AKKO propos des méga soldes à l'occasion du Black Friday : jusqu'à 50% pour votre liste de cadeaux de Noël

SHENZHEN, Chine, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- À l'approche des fêtes de fin d'année, AKKO réserve une surprise de taille aux utilisateurs européens. Pendant la promotion Black Friday, des claviers mécaniques haut de gamme, des touches et des accessoires sont proposés à des prix allant jusqu'à 50 % de réduction. Que vous soyez un joueur professionnel à la recherche de sensations ultimes ou un utilisateur quotidien qui apprécie l'esthétique du bureau, vous trouverez le moyen idéal d'optimiser votre configuration. L'offre est valable jusqu'au 1er décembre.

Akko 2025 Black Friday Sale

Cette année, le produit phare est le MOD007 V5. Successeur du MOD007 V3, la meilleure vente de l'année dernière en Europe, le MOD007 V5 affine encore les réglages structurels, les performances acoustiques et les détails de construction. Il conserve la sensation de stabilité et la qualité de fabrication en métal qui caractérisent la série, tout en offrant une expérience plus fluide en termes d'utilisation et de compatibilité. Par rapport au V3, le V5 offre une frappe plus régulière et une sensation générale plus raffinée, adaptée aux longues sessions de jeu, de travail créatif et de bureau. Si vous recherchez un clavier mécanique haut de gamme alliant performances, design et potentiel de modding, le MOD007 V5 mérite votre attention en ce Black Friday.

Outre le MOD007 V5, les claviers mécaniques personnalisables d'AKKO, les claviers en PBT et les diverses options de commutateurs continuent à être appréciés dans toute l'Europe. La conception structurelle stable et la durabilité fiable aident les utilisateurs à maintenir une saisie efficace ; les jeux de claviers thématiques et colorés offrent une texture fine tout en ajoutant un style distinctif ; les repose-poignets, les câbles, les souris et les autres accessoires complètent la configuration, en équilibrant les performances et l'esthétique.

Pour répondre à la demande saisonnière, l'entrepôt européen d'AKKO est approvisionné à l'avance et les modèles les plus populaires sont expédiés directement depuis l'Allemagne afin de réduire les délais d'attente transfrontaliers. Même pendant la période de pointe logistique du Black Friday et de Noël, les commandes seront livrées rapidement. Les meilleures ventes des fêtes de fin d'année, notamment les claviers compacts à 75% et 65%, les jeux de touches colorés et les souris hautes performances, sont de nouveau en stock pour satisfaire les joueurs et les utilisateurs quotidiens.

Un cadeau de Noël doit être raffiné, pratique et durable. Un clavier mécanique soigneusement conçu et performant permet non seulement de gagner en efficacité au quotidien, mais aussi d'améliorer l'ambiance festive. Qu'il s'agisse d'un cadeau pour vos proches ou pour vous-même, les produits AKKO allient performance, design et durabilité, pour devenir un compagnon de bureau à long terme.

En cette période de fêtes, optimisez votre expérience de bureau grâce à AKKO. Découvrez la gamme complète, y compris le MOD007 V5, et trouvez les cadeaux idéaux pour votre famille et vos amis sur akkogear.de et akkogear.eu. Ne ratez pas l'occasion d'optimiser votre configuration avec le Black Friday.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2830781/Akko_2025_Black_Friday_Sale.jpg