AllCells rozszerza sieć ośrodków do przeprowadzania aferezy, aby wyjść naprzeciw dynamicznie rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty i usługi z zakresu terapii komórkowej i genowej

ALAMEDA, Kalifornia, 22 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- AllCells® , spółka zależna Discovery Life Sciences™ i czołowy dostawca najważniejszych materiałów wyjściowych i usług z zakresu terapii komórkowej i genowej (CGT), ogłosił rozszerzenie sieci placówek do przeprowadzania aferezy o dwa ośrodki w Houston w stanie Texas i Huntsville w stanie Alabama. Nowe placówki stanowią uzupełnienie dotychczasowych obiektów AllCells zlokalizowanych w dwóch głównych ośrodkach biotechnologicznych w USA - Zatoce San Francisco i obszarze metropolitalnym Bostonu - dodatkowo wzmacniając zajmowaną przez spółkę pozycję lidera na rynku i zdolność do realizacji ogólnoświatowego zapotrzebowania na produkty i usługi CGT.

AllCells jest uznanym dostawcą usług globalnych i liderem jakości, który wykazuje się wskaźnikiem dostarczania na poziomie 99% i zachowuje ścisłe normy jakości. Firma, która prowadzi obecnie ponad 3700 badań klinicznych poświęconych CGT na całym świecie, zainwestowała znaczne środki w poszerzenie sieci ośrodków do pobierania materiału i zwiększyła swoje możliwości wykonywania aferezy, aby spełnić wymogi dla poszczególnych etapów badań.

Oprócz zwiększenia liczby ośrodków firma AllCells zwiększyła skalę marketingu cyfrowego skierowanego do dawców, specjalistycznej rekrutacji i organizacji wydarzeń, a także poszerzyła dysponujący znacznym doświadczeniem zespół do zarządzania projektami, aby prowadzić nowe i rozpoczęte projekty GMP. W rezultacie klienci zyskali dostęp do dziesiątek tysięcy zaangażowanych dawców z dokładną charakterystyką i z możliwością ich powtórnego wezwania do udziału w badaniu oraz wewnętrzny dostęp do wyczerpujących wyników analiz z zakresu biologii komórkowej, genomiki i proteomiki.

„Poszerzenie sieci jest kluczowym etapem realizacji misji AllCells, którą jest stanie się najbardziej zaufanym globalnym dostawcą rozwiązań CGT - powiedział Danny Zheng , prezes AllCells. - Nasze stałe inwestycje pozwalają nam zapewniać klientom łańcuch dostaw wysoce scharakteryzowanych materiałów za pośrednictwem jednego solidnego i wyskalowanego narzędzia, które pomoże im w osiąganiu ważnych przełomów w dziedzinie CGT".

Założona w 1998 r. spółka zależna Discovery Life Sciences jest czołowym dostawcą wysoce scharakteryzowanych materiałów wyjściowych z komórek i tkanek, który wspiera globalne organizacje biomedyczne w opracowywaniu i produkcji nowych leków i terapii komórkowych. Dostarczając produkty klasy klinicznej i wyłącznie do użytku badawczego (RUO), zindywidualizowane usługi zarządzania dawcami i zintegrowane możliwości analityczne, kompleksowe rozwiązania AllCells pozwalają usprawnić wszystkie etapy rozwoju terapii, aby mogły one być szybciej dostępne na rynku. Obiekty AllCells do obsługi dawców zarejestrowane w FDA, zatwierdzone przez IRB i zgodne z AABB rozmieszczone strategicznie na terenie USA zapewniają dostęp do zdrowych dawców z dokładną charakterystyką z możliwością ich powtórnego wezwania do udziału w badaniu o zróżnicowanych i rzadkich cechach demograficznych. Znajdujące się przy ośrodkach obiekty do przetwarzania materiału zapewniają natychmiastową obróbkę, kriokonserwację i wysoki poziom elastyczności w reagowaniu na indywidualne życzenia klientów z zachowaniem niezrównanej jakości i wskaźnika dostarczania. Dysponująca ponad 30-letnim doświadczeniem w działalności naukowej i regulacyjnej firma AllCells jest zaangażowana w zapewnianie elastycznych i skalowalnych rozwiązań niezbędnych do spełniania dynamicznych, indywidualnych potrzeb klientów i terminowej realizacji od odkrycia do komercjalizacji. AllCells - Nauka do Państwa usług™.

