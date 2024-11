AlphaSense remporte le prix Next Big Things in Tech de Fast Company pour sa solution Generative Search optimisée par l'IA

Avec des capacités d'IA générative étendues, AlphaSense continue d'exceller en tant que chef de file de la veille commerciale basée sur l'IA

NEW YORK, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- AlphaSense, la plateforme de recherche et d'information commerciale, annonce aujourd'hui être lauréate du prix Next Big Things in Tech de Fast Company pour son outil Generative Search, qui est une IA générative conçue pour aider les entreprises à obtenir des réponses fiables sur les nouvelles technologies, les entreprises, les industries et plus encore, plus rapidement qu'il n'est humainement possible de le faire. Ce prix récompense les technologies qui changent toutes les facettes de l'économie - et la vie des gens - et témoigne de la valeur de la suite croissante de capacités d'IA et de recherche d'AlphaSense, aujourd'hui utilisée par plus de 5 000 entreprises clientes, dont la majorité des entreprises du S&P 500.

« AlphaSense propose depuis plus de dix ans des recherches pilotées par l'IA pour les professionnels, mais Generative Search améliore radicalement la façon dont nos utilisateurs extraient des informations de notre plateforme d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant », déclare Jack Kokko, CEO et fondateur, AlphaSense. « Cette reconnaissance par Fast Company en témoigne, ainsi que les progrès que nous avons accomplis dans le développement de capacités de pointe en matière d'IA et de recherche. Désormais, nos clients peuvent poser des questions sur notre plateforme de la même manière qu'ils le feraient avec un analyste, ce qui représente un grand pas en avant pour l'intelligence commerciale ».

Depuis 2011, AlphaSense a transformé le processus de recherche pour les professionnels des affaires et de la finance avec des innovations brevetées, construites sur la dernière technologie de l'IA. Generative Search a été développée et formée pour travailler comme un analyste surpuissant, en obtenant des informations à partir des perspectives de marché les plus précieuses et en fournissant des réponses et des analyses à la demande. Les clients qui ont déjà déployé Generative Search constatent des performances exceptionnelles :

Les utilisateurs ont indiqué qu'ils économisaient de 20 à 50 heures supplémentaires par mois grâce à Generative Search.

Plus de 75 % des utilisateurs déclarent faire confiance à Generative Search en raison de la qualité du contenu de la plateforme AlphaSense.

Generative Search est disponible pour les utilisateurs d'AlphaSense dans le monde entier et peut être exploité dans le contenu interne d'une entreprise grâce à la solution Enterprise Intelligence d'AlphaSense, qui apporte le logiciel AlphaSense en plus de l'information sur le propre serveur d'un client. Cela signifie que lorsque vous posez une question, AlphaSense extrait instantanément des informations des connaissances institutionnelles internes de l'entreprise, ainsi que de Wall Street et d'autres points de vue externes, afin de générer la réponse la plus précise et la plus complète possible.

« La solution Generative Search d'AlphaSense est la prochaine étape importante pour nous dans la façon dont nous utilisons la plateforme », déclare Jonas Eisch, gestionnaire de portefeuille chez ODDO BHF. « Elle nous permet de poser des questions à la plateforme et d'obtenir rapidement des réponses fiables. Et Generative Search nous permet d'économiser beaucoup de temps et de travail dans notre processus de recherche, en particulier au début de l'enquête sur une entreprise ».

Cette nouvelle fait suite à une série d'étapes importantes franchies récemment par l'entreprise, notamment l'acquisition de Tegus et la levée de 650 millions de dollars pour une valorisation à 4 milliards de dollars, le dépassement des 200 millions de dollars d'ARR et le doublement du chiffre d'affaires en moins de deux ans, l'ouverture d'un nouveau hub à Singapour pour stimuler l'expansion dans la région APAC.

Les entreprises les plus sophistiquées du monde s'appuient sur AlphaSense pour éliminer l'incertitude de la prise de décision. Avec une intelligence de marché et une recherche basées sur une IA éprouvée, AlphaSense fournit des informations qui comptent à partir d'un contenu auquel vous pouvez faire confiance. Notre univers de contenu public et privé comprend des recherches sur les actions, des dépôts d'entreprises, des transcriptions d'événements, des appels d'experts, des nouvelles, des revues spécialisées et du contenu de recherche propre aux clients. Créé en 2011, AlphaSense a son siège à New York et emploie plus de 2 000 personnes dans le monde, avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Finlande, en Inde, à Singapour, au Canada et en Irlande. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.alpha-sense.com.

