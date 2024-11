ALUMINIUM CHINA 2025 : Célébrer 20 ans de réalisations collectives et ouvrir un nouveau chapitre

SHANGHAI, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La 20e ALUMINIUM CHINA aura lieu du 9 au 11 juillet 2025 au Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Organisé par RX China, l'événement réunira plus de 600 exposants diversifiés représentant l'ensemble de la chaîne de l'industrie de l'aluminium. Avec le thème « Aspirational•Sans limite•Unique: 20 ans d'excellence », l'exposition s'étendra sur plus de 60 000 m² et attend plus de 30 000 professionnels du monde entier. Des activités passionnantes tout au long de l'année favoriseront les échanges internationaux, la coopération commerciale et célébreront l'innovation et le développement dans le secteur de l'aluminium.

Une année riche en engagements et en innovations

Pour marquer son vingtième anniversaire, ALUMINIUM CHINA lancera diverses activités visant à favoriser les relations avec l'industrie et à présenter les réalisations.

Visites exclusives d'entreprises de premier plan

Dans la perspective de l'exposition de l'année prochaine, l'initiative « Visites d'entreprises leaders dans le secteur de l'aluminium » proposera des visites de sites à des entreprises de premier plan dans le secteur de la transformation de l'aluminium. Grâce à des entretiens individuels personnalisés, cette initiative mettra en lumière les réalisations remarquables de ces entreprises de premier plan pour faire progresser l'industrie de l'aluminium. Leurs expériences inestimables et leurs histoires de croissance inspirantes seront partagées dans le cadre de l'exposition.

Un éventail éblouissant d'événements

S'appuyant sur le succès des multiples événements « Exploring Application Industries » de l'année dernière, qui ont été largement salués, l'accent reste mis sur 2025, qui marque le 20e anniversaire de l'exposition. Les efforts s'intensifieront pour explorer les marchés d'application clés tels que l'automobile, l'emballage, les appareils ménagers, l'électronique 3C, l'énergie solaire photovoltaïque et le stockage de l'énergie. Des représentants et des experts de renom y participeront, créant ainsi une plateforme diversifiée pour l'échange et l'apprentissage au sein de l'industrie, avec des rapports thématiques, un rapprochement de l'offre et de la demande, des expositions de produits, des tables rondes et des réunions à huis clos.

Reconnaître les réalisations de l'industrie

Dans le paysage florissant de l'industrie de transformation de l'aluminium au cours des deux dernières décennies, de nombreuses technologies innovantes et des produits de qualité supérieure ont vu le jour, favorisant une croissance sectorielle de haute qualité. Afin d'établir des normes industrielles et de promouvoir un développement sain, ALUMINIUM CHINA est fier de présenter les « ALU FUTURE Awards ». Cette prestigieuse récompense vise à honorer les contributions exceptionnelles d'entreprises et d'individus du secteur de l'aluminium, dans des catégories telles que le prix de l'innovation en matière d'applications, le prix de l'artisanat et le prix d'honneur pour les partenaires de qualité.

Renforcer les initiatives de connexion mondiale

Capitalisant sur des années d'accumulation de ressources internationales, ALUMINIUM CHINA est prêt à renforcer les initiatives visant à établir des liens avec les marchés étrangers. En donnant aux entreprises les moyens d'accéder aux marchés mondiaux, une série d'activités comprenant des études de marché à l'étranger, des rencontres commerciales et des réunions de haut niveau seront orchestrées dans les pays et régions étrangers. En outre, les collaborations avec les associations industrielles internationales seront renforcées, en mettant en avant les activités des pays invités d'honneur et d'autres caractéristiques internationales lors de la grande exposition du 20e anniversaire.

Rapprocher l'industrie, l'université et la recherche

ALUMINIUM CHINA a minutieusement défini une série d'activités industrielles, universitaires et de recherche. La « vitrine des réalisations en matière d'innovation », spécialement conçue, mettra en lumière les résultats des recherches sur les matériaux en aluminium menées par les universités et les instituts de recherche, en présentant des alliages d'aluminium à haute performance et des composites à base d'aluminium respectueux de l'environnement. Les participants auront une occasion unique d'interagir étroitement avec les technologies de pointe et de constater l'attrait de l'innovation. En outre, la grande conférence « Empowering Industries of the Future : Un symposium sur l'innovation et le développement de l'aluminium est prévu, invitant d'éminents chercheurs et des experts de l'industrie provenant d'universités de renommée mondiale à engager des dialogues approfondis sur les percées dans le domaine de la recherche sur les matériaux en aluminium et les tendances émergentes.

Deux décennies de croissance continue

Depuis sa création en 2005, ALUMINIUM CHINA s'est rapidement imposé comme une pierre angulaire pour les professionnels de l'industrie dans le monde entier. Au cours de ses premières années d'existence (2005-2009), l'exposition s'est étendue à divers segments de la chaîne de transformation de l'aluminium, augmentant régulièrement le nombre d'exposants et de participants, dépassant les 10 000 visiteurs. Des collaborations stratégiques avec des associations nationales et internationales ont renforcé sa réputation de plateforme de communication de premier plan.

De 2010 à 2014, ALUMINIUM CHINA a renforcé son rôle en connectant le secteur chinois de l'aluminium au marché mondial. L'exposition a accueilli des professionnels de plus de 60 pays, ce qui a permis des discussions cruciales sur les tendances du marché et les innovations technologiques.

Les cinq années suivantes ont vu une croissance continue, avec environ 400 exposants attirant plus de 24 000 visiteurs en 2019. ALUMINIUM CHINA a mis l'accent sur « l'innovation technologique pour l'avenir », en présentant des applications de pointe de l'aluminium dans des secteurs tels que l'allègement des véhicules automobiles, l'emballage et l'électronique grand public, par le biais d'expositions spécialisées. Des collaborations notables, telles que « l'Inde en tant que pays invité d'honneur » et « la Thaïlande en tant que pays invité d'honneur », ont ouvert de nouvelles voies pour les échanges internationaux, permettant aux entreprises nationales de s'engager à l'échelle mondiale.

Malgré des défis mondiaux sans précédent au cours de la période 2020-2024, ALUMINIUM CHINA a introduit des solutions innovantes telles que le livestreaming en ligne et la mise en relation d'affaires tout au long de l'année. Ces adaptations ont permis à plus de 600 exposants d'entrer en contact avec plus de 29 000 professionnels de plus de 100 pays d'ici 2024. L'engagement à promouvoir la durabilité s'est manifesté par des initiatives soutenant les pratiques écologiques au sein de l'industrie.

La célébration de son 20e anniversaire marque une étape importante à la fois pour l'événement et pour la croissance durable de l'industrie. Pour en savoir plus sur ALUMINIUM CHINA, veuillez consulter son site web officiel à l'adresse https://www.aluminiumchina.com/en-gb.html ou sa page Facebook @Aluminium China.

