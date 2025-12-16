-Allink Biotherapeutics completa rondas de extensión de la Serie A por 47 millones de dólares para acelerar programas clínicos y el desarrollo de nuevas plataformas

La compañía obtuvo 47 millones de dólares mediante rondas de extensión de la Serie A, lideradas por Legend Capital y Meituan Long-Z Investment, con un sólido respaldo tanto de nuevos inversores como de los patrocinadores existentes.

Los fondos se destinarán al avance de dos programas de ADC diferenciados y altamente competitivos en ensayos globales de Fase I.

La financiación apoyará el desarrollo continuo de ADC y plataformas de anticuerpos multiespecíficos, destinadas a abordar las limitaciones críticas de las terapias biológicas existentes.

SHANGHAI, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Allink Biotherapeutics, Inc. (AllinkBio), una compañía de biotecnología en fase clínica, centrada en el desarrollo de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) avanzados y terapias con anticuerpos multiespecíficos para oncología e inmunología, anunció hoy la finalización exitosa de sus rondas de extensión de la Serie A, recaudando 47 millones de dólares estadounidenses. Las rondas de extensión fueron lideradas por el inversor Legend Capital y el nuevo inversor Meituan Long-Z Investment, seguidos por otros destacados inversores, tanto recurrentes como nuevos, como Lanchi Ventures, Yuanbio Venture Capital, 5Y Capital, Lapam Capital y Runzhang Venture Capital, entre otros.

Avanzando en el desarrollo clínico global de dos activos líderes

Las rondas de extensión de la Serie A impulsarán el desarrollo clínico global de los dos programas líderes de la compañía, con claras ventajas competitivas. ALK201, un posible ADC dirigido a FGFR2b, el primero y mejor de su clase, ha demostrado señales de eficacia alentadoras en múltiples tipos de tumores con un perfil de seguridad favorable, lo que respalda su desarrollo como terapia base para tumores sólidos con sobreexpresión de FGFR2b. Paralelamente, los primeros datos clínicos de ALK202 han respaldado preliminarmente el potencial de ADC biespecífico EGFR/cMET como terapia fundamental en el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Además, el programa se está expandiendo para incluir la evaluación clínica de una gama más amplia de tipos de tumores y poblaciones de pacientes definidos por biomarcadores.

AllinkBio ha comenzado el desarrollo de ambos activos clínicos principales mediante una estrategia guiada por biomarcadores, diseñada para demostrar su eficacia en un amplio espectro de tumores sólidos. A corto plazo, la compañía planea iniciar estudios de terapia combinada para explorar más a fondo el potencial terapéutico de ambos activos en poblaciones más amplias de pacientes de primera línea. Estas iniciativas acelerarán la preparación de ALK201 y ALK202 para ensayos clínicos cruciales, a la vez que establecerán un perfil diferenciado en sus respectivas indicaciones objetivo.

Aumento de las capacidades de la plataforma tecnológica innovadora

Más allá de su tecnología ADC, AllinkBio está estableciendo una plataforma patentada de captadores de células T enmascarados (TCE) para desarrollar la aplicación de los TCE en tumores sólidos. En el ámbito de la inmunología, la compañía está desarrollando una cartera de fármacos candidatos a anticuerpos bi- y multiespecíficos de primera clase. Basados en el diseño de biología racional, estos programas buscan ofrecer soluciones de última generación para poblaciones de pacientes no cubiertas por los estándares actuales de atención.

"Agradecemos sinceramente el decidido y continuo apoyo de nuestros inversores en tan poco tiempo", afirmó Hui Feng, Ph.D., fundador y consejero delegado de AllinkBio. "Con este apoyo, avanzamos con una hoja de ruta clínica clara para acelerar nuestros programas líderes. Más allá de los dos programas líderes, nuestro motor de descubrimiento está plenamente operativo, listo para ofrecer una nueva oleada de fármacos candidatos innovadores que generarán mayor valor en el futuro próximo".

"Nuestro continuo apoyo se basa en nuestra confianza en la eficiente ejecución del equipo de AllinkBio y su sólida estrategia de desarrollo", afirmó Tan Hong, director general de Legend Capital. "El rápido avance clínico de sus dos activos líderes competitivos ya constituye una sólida validación de la plataforma ADC de la compañía y presenta un valor significativo. Esperamos con interés los resultados clínicos a corto plazo y ver cómo surgen más programas innovadores de sus plataformas de descubrimiento.

"El equipo de AllinkBio combina una mentalidad internacional con una ejecución de primer nivel, marcando un ritmo notable en el sector de los ADC", afirmó Xuejing Guo, director general y jefe de atención médica de Meituan Long-Z Investment. "Estamos profundamente impresionados por el potencial de su plataforma tecnológica y nos entusiasma ayudar al equipo a convertir estas innovaciones originales en un impacto global, ofreciendo terapias que cambiarán la vida de pacientes de todo el mundo".

Acerca de AllinkBio

Fundada en 2023, AllinkBio es una empresa de biotecnología en fase clínica dedicada al descubrimiento y desarrollo de ADC diferenciados y anticuerpos multiespecíficos para oncología e inmunología. Aprovechando la sinergia de las capacidades de su plataforma innovadora y su excepcional eficiencia en I+D, la empresa ha avanzado rápidamente dos candidatos ADC a ensayos clínicos globales de fase I. AllinkBio se compromete a impulsar la innovación en ADC y anticuerpos multiespecíficos para transformar la vida de pacientes necesitados en todo el mundo.

CONTACTO: [email protected]