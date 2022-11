AirShow China 2022-drone tático LoongUAV chama a atenção

ZHUHAI, China, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 13 de novembro de 2022, o 14º Airshow China terminou com perfeição em Zhuhai. Muitos produtos UAV interessantes foram exibidos neste show aéreo, como o UAV de inspeção e ataque em grande escala WJ-700 "Falcon" da Terceira Academia de Ciência e Indústria Aeroespacial, o UAV Wing Loong-1E da AVIC de média e baixa altitude, o drone tático de vigilância de precisão multi-rotor Loong 4 da LoongUAV, o drone de vigilância de médio alcance Rainbow-4 da China Aerospace Science and Technology, etc.

Atualmente, cada vez mais equipamentos não tripulados têm sido colocados em uso. Entre eles, os UAVs com vários propósitos de combate são frequentemente usados em guerras. O Loong 1 é um drone alvo que pode fornecer posicionamento preciso de alvos de longo alcance. O Loong 2 é um drone de reconhecimento que pode ser implementado de forma rápida e oculta para detectar condições de campo de batalha. O Loong 5 é um drone de ataque que pode bombardear alvos em grandes áreas. O Loong 4 é um UAV multi-rotor de tamanho médio. Ele conta com capacidade de carga pesada e longa duração de voo, o que pode atender a diferentes necessidades de combate e atrair a atenção de todos os públicos no show aéreo.

O Loong 4 pode carregar quatro morteiros de 82 mm e seis de 60 mm, bloquear a posição do alvo pelo módulo de rastreamento e executar a missão de bombardeio a partir do ar. Ele suporta os modos single-shot e multi-shot, e a precisão da queda é menor ou igual a 2 m, o que é adequado para ataques precisos em tempo de guerra. Ao mesmo tempo, quando a carga útil tri-leve é transportada, ele também pode fornecer dados de posição de alta precisão no nível do medidor para a calibração de artilharia alvo.

Em sua primeira aparição, a LoongUAV recebeu não apenas elogios unânimes de profissionais de todas as esferas da vida nesta exposição, mas também pedidos e demandas da Rússia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Brasil, África do Sul, Armênia, Iêmen, Uzbequistão, Zâmbia, Jordânia e outros países, com um valor total de pedido de mais de mais de 500 milhões de dólares americanos.

A LoongUAV projeta, desenvolve, fabrica e comercializa drones táticos profissionais e oferece uma variedade de serviços de OEM/ODM. A LoongUAV está comprometida com o desenvolvimento de produtos de drones de alta relação custo-benefício, leves, penetrantes, invisíveis, modulares, de alta capacidade e longa duração. Os drones são capazes de realizar tarefas de combate inteligentes, precisas e diversificadas em um ambiente de campo de batalha de alta ameaça.

Para mais informações, acesse www.loonguav.com ou entre em contato com [email protected]

