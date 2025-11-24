-ALLPOWERS lanza la mayor oferta de Black Friday: grandes ahorros en centrales eléctricas portátiles y generadores solares

DIAMOND BAR, Calif., 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ALLPOWERS ha lanzado oficialmente su mayor oferta de Black Friday del año, con precios récord en una amplia gama de centrales eléctricas portátiles, sistemas de respaldo para el hogar y paneles solares de alta eficiencia. Desde mediados de noviembre hasta el 1 de diciembre.

El evento ofrece descuentos de hasta el 68 %, lo que lo convierte en la mejor época del año para que aventureros, viajeros en autocaravana y propietarios de viviendas actualicen su sistema de energía limpia.

Precios inmejorables en las soluciones de energía más vendidas

El Black Friday de este año incluye importantes ahorros en los modelos más populares de ALLPOWERS, como el R2500 (2500W | 2016Wh) para uso doméstico y de respaldo en autocaravanas; la serie R1500 (1800W | 1152Wh) y la serie R1500 Lite (1600W | 1056Wh) para camping y emergencias; la ligera serie R600 (600W | 299Wh) para necesidades portátiles; y el potente R4000 (4000W | 3456Wh) para todo el hogar. Los paneles solares plegables de alta eficiencia, como el SP037 y el SP039, también tienen grandes descuentos, con paquetes de varias centrales eléctricas y energía solar a los precios más bajos del año.

Ahorros adicionales con descuentos escalonados

Además de las reducciones directas de precio, ALLPOWERS ofrece descuentos escalonados adicionales:

– Pedidos superiores a 1.200 €: 3 % de descuento adicional

– Más de 1.600 €: 5 % de descuento adicional

– Más de 2.000 €: 7 % de descuento adicional

– Más de 2.500 €: 10 % de descuento adicional

Estos ahorros acumulados facilitan considerablemente la creación de un sistema completo de energía de respaldo para el hogar o fuera de la red eléctrica.

Gaste más, reciba más: Regalos de cortesía

Además de los precios con descuento, ALLPOWERS presenta un programa de regalos escalonados para el Black Friday.

Los clientes pueden recibir dispositivos de cortesía según el valor de su pedido:

– Pedidos superiores a 1.700 €: Gratis PB100

– Más de 2.100 €: Gratis Solax P100

– Más de 2.500 €: Gratis S200

– Más de 3.000 €: Gratis R600

La iniciativa está diseñada para ayudar a los usuarios a construir sistemas completos fuera de la red o preparados para emergencias, añadiendo mayor flexibilidad a sus configuraciones.

Ventajas de compra completas

Todas las compras del Black Friday a través de la tienda oficial de ALLPOWERS EU incluyen:

– Garantía de igualación de precios de 30 días

– Devoluciones sin preocupaciones durante 30 días

– Atención al cliente de por vida

– Entrega rápida en toda la UE

– Hasta 5 años de garantía

Explore todas las ofertas en la página oficial del Black Friday de ALLPOWERS EU:

iallpowers.eu/black-friday

Consultas para medios: Selah Calvert, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829284/image_5027195_6043288.jpg