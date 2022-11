AirShow China 2022 - Taktický dron LoongUAV přitahuje pozornost

ČU-CHAJ, Čína, 16. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- 13. listopadu 2022 skončil v Ču-chaji úspěšný 14. ročník leteckého veletrhu Airshow China. Na tomto leteckém veletrhu bylo vystaveno mnoho zajímavých bezpilotních letounů (UAV), například velkoplošný inspekční a útočný bezpilotní letoun WJ-700 „Falcon" skupiny Third Academy of Aerospace Science and Industry, bezpilotní letoun Wing Loong-1E společnosti AVIC pro střední a nízké výšky, vícerotorový přesný pozorovací taktický dron LoongUAV Loong 4, pozorovací dron středního doletu Rainbow-4 společnosti China Aerospace Science and Technology a mnoho dalších.

V současné době se používá stále více bezpilotních zařízení. Z nich se ve válkách často používají bezpilotní letouny, a to pro různé bojové účely. Loong 1 je zaměřovací dron, který dokáže přesně lokalizovat cíle na velké vzdálenosti. Loong 2 je průzkumný dron, který lze rychle a skrytě nasadit ke zjištění podmínek na bojišti. Loong 5 je útočný dron, který dokáže bombardovat cíle ve velkých oblastech. Loong 4 je středně velký vícerotorový bezpilotní letoun. Vyznačuje se velkou nosností a dlouhou dobou letu, což může vyhovět různým bojovým potřebám i přitáhnout pozornost všech diváků na letecké přehlídce.

Loong 4 může nést čtyři minomety ráže 82 mm a šest minometů ráže 60 mm, zaměřit polohu cíle pomocí sledovacího modulu a plnit bombardovací mise ze vzduchu. Podporuje režimy jednorázového a vícenásobného výstřelu a přesnost zásahu je menší nebo rovna dvěma metrům, což umožňuje přesné zásahy během válečných operací. Současně může při přenosu lehkého užitkového zařízení také poskytovat údaje o poloze s vysokou přesností na úrovni jednoho metru pro kalibraci dělostřeleckého cíle.

Společnost LoongUAV se na tomto svém prvním veletrhu setkala nejen s jednoznačnou chválou odborníků ze všech oblastí života, ale obdržela také objednávky a poptávky z Ruska, Ukrajiny, Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie, Brazílie, Jihoafrické republiky, Arménie, Jemenu, Uzbekistánu, Zambie, Jordánska a dalších zemí v celkové hodnotě přesahující 500 milionů USD.

Společnost LoongUAV navrhuje, vyvíjí, vyrábí a prodává profesionální taktické bezpilotní letouny a poskytuje řadu služeb OEM/ODM. Společnost LoongUAV se věnuje výrobě vysoce cenově výhodných, lehkých, pronikavých, neviditelných, modulárních a velkokapacitních bezpilotních letounů se schopností využití na dlouhé vzdálenosti. V prostředí vysoce intenzivního ohrožení jsou schopny plnit komplexní, přesné a diverzifikované bojové úkoly.

Další informace naleznete na adrese www.loonguav.com nebo na [email protected]

