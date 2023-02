AllCells étend son réseau d'aphérèse pour répondre à la croissance rapide de la demande de produits et de services de THÉRAPIE CELLULAIRE ET GÉNIQUE

ALAMEDA, Californie, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- AllCells® , une société de Discovery Life Sciences™ et le principal fournisseur de matériel de base et de services essentiels pour la thérapie cellulaire et génique (cell and gene therapy, CGT), a annoncé l'expansion de son réseau d'aphérèse avec l'ouverture de deux nouveaux centres à Houston, au Texas, et à Huntsville, en Alabama. Ces nouveaux centres viennent renforcer la présence actuelle d'AllCells dans deux grands pôles biotechnologiques américains, la baie de San Francisco et la région métropolitaine de Boston, ce qui lui permet de consolider son statut de leader du marché et de renforcer sa capacité à répondre à la demande mondiale croissante de produits et de services de CGT.

AllCells est un leader mondial reconnu en matière de service et de qualité grâce à son taux de livraison de 99 % et à son adhésion à des normes de qualité rigoureuses. Avec plus de 3 700 essais cliniques axés sur la CGT en cours dans le monde, la société a investi des ressources importantes pour développer les sites de collecte et augmenter sa capacité d'aphérèse afin de répondre aux exigences des différentes phases.

En plus de l'expansion de ses installations, AllCells a intensifié ses efforts en matière de marketing numérique des donneurs, de recrutement spécialisé et d'organisation d'événements, et a également renforcé son équipe de gestion de projet très expérimentée pour soutenir les projets BPF nouveaux et en cours. Les clients ont ainsi accès à des dizaines de milliers de donneurs bien caractérisés, très engagés et pouvant être rappelés, ainsi qu'à un accès interne à une caractérisation analytique complète, y compris des capacités de biologie cellulaire, de génomique et de protéomique.

« Cette expansion est une étape clé pour AllCells dans notre mission de devenir le fournisseur de solutions CGT le plus fiable au monde, a déclaré Danny Zheng , président d'AllCells. Nos investissements continus nous permettent de fournir à nos clients une chaîne d'approvisionnement hautement caractérisée par le biais d'une seule ressource robuste et échelonnée, alors qu'ils poursuivent des avancées importantes dans le domaine de la CGT. »

