Al-Dabbagh Group ficou em 24º lugar na Lista Global da Great Place to Work

GIDÁ, Arábia Saudita, 20 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Great Place to Work® (GPTW) listou o Al-Dabbagh Group (ADG) como um dos World's Best Workplaces™ (Melhores Locais de Trabalho do Mundo) em 2023.

A lista classifica 25 organizações líderes mundiais, selecionadas de organizações que participaram do processo de pesquisa de funcionários da Great Place To Work, representando as vozes de 14,8 milhões de funcionários em todo o mundo. Os 25 melhores locais de trabalho do mundo se destacaram por criar experiências excepcionais no local de trabalho, relacionamentos de alta confiança e locais de trabalho que sejam justos e iguais para todos.

Comentando a classificação, Hayfa Abuzabibah, Diretora de Omnipreneurship do Grupo, Pessoas e Cultura, disse: "Estamos muito orgulhosos e honrados por compor esta lista. Esse é um testemunho para nossos colegas, todos os quais são a razão pela qual recebemos essa conquista excepcional: a primeira para uma empresa saudita. Nosso ecossistema local, o Omnipreneurship, e nossos funcionários que vivem de acordo com seus valores todos os dias são a razão pela qual fizemos isso nesta lista".

A lista é altamente competitiva: a Great Place To Work, autoridade global sobre cultura do local de trabalho, selecionou a lista usando análises rigorosas e feedback confidencial dos funcionários. As empresas só foram consideradas se já fossem reconhecidas como Great Place To Work Certified™.

O Great Place To Work é o único prêmio de cultura empresarial do mundo que seleciona vencedores com base em como os funcionários são tratados de forma justa. As empresas são avaliadas quanto à sua capacidade de criar uma excelente experiência de funcionário que inclua raça, gênero, idade, status de pessoa com deficiência ou qualquer aspecto da identidade ou cargo do funcionário.

"Ser um empregador global vem com imensa responsabilidade com as pessoas e com o planeta", disse Michael C. Bush, CEO da Great Place To Work. "Essas empresas extraordinárias estão exercendo um impacto incrível, apoiando seus funcionários e lutando por comunidades mais justas, seguras e saudáveis em todo o mundo. Quando você capacita as pessoas a trabalhar com propósito, elas te recompensam com inovação e desempenho — e ajudam a criar um mundo melhor para todos nós".

No início deste ano, a ADG ocupou o primeiro lugar na lista de grandes empresas da GPTW na Arábia Saudita e o terceiro lugar na lista da GPTW de grandes empresas dos Emirados Árabes Unidos e Bahrein.

