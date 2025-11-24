ALLPOWERS startet den größten Black Friday Sale: Große Einsparungen bei tragbaren Kraftwerken und Solargeneratoren

ALLPOWERS INC

Nov 24, 2025, 06:00 ET

DIAMOND BAR, Calif., 24. November 2025 /PRNewswire/ -- ALLPOWERS hat offiziell seinen größten Black Friday Sale des Jahres gestartet und bietet rekordverdächtig niedrige Preise für eine breite Palette an tragbaren Stromstationen, Heim-Backup-Systemen und hocheffizienten Solarmodulen. Sie läuft von Mitte November bis 1. Dezember.

Die Veranstaltung bietet Rabatte von bis zu 68 % auf und ist damit die beste Zeit des Jahres für Outdoor-Abenteurer, Wohnmobilreisende und Hausbesitzer, die ihre Ausrüstung mit sauberer Energie aufrüsten möchten.

image_5027195_6043288
image_5027195_6043288

Unschlagbare Preise für die meistverkauften Stromversorgungslösungen

Bei der diesjährigen Black Friday-Aktion gibt es erhebliche Preisnachlässe bei den beliebtesten Modellen von ALLPOWERS, wie dem R2500 (2500W | 2016Wh) für den Einsatz zu Hause und im Wohnmobil, die R1500 Serie (1800W | 1152Wh) und R1500 Lite Serie (1600W | 1056Wh) für Camping und Notfälle, die leichtgewichtige R600 Serie (600W | 299Wh) für den mobilen Einsatz und die leistungsstarke R4000 (4000W | 3456Wh) für die Unterstützung des gesamten Hauses. Hocheffiziente faltbare Solarmodule wie das SP037 und SP039 sind ebenfalls stark rabattiert, wobei mehrere Kraftwerk-plus-Solar-Pakete zu den niedrigsten Preisen des Jahres angeboten werden.

Zusätzliche Einsparungen mit gestaffelten Rabatten

Zusätzlich zu den direkten Preisnachlässen bietet ALLPOWERS weitere gestaffelte Rabatte an:

- Bestellungen über 1.200 €: 3% extra auf
- Über 1.600 €: Extra 5% Rabatt auf
- Über 2.000 €: Extra 7% Rabatt auf
- Über 2.500 €: zusätzliche 10% Rabatt

Diese gestapelten Einsparungen machen es den Nutzern wesentlich leichter, ein komplettes netzunabhängiges oder privates Notstromsystem aufzubauen.

Geben Sie mehr aus, erhalten Sie mehr: Kostenlose Geschenke

Zusätzlich zu den reduzierten Preisen führt ALLPOWERS ein   gestaffeltes Geschenkprogramm   für Black Friday ein.

Die Kunden können je nach Bestellwert kostenlose Geräte erhalten:

- Bestellungen über 1.700 €: Gratis PB100
- Über €2.100: Kostenlos Solax P100
- Über €2.500: Kostenlos S200
- Über €3.000: Frei R600

Die Initiative soll die Nutzer beim Aufbau kompletter netzunabhängiger oder notfalltauglicher Systeme unterstützen und ihnen zusätzliche Flexibilität verschaffen.

Umfassende Einkaufsvorteile

Alle Black Friday-Einkäufe über den offiziellen ALLPOWERS EU-Store beinhalten:

30-Tage-Preisgarantie
- 30-Tage-Rückgabegarantie
- Lebenslanger Kundensupport
- Schnelle EU-weite Lieferung
- Bis zu 5 Jahre Garantie

Entdecken Sie alle Angebote auf der offiziellen ALLPOWERS EU Black Friday Seite:
iallpowers.eu/black-friday

Medien Anfragen: Selah Calvert, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829284/image_5027195_6043288.jpg 

