Společnost AllCells rozšiřuje síť pro provádění aferézy s cílem uspokojit rychlý růst poptávky po produktech a službách buněčné a genové terapie

ALAMEDA, Kalifornie, 23. února 2023 /PRNewswire/ -- Společnost AllCells® ze skupiny Discovery Life Sciences™ a přední poskytovatel důležitého výchozího materiálu a služeb pro buněčnou a genovou terapii (CGT) oznámila rozšíření své sítě na provádění aferézy o dvě nová centra v Houstonu v Texasu a Huntsville v Alabamě. Tato nová centra doplňují současné působení společnosti AllCells ve dvou hlavních biotechnologických centrech v USA, v oblasti Sanfranciského zálivu a v metropolitní oblasti Bostonu, dále upevňují její vedoucí postavení na trhu a posilují její schopnost uspokojovat rostoucí celosvětovou poptávku po produktech a službách v oblasti buněčné a genové terapie.

Společnost AllCells je uznávaným globálním lídrem v oblasti služeb a kvality díky 99% míře plnění objednávek a dodržování přísných norem kvality. Vzhledem k tomu, že na celém světě probíhá více než 3700 klinických studií zaměřených na CGT, společnost investovala značné prostředky do rozšíření odběrných míst a zvýšení kapacity pro provádění aferézy, aby splnila požadavky na příslušnou fázi.

Kromě rozšíření kapacit společnost AllCells zvýšila své úsilí v oblasti digitálního marketingu, specializovaného náboru dárců a pořádání akcí a také rozšířila svůj vysoce zkušený tým projektového managementu na podporu nových a probíhajících projektů v oblasti správné výrobní praxe (GMP). Výsledkem je, že zákazníci mají přístup k desítkám tisíců dobře charakterizovaných, vysoce angažovaných a opětovně oslovitelných dárců spolu s vlastním přístupem ke komplexní analytické charakterizaci včetně buněčné biologie, genomiky a proteomiky.

„Tato expanze je pro společnost AllCells klíčovým milníkem v naší misi stát se nejdůvěryhodnějším globálním dodavatelem řešení CGT," uvedl Danny Zheng , prezident společnosti AllCells. „Naše neustálé investice umožňují poskytovat zákazníkům vysoce charakterizovaný dodavatelský řetězec prostřednictvím jediného robustního a rozšířeného zdroje, zatímco usilují o důležité objevy v oblasti CGT."

Společnost AllCells ze skupiny Discovery Life Sciences, založená v roce 1998, je předním poskytovatelem vysoce charakterizovaných primárních buněčných a tkáňových produktů a poskytuje podporu pro globální biomedicínské organizace usilující o vývoj a výrobu nových léčiv a buněčných terapií. Komplexní řešení společnosti AllCells, která poskytuje produkty klinické třídy a také ty určené pro výzkumné účely (RUO), služby správy dárců na míru a integrované analytické schopnosti, zefektivňují každou fázi vývoje, aby pomohly rychleji uvést nové terapie na trh. Naše dárcovská centra registrovaná FDA, schválená IRB a vyhovující požadavkům AABB jsou strategicky rozmístěná po celých USA a poskytují přístup ke zdravým, opětovně oslovitelným a dobře charakterizovaným dárcům s různorodými a méně častými demografickými údaji. Naše blízká zpracovatelská zařízení umožňují okamžité zpracování, kryokonzervaci a vysokou míru flexibility, aby bylo možné vyhovět požadavkům zákazníků při zachování výjimečné kvality a dodací lhůty. Společnost AllCells, která se opírá o více než 30 let společných vědeckých a regulačních zkušeností, se zavázala poskytovat flexibilní a škálovatelná řešení potřebná pro dynamické, specifické potřeby a časové harmonogramy klientů od začátků projektu až po komercializaci. AllCells – Jsme věda k vašim službám, Science at your Service™

