stanowi wzrost o 7,44%, 13,65% i 12,92% w porównaniu do roku ubiegłego. Czynnik natężenia pasażerów wyniósł 81,13%, co stanowi drobny spadek w wysokości 0,9% w porównaniu do roku ubiegłego. Natężenie pasażerów na trasach krajowych, międzynarodowych i regionalnych wyniosło odpowiednio 83,02%, 78,28% i 78,90%.

Natomiast jeżeli chodzi o transport towarów, wskaźnik dostępnych tonokilometrów towarowych (AFTK) wyniósł 3,518 miliardów, co stanowi wzrost o 9,81%, natomiast przychód z tonokilometrów towarowych (RFTK) wzrósł o 10,90% i wyniósł 1,803 miliarda. Wskaźnik załadunku towaru i przesyłek wyniósł 51,26% i tym samym wzrósł o 0,51% w porównaniu do roku ubiegłego.

Prognoza

Czerpiąc korzyści z ciągłego rozwoju międzynarodowej branży lotniczej, systematycznego polepszania się chińskiej gospodarki w ujęciu makro i pozytywnego wpływu różnych polityk na branżę, grupa spodziewa się większych możliwości rozwoju w tym roku. Kierując się filozofią wzrostu opartą na innowacji, koordynacji, poszanowania dla środowiska, otwartości i współdzielenia grupa będzie nadal dążyć do rozwoju przy zachowaniu stabilności, będzie dalej pogłębiać reformy i krzewić innowacje, zaostrzać zarządzanie kosztami i ich kontrolę, optymalizować kapitał i strukturę zadłużenia oraz prowadzić do konsolidacji i zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Działania te mają doprowadzić do polepszenia wydajności i zrównoważonego rozwoju grupy na przyszłość.

O Air China

Linie lotnicze Air China Limited (Air China) są narodowym przewoźnikiem w Chinach i wiodącym dostawcą produktów i usług lotnictwa pasażerskiego, towarowego oraz usług i produktów powiązanych w Chinach. Operacyjna siedziba główna linii mieści się w Pekinie, który jest dużym krajowym i międzynarodowym węzłem w Chinach. Firma świadczy także usługi powiązane z obsługą linii lotniczych, w tym konserwacji samolotów czy obsługi naziemnej w Pekinie, Chengdu i innych miejscach. Na dzień 31 grudnia 2017 r. grupa dysponowała łącznie 655 samolotami w wieku średnio 6,53 roku, a firma dysponowała flotą 396 samolotów w średnim wieku 6,57 lat. Liczba tras pasażerskich sięgnęła 420, obejmując 101 tras międzynarodowych, 16 tras regionalnych i 303 trasy krajowe. Sieć firmy obejmuje 40 krajów lub regionów docelowych i 185 miast, z czego 66 za granicą, 3 w innych regionach i 116 w kraju. Linie lotnicze Air China notowane są na giełdzie w Hongkongu i Londynie już od 15 grudnia 2004 pod symbolami odpowiednio 00753 i AIRC. Od dnia 18 sierpnia 2006 r. linie Air China notowane są także na giełdzie w Szanghaju pod symbolem 601111. Dodatkowe informacje można pozyskać na stronie www.airchina.com.cn.

Oświadczenie Safe Harbor

Niniejszy komunikat prasowy zawiera prognozy i oświadczenia dotyczące przyszłości, które zgodne są z obecnymi poglądami firmy na przyszłe wydarzenia i wyniki finansowe. Poglądy te oparte są na bieżących założeniach, które podlegają wielu czynnikom ryzyka i które mogą ulec zmianie wraz z upływem czasu. Nie ma możliwości zagwarantowania wystąpienia przyszłych wydarzeń ani realizacji prognoz, ani też poprawności założeń firmy. Faktyczne wyniki mogą znacznie różnić się od prognozowanych.

