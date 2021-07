AIT Worldwide Logistics réaffirme son soutien au St. Jude Children's Research Hospital®

« Je suis toujours très fier de voir les coéquipiers d'AIT mettre en pratique les valeurs de notre entreprise en donnant en retour », a déclaré Vaughn Moore, président directeur général d'AIT. « Il est difficile de trouver une cause plus valable que celle de contribuer à mettre fin au cancer des enfants et de faire en sorte que les familles de St. Jude ne paient jamais un centime pour leur traitement. »

Tout au long du mois de septembre, mois de sensibilisation au cancer de l'enfant, les coéquipiers du réseau mondial d'AIT ont pour objectif de collecter au moins 30 000 dollars, montant que l'entreprise s'est engagée à égaler. Pour collecter les fonds, les coéquipiers participeront à plus de 20 événements de marche/course programmés dans le monde entier, dont beaucoup se dérouleront virtuellement, ainsi qu'à d'autres activités en ligne et physiquement distantes.

« Malgré le défi inattendu que représentait une pandémie lors de la campagne de l'année dernière, nos équipes de collecte de fonds se sont montrées très efficaces pour les enfants et les familles de St Jude », a ajouté M. Moore. « Je n'ai aucun doute sur le fait que nous atteindrons à nouveau notre objectif en 2021. »

Depuis qu'AIT a annoncé que St. Jude serait l'alliance caritative phare de l'entreprise en 2017, les coéquipiers d'AIT ont réuni amis, famille et membres de la communauté pour soutenir la cause, récoltant au final plus de 225 000 dollars pour l'hôpital.

St. Jude a passé les 50 dernières années à mettre au point des traitements qui ont permis de faire passer le taux de survie global des enfants atteints de cancer de 20 % à plus de 80 %. L'hôpital forme également les professionnels de santé dans les pays du monde entier et partage librement les découvertes qu'il fait en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Pour en savoir plus www.stjude.org/together.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics aide les entreprises à se développer en élargissant l'accès aux marchés du monde entier où elles peuvent vendre et se procurer leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 40 ans, le leader de la gestion des transports, basé à Chicago, s'appuie sur une approche consultative pour construire un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque tous les secteurs, notamment l'aérospatiale, le commerce électronique, l'agroalimentaire, l'administration publique, la santé, les sciences de la vie et la grande distribution. Soutenu par une technologie évolutive et simple d'utilisation, le modèle commercial flexible d'AIT offre des solutions pour la chaîne d'approvisionnement répondant parfaitement au fret maritime, aérien et terrestre, dans les délais et les budgets impartis. Possédant des équipes d'experts réparties sur plus de 85 sites en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, les options de services complets d'AIT comprennent également le dédouanement, la gestion d'entrepôt et les services de gants blancs. Pour en savoir plus www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous recherchons sans relâche les opportunités de gagner la confiance de nos clients en leur proposant des solutions logistiques mondiales exceptionnelles tout en accordant fermement de l'importance à nos collègues, à nos partenaires et à nos communautés.

