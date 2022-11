AirShow China 2022 - dron taktyczny LoongUAV przyciąga uwagę

ZHUHAI, Chiny, 15 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- W dniu 13 listopada 2022 r. w Zhuhai zakończyły się wielkie 14. pokazy lotnicze Airshow China. Podczas imprezy zaprezentowano liczne interesujące produkty UAV, takie jak WJ-700 „Falcon" – wielkoskalowy UAV inspekcyjny i atakujący Trzeciej Akademii Nauk Lotniczych i Przemysłowych, Wing Loong-1E – UAV o średniej i niskiej wysokości, LoongUAV – Loong 4 – wielowirnikowy taktyczny dron precyzyjnego nadzoru, China Aerospace Science and Technology – Rainbow-4 – dron obserwacyjny średniego zasięgu itp.

Obecnie w użyciu jest coraz więcej urządzeń bezzałogowych. Wśród nich, podczas wojen często wykorzystywane są UAV o różnych zastosowaniach bojowych. Loong 1 to dron celowniczy, który może zapewnić precyzyjne pozycjonowanie celów dalekiego zasięgu. Loong 2 jest dronem rozpoznawczym, którego można szybko i niezauważalnie użyć do wykrycia warunków panujących na polu walki. Loong 5 jest modelem atakującym, zdolnym do bombardowania celów na rozległych obszarach. Loong 4 to średniej wielkości wielowirnikowy UAV. Charakteryzuje się on dużym udźwigiem i długim czasem lotu, dzięki czemu może odpowiadać różnym potrzebom bojowym i skupia uwagę publiczności na pokazie lotniczym.

Loong 4 jest w stanie udźwignąć cztery moździerze 82 mm i sześć moździerzy 60 mm, zablokować pozycję celu za pomocą głowicy śledzącej i wykonać misję bombową z powietrza. Obsługuje tryb zarówno jedno-, jak i wielostrzałowy, przy czym dokładność zrzutu jest mniejsza lub równa 2 m, co sprawdza się w precyzyjnych atakach realizowanych w trakcie konfliktów zbrojnych. Jednocześnie po przeniesieniu trójpłatowego ładunku użytecznego może on również dostarczać precyzyjnych danych o położeniu na poziomie metra dla celów kalibracji artylerii.

Prezentowany po raz pierwszy LoongUAV nie tylko otrzymał jednoznaczne wyrazy uznania od specjalistów reprezentujących różne branże, ale także otrzymał liczne zamówienia i zapytania z Rosji, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Brazylii, RPA, Armenii, Jemenu, Uzbekistanu, Zambii, Jordanii i innych krajów. Łączna wartość zamówień przekroczyła 500 milionów dolarów.

LoongUAV opracowuje, rozwija, produkuje i sprzedaje zaawansowane technicznie drony taktyczne oraz świadczy różnorodne usługi OEM/ODM. Intencją LoongUAV jest tworzenie dronów o najwyższej wydajności kosztowej – dronów lekkich, penetrujących, niewidzialnych, modularyzowanych, o znacznej pojemności i długim czasie działania. Są to urządzenia zdolne do wykonywania inteligentnych, dokładnych i zróżnicowanych zadań bojowych w środowisku pola walki o wysokim stopniu zagrożenia.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.loonguav.com lub kontaktując się z [email protected]

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1945826/image_5025910_24263464.jpg

