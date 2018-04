Air China Limited anuncia resultados do primeiro trimestre de 2018: melhorando a qualidade do desenvolvimento para alcançar significativo crescimento nos lucros

O lucro total aumentou 66,31% ao ano, para RMB 4,024 bilhões

bilhões A receita operacional aumentou 9,11% ao ano, para RMB 31,607 bilhões

bilhões O custo operacional total aumentou 6,71% ao ano, para RMB 28,230 bilhões

Destaques operacionais e empresariais

No primeiro trimestre de 2018, a economia chinesa se desenvolveu de modo estável. Como houve uma forte demanda dos residentes por viagens, o tráfego de passageiros aéreos manteve um crescimento estável, enquanto a demanda do mercado de cargas continuou a melhorar. Durante o período, o grupo registrou uma receita operacional de RMB 31,607 bilhões, um aumento de 9,11% em relação ao primeiro trimestre de 2017. Já o custo operacional total, de RMB 28,230 bilhões, representou um aumento de 6,71% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro total, RMB 4,024 bilhões, foi 66,31% maior do que nos primeiros três meses do ano passado, com o lucro líquido atribuível aos acionistas das empresas listadas no patamar dos RMB 2,628 bilhões – um aumento de 79,23%, também em relação ao mesmo período do ano passado.

Durante o período, a capacidade de passageiros do grupo, medida em oferta de assentos por quilômetros (Available Seat Kilometers – ASK), aumentou 10,96% ao ano – para 65,758 bilhões. O tráfego de passageiros, medido pela receita dos passageiros por quilômetros (Revenue Passenger Kilometers – RPK), foi de 53,350 bilhões, um aumento de 9,75% ao ano. Desse total, as RPKs das rotas domésticas, rotas internacionais e rotas regionais somaram 32,596 bilhões, 18,849 bilhões e 1,905 bilhões, respectivamente, ou um aumento anual de 7,44%, 13,65% e 12, 92%. O fator de carga de passageiros foi 81,13% – uma ligeira queda de 0,90 pontos percentuais ao ano – dentre os quais, os fatores de carga de passageiros das rotas doméstica, internacional e regional aparecem com 83,02%, 78,28% e 78,90%, respectivamente.

Em termos de cargas aéreas, a tonelada da carga ofertada por quilômetro (Available Freight Tonne Kilometers – AFTK) subiu 9,81% ao ano, somando 3,518 bilhões, enquanto a receita das toneladas de carga por quilômetros (Revenue Freight Tonne Kilometers – RFTK) somou 1,803 bilhão – um aumento anual de 10,90%. A taxa de ocupação (load fator) com carga e correio foi de 51,26% – aumento anual de 0,51 pontos percentuais.

Perspectivas

Com o benefício do contínuo desenvolvimento da indústria mundial da aviação, crescimento estável da macroeconomia da China e a influência de uma série de políticas favoráveis ao setor, nós esperamos que a empresa este ano tenha mais espaço para se desenvolver. Apegando-se à filosofia de desenvolvimento da "Inovação, Coordenação, Verde, Abertura e Compartilhamento", o grupo vai persistir em fazer progressos e ao mesmo tempo buscar estabilidade, continuar a aprofundar as reformas e as inovações, reforçar o controle e a gestão de custos, aperfeiçoar a estrutura de capital e de débito, e consolidar e melhorar as vantagens competitivas, de modo a alcançar um melhor desempenho e desenvolvimento sustentável o máximo possível.

Sobre a Air China

A Air China Limited (Air China) é a transportadora de bandeira nacional da China e uma importante provedora de serviços e produtos para passageiros, cargas aéreas, bem como relativos ao transporte aéreo na China. Sua sede operacional fica em Pequim, um importante polo doméstico e internacional na China. A empresa também fornece serviços relacionados à aviação, entre eles, manutenção de aeronaves e serviços de apoio em terra, em Pequim, Chengdu e outros lugares. Até 31 de dezembro de 2017, o grupo operava uma frota de 655 aeronaves, com uma média de idade de 6,53 anos, enquanto a empresa operava uma frota de 396, aeronaves com uma média de idade de 6,57 anos. A Air China tem 420 rotas de transporte de passageiros, sendo 101 internacionais, 16 regionais e 303 domésticas. A rede da companhia aérea cobre 40 países e regiões do globo e 185 cidades, dentre elas 66 internacionais, três regionais e 116 domésticas. A Air China foi listada na Bolsa de Valores de Hong Kong e na Bolsa de Valores de Londres em 15 de dezembro de 2004, sob os códigos 00753 e AIRC, respectivamente. Em 30 de junho de 2006, um programa de ADR patrocinado do nível 1 foi criado para a empresa, com o símbolo AIRYY. Em 18 de Agosto de 2006, a ela foi listada na Bolsa Valores de Xangai sob o código 601111. Para mais detalhes, visite o site www.airchina.com.cn.

Aviso legal

Este comunicado de notícias contém projeções e declarações prospectivas que refletem as atuais visões da empresa com respeito a futuros eventos e desempenho financeiro. Estas visões são baseadas em suposições do momento sujeitas a vários riscos e que podem mudar com o tempo. Nenhuma garantia pode ser dada pela empresa quanto à ocorrência de eventos futuros, concretização de projeções ou acerto das suposições. Os resultados reais podem ser materialmente diferentes do projetado.

