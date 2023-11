Le groupe Al-Dabbagh se classe 24e sur la liste mondiale Great Place to Work

DJEDDAH, Arabie saoudite, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Great Place to Work® (GPTW) a inscrit le groupe Al-Dabbagh (ADG) sur la liste des meilleurs lieux de travail au monde en 2023 .

La liste classe 25 entreprises leaders au niveau mondial, sélectionnées parmi celles qui ont participé au processus d'enquête auprès des employés de Great Place To Work, qui représentent les voix de 14,8 millions d'employés à travers le monde. Les 25 meilleurs lieux de travail au monde se sont distingués par la création d'expériences exceptionnelles sur le lieu de travail, de relations de confiance et de lieux de travail équitables et égaux pour tous.

Hayfa Abuzabibah, responsable de l'approche entrepreneuriale du groupe, des personnes et de la culture, a déclaré à propos de ce classement : « Nous sommes très fiers et honorés de figurer sur cette liste. C'est un hommage à nos collègues, qui sont tous à l'origine de cette réussite exceptionnelle : une première pour une entreprise saoudienne. C'est grâce à notre écosystème local, notre approche entrepreneuriale, et à nos collaborateurs qui vivent quotidiennement selon ses valeurs, que nous avons pu figurer sur cette liste. »

La liste est très compétitive : Great Place To Work, l'autorité mondiale en matière de culture d'entreprise, a sélectionné les entreprises figurant sur la liste en s'appuyant sur des analyses rigoureuses et sur les commentaires confidentiels des employés. Les entreprises n'ont été prises en compte que si elles étaient déjà une entreprise certifiée Great Place To Work™.

Great Place To Work est le seul prix de culture d'entreprise au monde qui sélectionne les lauréats en fonction de l'équité avec laquelle les employés sont traités. Les entreprises sont évaluées sur leur capacité à créer une expérience exceptionnelle pour les employés, au-delà de la race, du sexe, de l'âge, du statut de handicap ou de tout autre aspect de l'identité de l'employé ou de son rôle professionnel.

« Le fait d'être un employeur mondial implique d'immenses responsabilités à l'égard des personnes et de la planète, a souligné Michael C. Bush, PDG de Great Place To Work. Ces entreprises extraordinaires ont un impact considérable, soutiennent leurs employés et luttent pour des communautés plus justes, plus sûres et plus saines dans le monde entier. Lorsque vous donnez à vos employés les moyens de travailler dans un but précis, ils vous récompensent par l'innovation et la performance et contribuent à créer un monde meilleur pour chacun d'entre nous. »

Plus tôt cette année, ADG s'est classée à la première place sur la liste des grandes entreprises de GPTW en Arabie saoudite, et à la troisième place sur la liste des grandes entreprises de GPTW aux Émirats arabes unis et à Bahreïn.