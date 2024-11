AlphaSense gewinnt den Fast Company's Next Big Things in Tech Award für KI-gestützte generative Suche

Mit den erweiterten GenAI-Fähigkeiten setzt AlphaSense seine Position als Marktführer für KI-gesteuerte Marktintelligenz fort

NEW YORK, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- AlphaSense, die führende Marktintelligenz- und Suchplattform, gab heute bekannt, dass sie ein Gewinner des Fast Company's Next Big Things in Tech Awards für ihr generatives Suchtool ist, das speziell entwickelt wurde, um Unternehmen dabei zu helfen, die Antworten, denen sie vertrauen können, über neue Technologien, Unternehmen, Industrien und mehr zu erhalten, und zwar schneller als menschlich möglich. Diese Auszeichnung würdigt die Technologien, die jede Facette der Wirtschaft – sowie das Leben der Menschen – verändern, und ist ein Beweis für den Wert der wachsenden Suite von KI- und Suchfunktionen von AlphaSense, die inzwischen von mehr als 5000 Unternehmenskunden genutzt werden, darunter die Mehrheit der S&P 500.

„AlphaSense bietet seit über einem Jahrzehnt eine KI-gesteuerte Suche für Geschäftsleute an, aber Generative Search hat die Art und Weise, wie unsere Nutzer Erkenntnisse aus unserer Plattform gewinnen, radikal verbessert", sagte Jack Kokko, Geschäftsführer und Gründer von AlphaSense. „Diese Anerkennung durch Fast Company ist eine Bestätigung dafür und für die Fortschritte, die wir bei der Entwicklung modernster KI- und Suchfunktionen gemacht haben. Jetzt können unsere Kunden auf unserer Plattform die gleichen Fragen stellen, die sie auch einem Analysten stellen würden, was einen großen Schritt nach vorn für die Marktforschung bedeutet."

Seit 2011 hat AlphaSense den Rechercheprozess für Geschäfts- und Finanzexperten mit bahnbrechenden, patentierten Innovationen, die auf der neuesten KI-Technologie basieren, verändert. Generative Search wurde entwickelt und trainiert, um wie ein leistungsstarker Analyst zu arbeiten, der Erkenntnisse aus den wertvollsten Marktperspektiven sammelt und auf Anfrage Antworten und Analysen liefert. Kunden, die Generative Search bereits eingesetzt haben, verzeichnen eine außergewöhnliche Leistung:

Die Nutzer berichteten, dass sie mit Generative Search zwischen 20 und 50 zusätzliche Stunden pro Monat einsparen.

Mehr als 75 % der Nutzer geben an, dass sie Generative Search aufgrund der Qualität der Inhalte in der AlphaSense-Plattform vertrauen.

Generative Search ist für AlphaSense-Benutzer auf der ganzen Welt verfügbar und kann über die Enterprise-Intelligence-Lösung von AlphaSense, welche die AlphaSense-Software zusätzlich zu den Informationen auf dem eigenen Server des Kunden bringt, für den internen Content eines Unternehmens genutzt werden. Das heißt, wenn Sie eine Frage stellen, wird AlphaSense sofort Erkenntnisse aus dem internen institutionellen Wissen eines Unternehmens zusammen mit den Ansichten der Wall Street und anderen externen Ansichten extrahieren, um die genaueste und umfassendste Antwort zu generieren.

„Generative Search von AlphaSense ist für uns der nächste große Schritt bei der Nutzung der Plattform", sagte Jonas Eisch, Portfolio Manager bei ODDO BHF. „Es ermöglicht uns, der Plattform Fragen zu stellen und schnell vertrauenswürdige Antworten zu erhalten. Es erspart uns viel Arbeit und Zeit bei unseren Recherchen, vor allem in der Anfangsphase der Untersuchung eines Unternehmens."

Diese Nachricht folgt auf eine Reihe von Meilensteinen, die das Unternehmen in jüngster Zeit erreicht hat, darunter die Übernahme von Tegus, die 650 Mio. US-Dollar bei einer Bewertung von 4 Mrd. US-Dollar einbrachte, das Überschreiten von 200 Mio. US-Dollar ARR und die Verdoppelung des Umsatzes in weniger als zwei Jahren, die Eröffnung eines neuen Knotenpunkts in Singapur zur Förderung der Expansion in der APAC-Region.

Informationen zu AlphaSense

Die anspruchsvollsten Unternehmen der Welt verlassen sich auf AlphaSense, um Unsicherheiten bei der Entscheidungsfindung zu beseitigen. Mit Marktintelligenz und Suche, die auf bewährter KI basieren, liefert AlphaSense wichtige Erkenntnisse aus Inhalten, denen Sie vertrauen können. Unser Universum an öffentlichen und privaten Inhalten umfasst Aktienanalysen, Unternehmensberichte, Veranstaltungsprotokolle, Expertengespräche, Nachrichten, Fachzeitschriften und kundeneigene Forschungsinhalte. AlphaSense wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 2000 Mitarbeiter und unterhält Büros in den USA, im Vereinigten Königreich, in Finnland, Indien, Singapur, Kanada und Irland. Weitere Informationen finden Sie auf www.alpha-sense.com.

