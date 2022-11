AirShow China 2022 : le drone tactique de LoongUAV attire l'attention

ZHUHAI, Chine, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 13 novembre 2022, le 14e Salon aéronautique chinois s'est terminé en beauté à Zhuhai. De nombreux UAV intéressants ont été exposés dans le cadre de ce salon aéronautique, tels que l'UAV d'inspection à grande échelle et d'attaque WJ-700 « Falcon » de la troisième académie des sciences et de l'industrie aérospatiale, l'UAV de moyenne et basse altitude Wing Loong-1E d'AVIC, le drone tactique de surveillance de précision multirotor Loong 4 de LoongUAV, le drone de surveillance de moyenne portée Rainbow-4 de la société de sciences et technologies aérospatiales de Chine, etc.

De nos jours, un volume croissant d'équipements sans pilote est mis en service. Parmi ces équipements figurent divers UAV de combat qui sont fréquemment utilisés dans les guerres. Loong 1 est un drone de ciblage qui peut fournir un positionnement précis de cibles à longue portée. Loong 2 est un drone de reconnaissance qui peut être déployé rapidement et secrètement pour identifier les conditions du champ de bataille. Le Loong 5 est un drone d'attaque qui peut bombarder des cibles dans de vastes zones. Le Loong 4 est un UAV multirotor de taille moyenne. Il est doté d'une capacité de charge élevée et d'une longue autonomie de vol, ce qui lui permet de répondre à divers besoins en combat et lui a valu l'attention de tous les publics lors du salon aéronautique.

Loong 4 peut transporter quatre mortiers de calibre 82 mm et six mortiers de 60 mm, verrouiller la position de la cible grâce à la nacelle de suivi et réaliser la mission de bombardement depuis les airs. Il prend en charge les modes de prises de vue uniques ou multiples, et sa précision de largage est inférieure ou égale à 2 m, ce qui est adapté aux frappes précises en temps de guerre. En même temps, lorsqu'il transporte une triple charge utile, il peut également fournir des données de position de haute précision au mètre près pour le calibrage de l'artillerie cible.

Pour sa première apparition, le LoongUAV a non seulement reçu des éloges unanimes de professionnels de tous les horizons lors du salon, mais a également reçu des commandes et des demandes de la Russie, de l'Ukraine, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Brésil, de l'Afrique du Sud, d'Arménie, du Yémen, d'Ouzbékistan, de Zambie, de Jordanie et d'autres pays, pour un total de commande atteignant une valeur de plus de 500 millions de dollars américains.

LoongUAV conçoit, met au point, fabrique et commercialise des drones tactiques efficaces, et propose une large gamme de services OEM/ODM. LoongUAV s'engage à construire des drones à haute performance, légers, pénétrants, invisibles, modularisés, à haute capacité et de longue durée. Capables d'exécuter des tâches de combat intelligentes, précises et diversifiées dans un environnement de champ de bataille à haut risque.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.loonguav.com ou contactez [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1945826/image_5025910_24263464.jpg

