ALLPOWERS lance la plus grande vente du vendredi noir : Grandes économies sur les centrales électriques portables et les générateurs solaires

DIAMOND BAR, Calif., 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- ALLPOWERS a officiellement lancé sa plus grande vente du Black Friday de l'année, offrant des prix records sur une large gamme de centrales électriques portables, de systèmes de sauvegarde à domicile et de panneaux solaires à haut rendement. De la mi-novembre à le 1er décembre.

L'événement propose des réductions allant de à 68 % sur, ce qui en fait le meilleur moment de l'année pour les aventuriers en plein air, les voyageurs en camping-car et les propriétaires de maisons pour améliorer leur installation d'énergie propre.

Prix imbattables sur les meilleures ventes de solutions d'énergie

Cette année, l'événement Black Friday comprend des économies importantes sur les modèles les plus populaires d'ALLPOWERS, tels que R2500 (2500W | 2016Wh) pour la sauvegarde de la maison et l'utilisation en camping-car, les séries R1500 (1800W | 1152Wh) et R1500 Lite (1600W | 1056Wh) pour le camping et les urgences, la série R600 (600W | 299Wh) pour les besoins portables, et la puissante R4000 (4000W | 3456Wh) pour l'ensemble de la maison. Les panneaux solaires pliables à haut rendement, tels que SP037 et SP039 , font également l'objet de remises importantes, et plusieurs offres groupées de centrales électriques et de panneaux solaires sont proposées aux prix les plus bas de l'année.

Économies supplémentaires avec Tiered Discounts

En plus des réductions de prix directes, ALLPOWERS propose des réductions supplémentaires par paliers :

- Commandes supérieures à 1 200 € : 3% de réduction supplémentaire sur

- Plus de 1 600 € : 5% de réduction supplémentaire sur

- Plus de €2,000 : 7% de réduction supplémentaire sur

- Plus de €2,500 : 10% de réduction supplémentaire

Grâce à ces économies cumulées, il est beaucoup plus facile pour les utilisateurs de construire un système complet d'alimentation de secours hors réseau ou domestique.

Dépensez Plus, Obtenez Plus : Cadeaux gratuits

En plus des prix réduits, ALLPOWERS introduit un programme de cadeaux à plusieurs niveaux Black Friday.

Les clients peuvent recevoir des appareils gratuits en fonction du montant de leur commande :

- Commandes supérieures à 1 700 € : PB100 gratuit

- Plus de €2,100 : Gratuit Solax P100

- Plus de €2,500 : Gratuit S200

- Plus de 3 000 € : Gratuit R600

L'initiative est conçue pour aider les utilisateurs à construire des systèmes complets hors réseau ou prêts à fonctionner en cas d'urgence, en ajoutant une flexibilité supplémentaire à leurs installations.

Des avantages complets pour les achats

Tous les achats effectués lors du Black Friday dans la boutique officielle ALLPOWERS EU incluent :

- Garantie d'équivalence de prix de 30 jours

- Retour sans souci sous 30 jours

- Assistance clientèle à vie

- Livraison rapide dans toute l'UE

- Jusqu'à 5 ans de garantie

Découvrez toutes les offres sur la page officielle ALLPOWERS EU Black Friday :

iallpowers.eu/black-friday

Media enquiries : Selah Calvert, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829284/image_5027195_6043288.jpg