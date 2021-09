AM General presenta en Europa el HUMVEE NXT 360 en DSEI 2021

El NXT 360 aprovecha la plataforma HUMVEE existente e incluye mejoras adicionales como una suspensión de largo recorrido, un motor más potente y un mayor par motor en pies que hacen que este vehículo sea robusto y ágil al mismo tiempo. Al igual que los emblemáticos vehículos HUMVEE, el NXT 360 tendrá la misma versatilidad para adaptarse a los requisitos de múltiples misiones: desde asientos para 2, 4 y 6 pasajeros con espacio para el personal y el equipo de la misión. Además, el HUMVEE NXT 360 que se exhibirá en DSEI, contará con la Estación Remota de Armas de Kongsberg (RWS) y el Sistema de Detección de Disparos Boomerang de Raytheon BBN como ejemplo de la capacidad del vehículo para integrar varios tipos de armas y sistemas de protección. La integración del concepto proporciona un mayor nivel de protección al ofrecer la mejor capacidad de detección de tiradores de Boomerang y el manejo superior del NXT 360 para evitar daños y responder al fuego hostil.

Los representantes de AM General estarán presentes para hablar de la amplia variedad de soluciones de movilidad que ofrece la empresa, desde la tecnología de retroceso suave escalable para fuegos móviles hasta las asociaciones y colaboraciones con líderes de la industria para integrar tecnologías innovadoras en la diversa cartera de productos de la empresa.

Acerca de AM General

AM General diseña, fabrica, suministra y da soporte a vehículos especializados para clientes militares y comerciales de todo el mundo. A través de su negocio militar, la empresa es ampliamente reconocida como líder mundial en diseño, ingeniería, fabricación y apoyo logístico de vehículos tácticos de grado militar, habiendo producido y mantenido más de 300.000 vehículos en más de 70 países. AM General tiene una amplia experiencia en satisfacer las necesidades cambiantes de las industrias de defensa y automoción, con el apoyo de sus empleados en las principales instalaciones de Indiana, Michigan y Ohio, y una sólida base de proveedores que se extiende por 43 estados. Consulte más información sobre AM General en www.amgeneral.com.

Contacto para Medios: Deborah Reyes, Directora Global de Marketing y Comunicaciones / AM General

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1623572/NXT_360.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/745139/AM_General_Logo.jpg

Related Links

https://www.amgeneral.com



SOURCE AM General