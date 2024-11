ALUMINIUM CHINA 2025: 20 Jahre kollektive Errungenschaften feiern und ein neues Kapitel aufschlagen

SHANGHAI, 4. November 2024 /PRNewswire/ -- Die 20. ALUMINIUM CHINA wird vom 9. bis 11. Juli 2025 im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) stattfinden. Auf der von RX China organisierten Veranstaltung werden über 600 verschiedene Aussteller vertreten sein, die die gesamte Kette der Aluminiumindustrie präsentieren. Unter dem Motto „Aspirational•Grenzenlos•Einzigartig: 20 Years of Excellence" wird die Ausstellung mehr als 60 000 Quadratmeter umfassen und mehr als 30 000 Fachleute aus aller Welt erwarten. Das ganze Jahr über finden spannende Aktivitäten statt, die den internationalen Austausch und die geschäftliche Zusammenarbeit fördern und Innovation und Entwicklung im Aluminiumsektor feiern.

Ein Jahr voller Engagements und Innovationen

Anlässlich ihres zwanzigjährigen Bestehens wird die ALUMINIUM CHINA verschiedene Aktivitäten durchführen, die darauf abzielen, die Verbindungen zwischen der Industrie zu fördern und ihre Erfolge zu präsentieren.

Exklusive Besuche bei Spitzenunternehmen

Im Vorfeld der nächstjährigen Messe werden im Rahmen der Initiative „Besuche bei führenden Aluminiumunternehmen" Betriebsbesichtigungen bei prominenten Unternehmen der Aluminiumverarbeitungsbranche angeboten. In maßgeschneiderten Einzelgesprächen wird diese Initiative die bemerkenswerten Leistungen dieser führenden Unternehmen bei der Förderung der Aluminiumindustrie hervorheben. Ihre wertvollen Erfahrungen und inspirierenden Wachstumsgeschichten werden in der Ausstellung vorgestellt.

Schillernde Vielfalt an Veranstaltungen

Aufbauend auf dem Erfolg mehrerer „Exploring Application Industries"-Veranstaltungen im vergangenen Jahr, die großen Anklang fanden, wird der Fokus auch 2025, dem 20-jährigen Bestehen der Ausstellung, klar sein. Die Anstrengungen zur Erkundung wichtiger Anwendungsmärkte wie Automobil, Verpackung, Haushaltsgeräte, 3C-Elektronik, Solar-Photovoltaik und Energiespeicherung werden intensiviert. Namhafte Vertreter und Experten werden teilnehmen und eine vielfältige Plattform für den Austausch und das Lernen in der Branche schaffen, die thematische Berichte, einen Abgleich von Angebot und Nachfrage, Produktausstellungen, Diskussionen am runden Tisch und geschlossene Sitzungen umfasst.

Anerkennung von Errungenschaften der Industrie

In der florierenden Landschaft der aluminiumverarbeitenden Industrie sind in den letzten zwei Jahrzehnten zahlreiche innovative Technologien und überlegene Produkte entstanden, die ein hochwertiges Wachstum des Sektors begünstigt haben. Um Branchenstandards zu setzen und eine gesunde Entwicklung zu fördern, ist ALUMINIUM CHINA stolz darauf, die „ALU FUTURE Award" einzuführen. Diese prestigeträchtige Auszeichnung zielt darauf ab, außergewöhnliche Beiträge von Unternehmen und Einzelpersonen im Aluminiumsektor zu würdigen, und umfasst Kategorien wie den Application Innovation Award, den Craftsmanship Award und den Honorary Award for Quality Partners.

Verbesserung der Initiativen für globale Verbindungen

ALUMINIUM CHINA kann auf jahrelang angesammelte internationale Ressourcen zurückgreifen und ist bereit, Initiativen zu verstärken, die darauf abzielen, Verbindungen zu den Überseemärkten herzustellen. Um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, globale Märkte zu erreichen, wird eine Reihe von Aktivitäten wie Marktforschung in Übersee, Handelskontakte und hochrangige Treffen in anderen Ländern und Regionen organisiert. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit internationalen Branchenverbänden gestärkt, um die Aktivitäten des Ehrengastlandes und andere internationale Veranstaltungen auf der großen Ausstellung zum 20-jährigen Bestehen in den Mittelpunkt zu stellen.

Brückenschlag zwischen Industrie, Wissenschaft und Forschung

ALUMINIUM CHINA hat eine Reihe von Aktivitäten zwischen Industrie, Hochschulen und Forschung sorgfältig geplant. Das speziell kuratierte „Innovation Achievements Showcase" beleuchtet Forschungsergebnisse von Universitäten und Forschungsinstituten zu Aluminiumwerkstoffen und stellt Hochleistungs-Aluminiumlegierungen und umweltfreundliche Verbundwerkstoffe auf Aluminiumbasis vor. Die Teilnehmer haben die einmalige Gelegenheit, Spitzentechnologie hautnah zu erleben und die Faszination der Innovation zu erfahren. Darüber hinaus wird die große Veranstaltung „Empowering Industries of the Future: Aluminium Innovation and Development Symposium" statt, zu dem renommierte Wissenschaftler und Industrieexperten von weltweit anerkannten Universitäten eingeladen werden, um einen tiefgreifenden Dialog über bahnbrechende Entwicklungen in der Aluminiummaterialforschung und neue Trends zu führen.

Zwei Jahrzehnte kontinuierlichen Wachstums

Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 hat sich die ALUMINIUM CHINA schnell zu einem Eckpfeiler für Branchenexperten weltweit entwickelt. In den ersten Jahren (2005-2009) dehnte sich die Messe auf verschiedene Segmente der Aluminiumverarbeitungskette aus, wobei die Zahl der Aussteller und Teilnehmer stetig zunahm und die Zahl von 10.000 Besuchern überschritten wurde. Strategische Kooperationen mit nationalen und internationalen Verbänden festigten den Ruf als erstklassige Kommunikationsplattform.

Von 2010 bis 2014 hat ALUMINIUM CHINA seine Rolle als Bindeglied zwischen dem chinesischen Aluminiumsektor und dem Weltmarkt gefestigt. Die Besucherzahlen stiegen weiter an, da Fachleute aus über 60 Ländern an der Messe teilnahmen und wichtige Diskussionen über Markttrends und technologische Innovationen führten.

In den darauffolgenden fünf Jahren war ein kontinuierliches Wachstum zu verzeichnen, so dass 2019 rund 400 Aussteller mehr als 24.000 Besucher anlockten. Der Schwerpunkt der ALUMINIUM CHINA lag auf der „Technologischen Innovation für die Zukunft", wobei anhand spezieller Exponate modernste Anwendungen von Aluminium in Bereichen wie Automobilleichtbau, Verpackung und Unterhaltungselektronik vorgestellt wurden. Bemerkenswerte Kooperationen, darunter „Indien als Ehrengastland" und „Thailand als Ehrengastland", eröffneten neue Wege für den internationalen Austausch und ermöglichten einheimischen Unternehmen, sich auf globaler Ebene zu engagieren.

Trotz beispielloser globaler Herausforderungen in den Jahren 2020-2024 hat ALUMINIUM CHINA innovative Lösungen wie Online-Livestreaming und ganzjähriges Business Matchmaking eingeführt. Durch diese Anpassungen wurde sichergestellt, dass bis 2024 über 600 Aussteller mit mehr als 29.000 Fachleuten aus über 100 Ländern in Kontakt treten können. Das Engagement zur Förderung der Nachhaltigkeit wurde durch Initiativen zur Unterstützung grüner Praktiken in der Branche deutlich.

Die Feier des 20-jährigen Jubiläums stellt einen bedeutenden Meilenstein sowohl für die Veranstaltung als auch für das anhaltende Wachstum der Branche dar. Für weitere Informationen über ALUMINIUM CHINA besuchen Sie bitte die offizielle Website https://www.aluminiumchina.com/en-gb.html oder die Facebook-Seite @Aluminium China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2545653/image.jpg